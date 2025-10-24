"Списал все, но не выдал": пользователей банкоматами Привата ждут сюрпризы

Вы узнаете:
Украинцы жалуются на работу банкоматов ПриватБанка - они не выдают деньги, но списывают со счета или карты.
На портале Минфин девушка рассказала, что так и не получила свои средства.
"При снятии средств в банкомате Приватбанк банкомат выдал ошибку и деньги не выдал, а с карты Payoneer (Пайонир) банк списал все деньги. Просто хочу предупредить владельцев карт этой платежной системы, чтобы не пользовались банкоматами Приватбанка", - отметила она.
Пострадавшая также рассказала, что не смогла получить комментарий от поддержки ПриватБанка.
"Так как я не являюсь клиентом Привата, то не смогла получить поддержку от них. С банкоматами других банков никаких проблем не было, но там лимиты меньше и комиссия немного больше, но по итогу Привату я "заплатила" больше. Не рекомендую!", - подытожила девушка.
Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.
Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.
