В Украине возможны массовые отключения света: озвучен неутешительный прогноз

Эксперт отметил, что энергетическую инфраструктуру придется существенно модернизировать.

Главное из заявления эксперта:

Массовые отключения света могут повторяться

Украинская энергосистема сейчас работает иначе, чем до 2022 года

Трансформация энергетической отрасли может длиться годами

Нельзя полностью исключать повторение массовых отключений света и системных аварий в Украине в будущем. Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук в эфире телеканала Киев24.

"Надо понимать, что причина всего – ракетные удары. То есть повреждения, нанесенные ими с 2022 года по подстанциям, затем в 2024 году по тепловым электростанциям и гидроэлектростанциям. И сейчас уже по второму кругу – тепловые электростанции, ГЭС и подстанции", – подчеркнул эксперт.

По его словам, украинская энергосистема сейчас работает иначе, чем до начала полномасштабной войны.

Он подчеркнул, что повреждения инфраструктуры, изменение схем питания и постоянные риски для энергообъектов повлияли на ее стабильность и принципы работы.

"В перспективе энергосистему придется существенно модернизировать и фактически перестраивать. Речь идет не только о восстановлении разрушенных объектов, но и о создании более устойчивой и гибкой модели энергоснабжения", - говорится в заявлении.

Корольчук добавил, что такие изменения требуют значительных ресурсов и времени. По его мнению, трансформация энергетической отрасли может длиться годами, а отдельные процессы - даже десятилетиями.

Блэкаут в Украине

Министр энергетики Денис Шмыгаль рассказывал, что 31 января произошло технологическое нарушение в электроэнергетической системе Украины, что привело к одновременному отключению линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и Центральной частями Украины.

Он подчеркнул, что в результате аварии сработали автоматические защиты на подстанциях, а часть блоков АЭС разгрузили для стабилизации системы.

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный говорил, что украинцам стоит быть готовыми к массовым аварийным отключениям света.

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев убежден, что страна-агрессор РФ не планирует останавливаться в своих террористических попытках уничтожить украинскую энергетику, которая обеспечивает теплом десятки тысяч жилых домов.

Также известно, что если в ближайшее время дополнительных генерирующих мощностей в Украине не появится, то продолжительность отключений электроэнергии для населения будет расти. Масштаб и темпы этих ограничений будут напрямую зависеть от эффективности активной защиты энергосистемы.

