Зеленский поговорил с командой Трампа: Есть хорошие идеи для длительного мира

Виталий Кирсанов
25 декабря 2025, 20:03
Зеленский поблагодарил команду Трампа за конструктив, интенсивную работу и за добрые слова и поздравления украинцев с Рождеством.
Зеленский поговорил с командой Трампа
Зеленский поговорил с командой Трампа / коллаж: Главред, фото: Википедия, ОПУ

Кратко:

  • По словам Зеленского, поговорили "очень хорошо"
  • Украинская "дипломатическая команда" выкладывается максимально

Президент Владимир Зеленский провел разговор со специальным представителем президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и дипломатическим советником Джаредом Кушнером. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Спасибо за конструктив, интенсивную работу и за добрые слова и поздравления украинцев с Рождеством. Работаем реально 24/7, чтобы приблизить окончание этой жестокой российской войны против Украины и чтобы сделать все документы и шаги реалистичными, эффективными и надежными", - отметил он.

По словам Зеленского, в ходе разговора обсудили некоторые существенные детали работы.

"Есть хорошие идеи, которые могут сработать ради общего результата и длительного мира. Настоящая безопасность, настоящее восстановление, настоящий мир - это то, что нужно всем нам в Украине, в Соединенных Штатах, в Европе и каждому из партнеров, кто нам помогает. Надеюсь, что эти наши сегодняшние рождественские договоренности и идеи, которые обсудили, будут полезными", - отметил президент.

Во время разговора вместе с Зеленским были секретарь СНБО, глава украинской делегации на переговорах с США Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов, министр иностранных дел Андрей Сибига, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя Офиса президента Игорь Брусило, советник Офиса президента Александр Бевз.

"Договорились, что Рустем еще сегодня поговорит со Стивом и Джаредом. Считаем, что это правильно - не терять ни одного дня и ни одной возможности, которые могут приблизить результат. Пусть сегодняшний наш разговор станет еще одним шагом к миру", - добавил глава государства.

Виткофф и Кушнер не комментировали разговоры в своих соцсетях. Зять Трампа только сделал репост твитта Зеленского.

Чуть позже в своем вечернем обращении Зеленский отметил, что в дальнейшем будет происходить усиление боевых подразделений ВСУ, а также всестороннего противодействия врагу. В частности, речь идет об усилении беспилотной составляющей.

Зеленский добавил, что соответствующие вопросы уже готовятся на Ставку в ближайшее время.

Зеленский поговорил с командой Трампа: Есть хорошие идеи для длительного мира

Смотрите видео обращения Зеленского

Есть ли шансы на заключение мирного соглашения: мнение политолога

Директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что не стоит ожидать от декабрьских мирных переговоров сенсационных или судьбоносных решений.

По его оценке, президент Владимир Зеленский пока не готов принимать условия, которые продвигает команда Трампа. Такая позиция несет для него серьезные риски на фоне сложной ситуации на фронте, проблем с финансированием и коррупционных скандалов. Точек давления на украинского президента сейчас более чем достаточно.

Золотарев считает маловероятным подписание каких-либо соглашений до конца года, хотя полностью исключать такую возможность нельзя. Прекращение огня, по его оценке, с большей вероятностью возможно не раньше 2026 года. При этом избежать территориальных потерь Украине, вероятно, не удастся, а в случае продолжения боевых действий линия фронта может сместиться еще дальше на запад.

"Есть логика намерений, а есть сила обстоятельств. И сегодня сила обстоятельств сильнее", - сказал политолог Главреду.

Мирные переговоры и заявления Зеленского - последние новости

Как писал Главред, мирный план, который Украина, США и Россия обсуждают уже второй месяц, насчитывает 20 пунктов. Кроме базового документа есть также и отдельные приложения по направлениям. Президент раскрыл основные пункты соглашения.

Во время общения с журналистами 24 декабря Зеленский заявил, что Украина вынесет мирное соглашение на ратификацию парламента или проведет всеукраинский референдум. Выборы в Украине могут произойти одновременно с референдумом.

Также Зеленский заявил, что мобилизацию в Украине могут отменить после заключения мирного соглашения.

Другие новости:

О персоне: Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

война в Украине новости США Владимир Зеленский война России и Украины мирные переговоры Мирный план Трампа Стив Уиткофф
