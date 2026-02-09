Житомирскую область прогреет до +4: синоптики рассказали, когда погода кардинально изменится

На Житомирщине на этой неделе погода будет резко меняться: от сильных ночных морозов до плюсовых температур и осадков.

https://glavred.info/synoptic/zhitomirskuyu-oblast-progreet-do-4-sinoptiki-rasskazali-kogda-pogoda-kardinalno-izmenitsya-10739309.html Ссылка скопирована

Какая будет погода в Житомирской области на этой неделе / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Главное из новости:

видео дня

В начале недели Житомирскую область скуют 20-градусные морозы

Дороги будут оставаться скользкими весь период из-за гололеда и осадков

12 и 13 февраля ожидается мокрый снег с дождем и повышение температуры до плюсовых значений

В ближайшие дни Житомирскую область ожидает резкое изменение температуры и погодных условий — от сильных морозов в начале недели до оттепели и осадков в конце. Об этом сообщили в Житомирском областном центре по гидрометеорологии, пишет Житомир.info.

Вторник, 10 февраля, начнется с самых низких температур этой недели. В Житомире и по области сохранится небольшая облачность, осадков не прогнозируют, однако дороги останутся скользкими из-за устойчивой гололедицы. Южный ветер будет усиливаться до 7–12 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до –18…–21°, а днем воздух прогреется только до –4…–9°, в зависимости от района.

Среда, 11 февраля, принесет больше облаков, но без существенных осадков. Гололедица на дорогах сохранится, поэтому водителям стоит быть внимательными. Южный ветер останется умеренным. Температура ночью составит –8…–13°, а днем поднимется до –5…0°, что станет первым шагом к постепенному потеплению.

Четверг, 12 февраля, ознаменуется изменением характера погоды. Ночью местами возможен небольшой снег или мокрый снег, а днем осадки усилятся и перейдут в сочетание мокрого снега с дождем. На отдельных участках дорог снова будет образовываться гололедица. Южный ветер останется на уровне 7–12 м/с. Температура ночью будет колебаться от –5° до 0°, а днем повысится до –1…+4°.

Пятница, 13 февраля, завершит неделю влажной и неустойчивой погодой. В течение суток ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег и дождь. Температура будет держаться в пределах –2…+3°, что будет свидетельствовать об устойчивой оттепели и переходе к плюсовым значениям.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, погода в Украине в начале недели будет холодной. В то же время, как прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич, ближе к выходным ожидается потепление.

Как сообщал Главред, в Полтаве и области ожидаются значительные колебания температурного режима. После повышения температуры на выходных до 0 градусов, с понедельника синоптики прогнозируют возвращение морозов.

Также известно, что с начала недели в Тернопольскую область вернутся непродолжительные морозы. В то же время на выходных сохранится неустойчивая погода с небольшими осадками.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Zhitomir.info Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Кроме текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред