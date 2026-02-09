Zara окончательно уходит из Днепра, еще два города - под вопросом

Судьба магазинов Zara в Одессе и Харькове пока что не решена.

Zara прекращает работу в Днепре / Коллаж: Главред, фото: google.com

Кратко:

Inditex окончательно закрывает Zara в Днепре

Компания разорвала договоры аренды с ТРЦ "Мост-Сити" и "Караван"

Судьба магазинов Inditex в Одессе и Харькове остаётся неопределённой

Испанский ритейлер-гигант Inditex, в портфель которого входят Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие популярные бренды, окончательно прекращает работу в Днепре.

Компания официально разорвала договоры аренды с ТРЦ "Мост-Сити" и "Караван". Об этом рассказала основательница бренда одежды One By One Лидия Сметана в комментарии NV.

Почему закрывается Zara

Из-за регулярных обстрелов и отток покупателей ТРЦ не могут работать в полную силу и имеет убытки.

На Google-картах уже появилось сообщение магазин Zara в Днепре "закрыт навсегда".

Что будет с Zara в Одессе и Харькове?

Ситуация в Одессе и в Харькове остается под вопросом. Ритейлер продолжает платить за аренду площадей, но фактическая работа магазинов не возобновлена.

Что известно о Zara Zara — один из крупнейших в мире брендов быстрой моды (fast fashion), входящий в испанскую группу Inditex. Компания была основана в 1975 году. Основатель - Амансио Ортега. Первая торговая точка: Ла-Корунья, Галисия, Испания. Магазины Zara работают более чем в 85 странах. Производство сосредоточено в Испании, Португалии, Марокко и Турции, что позволяет быстро реагировать на спрос.

