Снимала 20000, выдало 6000: банкомат Приватбанка "обобрал" девушку

Спустя несколько дней она сообщила, как решилась ситуация.

Банкомат Приватбанка "обобрал" девушку / колаж: Главред, фото: УНІАН

Клиент ПриватБанка осталась без денег из-за банкомата. Она пыталась обналичить средства, но получила лишь часть денег.

На портале Минфин он рассказала, что инцидент произошел в Чернигове.

"При снятии 20 000 грн с карты другого банка мне выдали только 6 000 грн, списав всю сумму. Более месяца банк давал формальные отказы. 21.01.2026 я предоставила банку номер RRN 22710947 другого клиента, которому за сбой в этом же банкомате через 4 минуты после меня средства вернули", - поделилась клиентка банка.

По ее словам, это прямое доказательство неисправности устройства.

"Несмотря на это, ПриватБанк закрыл мою новую заявку № 15998898 всего за 4 минуты (с 16:07 до 16:11). Такое рассмотрение — это имитация работы.В настоящее время я уже подал заявление в Национальную полицию (электронное обращение принято) и жалобу в НБУ. Требую от банка прекратить игнорирование фактов и вернуть 14 000 грн до начала активных следственных действий", - подытожила недовольная клиентка.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Спустя несколько дней она сообщила, после предоставления данных об уголовном производстве и обращения в Кредобанк, ПриватБанк признал необходимость детального рассмотрения.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Как ранее сообщал Главред, украинцы все больше переходят на пользование наличными - стало известно, какова причина. Украинцы из-за рисков войны часто пользуются наличными и не спешат переходить на безналичные расчеты.

Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.

