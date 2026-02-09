Укр
Читать на украинском
Zara окончательно уходит из Днепра, еще два города - под вопросом

Анна Ярославская
9 февраля 2026, 08:36
Судьба магазинов Zara в Одессе и Харькове пока что не решена.
    Zara
    Zara прекращает работу в Днепре / Коллаж: Главред, фото: google.com

    Кратко:

    • Inditex окончательно закрывает Zara в Днепре
    • Компания разорвала договоры аренды с ТРЦ "Мост-Сити" и "Караван"
    • Судьба магазинов Inditex в Одессе и Харькове остаётся неопределённой

    Испанский ритейлер-гигант Inditex, в портфель которого входят Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие популярные бренды, окончательно прекращает работу в Днепре.

    Компания официально разорвала договоры аренды с ТРЦ "Мост-Сити" и "Караван". Об этом рассказала основательница бренда одежды One By One Лидия Сметана в комментарии NV.

    Почему закрывается Zara

    Из-за регулярных обстрелов и отток покупателей ТРЦ не могут работать в полную силу и имеет убытки.

    На Google-картах уже появилось сообщение магазин Zara в Днепре "закрыт навсегда".

    Что будет с Zara в Одессе и Харькове?

    Ситуация в Одессе и в Харькове остается под вопросом. Ритейлер продолжает платить за аренду площадей, но фактическая работа магазинов не возобновлена.

    Ракетно-дроновые обстрелы Украины - последние новости

    Как писал Главред, 6 февраля мониторинговые каналы предупреждали, что российская оккупационная армия планирует нанесение массированного ракетно-дронового удара по территории Украины. Сообщалось, что под удар врага, вероятно, попадет Киев и область.

    Утром в субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. В основном под ударом оказались западные области. Воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов.

    Взрывы звучали на Львовщине, Ровенщине, Франковщине, в Винницкой, Харьковской, Кировоградской, Киевской, Днепропетровской областях.

    Из-за российского обстрела в большинстве регионов ввели аварийные отключения.

    Что известно о Zara

    Zara — один из крупнейших в мире брендов быстрой моды (fast fashion), входящий в испанскую группу Inditex.

    Компания была основана в 1975 году. Основатель - Амансио Ортега.

    Первая торговая точка: Ла-Корунья, Галисия, Испания.

    Магазины Zara работают более чем в 85 странах.

    Производство сосредоточено в Испании, Португалии, Марокко и Турции, что позволяет быстро реагировать на спрос.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    новости Днепра новости Харькова новости Одессы
