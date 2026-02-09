Zara окончательно уходит из Днепра, еще два города - под вопросом

Кратко:
- Inditex окончательно закрывает Zara в Днепре
- Компания разорвала договоры аренды с ТРЦ "Мост-Сити" и "Караван"
- Судьба магазинов Inditex в Одессе и Харькове остаётся неопределённой
Испанский ритейлер-гигант Inditex, в портфель которого входят Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие популярные бренды, окончательно прекращает работу в Днепре.
Компания официально разорвала договоры аренды с ТРЦ "Мост-Сити" и "Караван". Об этом рассказала основательница бренда одежды One By One Лидия Сметана в комментарии NV.
Почему закрывается Zara
Из-за регулярных обстрелов и отток покупателей ТРЦ не могут работать в полную силу и имеет убытки.
На Google-картах уже появилось сообщение магазин Zara в Днепре "закрыт навсегда".
Что будет с Zara в Одессе и Харькове?
Ситуация в Одессе и в Харькове остается под вопросом. Ритейлер продолжает платить за аренду площадей, но фактическая работа магазинов не возобновлена.
Что известно о Zara
Zara — один из крупнейших в мире брендов быстрой моды (fast fashion), входящий в испанскую группу Inditex.
Компания была основана в 1975 году. Основатель - Амансио Ортега.
Первая торговая точка: Ла-Корунья, Галисия, Испания.
Магазины Zara работают более чем в 85 странах.
Производство сосредоточено в Испании, Португалии, Марокко и Турции, что позволяет быстро реагировать на спрос.
