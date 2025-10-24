"Списал все, но не выдал": пользователей банкоматами Привата ждут сюрпризы

Пострадавшая также рассказала, что не смогла получить комментарий от поддержки ПриватБанка.

Пользователей банкоматами Привата ждут сюрпризы / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

В чем проблема с банкоматами

Как реагируют в банке

Украинцы жалуются на работу банкоматов ПриватБанка - они не выдают деньги, но списывают со счета или карты.

На портале Минфин девушка рассказала, что так и не получила свои средства.

"При снятии средств в банкомате Приватбанк банкомат выдал ошибку и деньги не выдал, а с карты Payoneer (Пайонир) банк списал все деньги. Просто хочу предупредить владельцев карт этой платежной системы, чтобы не пользовались банкоматами Приватбанка", - отметила она.

Пострадавшая также рассказала, что не смогла получить комментарий от поддержки ПриватБанка.

"Так как я не являюсь клиентом Привата, то не смогла получить поддержку от них. С банкоматами других банков никаких проблем не было, но там лимиты меньше и комиссия немного больше, но по итогу Привату я "заплатила" больше. Не рекомендую!", - подытожила девушка.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.

Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.

