Есть комплексное решение: в Киеве запускают новые мощности генерации

Алексей Тесля
8 февраля 2026, 22:36
Ситуация с электроснабжением в Киеве остается сложной, рассказал Денис Шмыгаль.
В Киеве восстанавливают подачу электроэнергии после обстрелов РФ

Главное:

  • Ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности в Киеве
  • Энергетики продолжают восстановление объектов, пораженных РФ

В воскресенье, 8 февраля, ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности в Киеве, сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль.

По итогам Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике он уточнил, что ситуация с электроэнергией остается сложной.

"Ситуация с электроснабжением остается сложной. Энергетики продолжают восстановление объектов, пораженных Россией в ночь на 7 февраля. Повреждения существенные. Работаем над комплексными решениями, в частности над запуском дополнительных мощностей генерации. Работы продвигаются в соответствии с установленными графиками. В частности, сегодня ожидаем запуск дополнительных 9 МВт мощности в Киеве", - рассказал министр.

По словам Шмыгаля, сегодня также фиксируется самый большой суточный объем импорта электроэнергии — это помогло удержать систему после массированных российских атак и уменьшить дефицит.

Также министр рассказал, что Минэнерго совместно с Минразвития продолжает работу по привлечению оборудования от партнеров и его распределению из наших хабов.

"В целом с начала вторжения получили 27 тысяч тонн гуманитарной помощи. Из них 25,1 тысячи тонн уже распределены по регионам. За последние две недели на склады хабов Минэнерго поступило 17 гуманитарных грузов от 11 партнеров из Швейцарии, Словакии, Дании, Канады, Швеции, Азербайджана, Германии, Австрии, Литвы и Италии. За этот же период отгрузили регионам 774 генератора и 40 единиц блочно-модульных котельных, когенерационных установок, котлов и другое оборудование", - рассказал глава Минэнерго.

Шмыгаль добавил, что Украина ожидает поступления еще 798 генераторов, 117 трансформаторов и 120 котлов и когенерационных установок.

Эксперт о ситуации с электроэнергией в Киеве: ожидание серьёзных ограничений

Столицу ждёт режим строгой экономии электроэнергии, считают специалисты. По словам энергетического эксперта Украинского института будущего Станислава Игнатьева, в феврале жители Киева могут получать электричество лишь на несколько часов в сутки — ориентировочно от четырёх до шести.

Эксперт пояснил, что столь жёсткие меры связаны с масштабными разрушениями важнейших объектов энергетической инфраструктуры, пострадавших в результате новых ударов со стороны РФ.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ атаковала ТЭЦ и ТЭС, сотни тысяч семей остались без тепла. Оккупанты атаковали ТЭЦ и ТЭС, которые работали для обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлено более сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

О персоне: Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль — украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр энергетики с 14 января 2026 года. Министр обороны Украины с 17 июля 2025 года по 13 января 2026 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет).

В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициативами президентского офиса.

новости Киева отключения света
Украина сдерживает РФ, но перемирие может создать угрозу для НАТО - глава MSC

