Тест на IQ: нужно найти три яблока среди помидоров за 10 секунд

На первый взгляд, на картинке только помидоры, но среди них спрятались три яблока.

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Нужно найти три яблока среди помидоров за 10 секунд / Фото: Dudolf

Оптические иллюзии - это не только интересное развлечение, но и возможность проверить внимательность и наблюдательность. На первый взгляд изображение кажется обычным, однако среди десятков похожих деталей могут скрываться объекты, которые сложно заметить с первого раза.

Как пишет The Sun, венгерский художник Гергели Дудаш, известный под псевдонимом Дудольф, создал головоломку, в которой нужно найти три яблока среди помидоров. На выполнение задания отведено всего 10 секунд.

На изображении - поле с красными помидорами, которые отличаются выражениями лиц. Среди них художник спрятал три яблока. Поскольку фрукты имеют похожий цвет и форму, заметить различия не так просто.

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Нужно найти три яблока среди помидоров за 10 секунд / Фото: Dudolf

Попробуйте найти все три яблока за 10 секунд. Внимательно рассмотрите изображение и обратите внимание на плодоножки - именно они помогут отличить яблоки от помидоров.

Если вам не удалось справиться с заданием за отведенное время, воспользуйтесь подсказкой. Первое яблоко находится в верхнем правом углу изображения, второе - в нижнем левом, а третье - ближе к нижней центральной части.

Такие головоломки помогают тренировать концентрацию и визуальное восприятие. В то же время скорость выполнения одного задания не определяет уровень IQ: результат зависит от сложности изображения и индивидуальных особенностей восприятия.

Ответ на головоломку / Фото: Dudolf

Ранее Главред публиковал и другие головоломки, которые помогут проверить внимательность и наблюдательность. Попробуйте за 9 секунд найти сердце среди улиток.

Также проверьте свою способность замечать мелкие детали. В этой головоломке нужно найти три сердца среди роз за 20 секунд.

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Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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