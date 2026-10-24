Путин допускал отказ от части оккупированных земель в 2022 году: FT раскрыл детали

По данным FT, отправной точкой для разработки предложения должны были стать договоренности, достигнутые на переговорах в Стамбуле 2022 года.

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Путин допускал отказ от части оккупированных земель в 2022 году / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

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Что предусматривал тайный мирный план

Почему Киев отверг предложенные условия

По данным Financial Times, осенью 2022 года неофициальная группа посредников пыталась организовать переговоры между Россией и Украиной. Разработанный ими план якобы предусматривал отвод российских войск с большей части оккупированных территорий в обмен на признание Украиной российского контроля над Крымом. Также документ якобы предполагал предоставление Киеву гарантий безопасности при участии стран НАТО. Об этом сообщает издание FT со ссылкой на участников переговорного процесса.

По данным издания, попытки найти дипломатическое решение предпринимались на фоне растущих опасений, что Россия может применить ядерное оружие. 11 октября 2022 года лидеры стран "Группы семи" предупредили российского диктатора Владимира Путина о серьезных последствиях такого шага.

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Тревогу усиливали неудачи российской армии на фронте. Украинские войска вынуждали противника отступать в Херсонской и Запорожской областях, части которых Путин незадолго до этого объявил территорией России.

Дополнительное напряжение возникло после того, как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неожиданно связался с коллегами из США, Великобритании и Франции. Он утверждал, что Украина якобы готовит применение "грязной бомбы". Как отмечает FT, эти заявления усилили опасения относительно возможного использования Москвой ядерного оружия.

В тот же период бывший офицер восточногерманской разведки Маттиас Варниг сообщил американскому бизнесмену Стивену Конну, что провел вечер наедине с Путиным. По словам Варнига, российский президент утверждал, что вынужден продолжать военные действия, но одновременно выражал готовность обсуждать мирное урегулирование.

Варниг, как пишет издание, зачитал собеседнику слова Путина из своего блокнота: "У меня нет другого выбора, кроме как проводить военные операции". При этом российский президент якобы добавил: "Я полностью открыт для переговоров. Я хочу обсудить пути решения. Я стремлюсь к миру для Украины".

Что предусматривал тайный мирный план

По данным FT, отправной точкой для разработки предложения должны были стать договоренности, достигнутые на переговорах в Стамбуле весной 2022 года, которые впоследствии не удалось реализовать.

В группу посредников вошли Маттиас Варниг, ранее работавший с Путиным в Dresdner Bank, и украинский кинопродюсер Александр Роднянский, участвовавший в организации переговоров между Киевом и Москвой в Стамбуле.

Согласно проекту, Россия должна была вывести войска с большей части территорий регионов, которые Путин объявил аннексированными. Предлагаемую линию разграничения планировали определить с учетом территорий, находившихся под российским контролем в Крыму и на части Донбасса до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, утверждает FT.

Взамен Украина должна была признать российский контроль над Крымом и согласиться на беспрепятственный сухопутный коридор России к полуострову.

Документ также предусматривал гарантии безопасности для Украины с участием стран НАТО, которые должны были обеспечить соблюдение режима прекращения огня. Россия, в свою очередь, должна была начать переговоры с США о соглашении по гарантиям безопасности.

Путин якобы согласился с предложенной линией разграничения

По информации FT, Роднянский согласился передать проект документа в Москву и Киев, чтобы представители обеих сторон могли ознакомиться с предложениями и высказать замечания.

1 февраля 2023 года участники инициативы вновь встретились. Во время этой встречи Варниг рассказал, что Путин внимательно изучил документ: прошелся по его положениям, обвел отдельные фрагменты и оставил пометки на полях.

По словам бывшего разведчика, российский президент согласился с предложением относительно линии разграничения. При этом Путин якобы заявил, что не допустит вступления Украины в НАТО, но готов рассматривать ее членство в Европейском союзе и альтернативную модель обеспечения безопасности.

"Если мы сможем договориться о границах и НАТО, тогда можно будет обсудить всё остальное", - цитирует FT слова Путина, переданные Варнигом.

Таким образом, поданным FT, согласно изложенной участниками инициативы версии событий, Москва была готова обсуждать вариант урегулирования, который предполагал вывод российских войск с большей части захваченных после февраля 2022 года территорий. При этом вопрос Крыма и будущего членства Украины в НАТО оставался ключевым препятствием.

Почему Киев отверг предложенные условия

По данным издания, Роднянскому с трудом удалось добиться того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и тогдашний глава Офиса президента Андрей Ермак хотя бы ознакомились с документами на его телефоне.

Украинская сторона заявила, что не согласится на территориальные уступки России. При этом в Киеве полагали, что смогут добиться выполнения значительной части других предложений посредников, не отказываясь от украинских территорий.

Роднянский, считавший, что США должны были оказать давление на Украину ради заключения соглашения, впоследствии критиковал позицию украинского руководства. По его словам, участники переговоров в Киеве вели себя так, словно российская армия должна была внезапно развалиться, как войско Саурона в финале "Властелина колец".

В дальнейшем неофициальный переговорный канал постепенно утратил импульс. Как отмечает FT, инициатива не получила необходимой официальной поддержки США, на которую рассчитывал Путин.

Украинское контрнаступление, поддержанное Соединенными Штатами, в 2023 году не позволило вернуть все оккупированные территории. Впоследствии требования российского президента к Украине существенно ужесточились.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Трамп нашел слабое место Путина: мнение эксперта

Оперная певица, общественная деятельница и экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова считает, что Дональд Трамп нашел действенные рычаги давления Владимира Путина, которые могут заставить российское руководство согласиться на переговоры с Украиной. Речь идет о санкциях, которые начали наносить непосредственный ущерб окружению российского президента. Об этом она заявила во время чата на Главреде.

Одним из ключевых инструментов давления Максакова назвала ограничения в отношении платежной сети А7, которую Россия и Иран использовали для обхода финансовых санкций в качестве альтернативы SWIFT. По её мнению, именно эти меры затронули финансовые интересы окружения Путина.

"Мне кажется, что именно санкции против А7 (А7 - это глобальная платежная сеть, которую использовали Россия и Иран для обхода финансовых ограничений, она работала как альтернатива SWIFT, - ред.) стали тем, что непосредственно затронуло активы путинской группировки. Только сейчас они начали нести прямые убытки", - отметила Максакова.

Мирные переговоры - новости

Как писал Главред, новый мирный план США по прекращению войны в Украине предусматривает отказ Киева от вступления в НАТО, создание демилитаризованной зоны на Донбассе и ослабление санкций против России. Взамен Украине предлагают инвестиционный пакет и членство в Европейском союзе, сообщает The Economist.

Президент Владимир Зеленский заявил, что подписал бы мирное соглашение о завершении войны уже сегодня и готов остановить боевые действия по нынешней линии соприкосновения. При этом Киев не согласится признать оккупированные территории российскими.

20 октября в Осло состоялись переговоры по урегулированию российско-украинской войны. Украина и ее партнеры обсудили гарантии безопасности, территориальные вопросы, санкции против России и план восстановления страны после войны.

21 октября специальный посланник США Стив Уиткофф прибыл в Россию, чтобы представить Кремлю обновленное предложение по прекращению войны.

Первая техническая встреча в возобновленном трехстороннем формате Украина - США - Россия может состояться в первой половине ноября в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Проведение переговоров на уровне лидеров стран будет возможно позднее.

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Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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