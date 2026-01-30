Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Согласился ли Путин на "перемирие": Жданов назвал дату следующего удара

Сергей Кущ
30 января 2026, 21:44
206
Вероятность нового удара России по-прежнему нельзя исключать, считает эксперт.
Согласился ли Путин на
Согласился ли Путин на "перемирие" / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

Вы узнаете:

  • Почему Россия пошла на перемирие
  • Когда оккупанты могут нанести следующий удар

Заявления о якобы достигнутом "перемирии" между Россией и Украиной вызывают серьезные сомнения. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему подобные договоренности выглядят малореалистично и когда Россия может нанести следующий удар.

"О договоренности мы узнали не от Украины"

В интервью ТСН Жданов отметил, что информация о прекращении атак на украинскую энергетику прозвучала не из официальных источников Киева.

видео дня

"Мы сами узнали о якобы договоренности от Трампа. Он объявил, что с Путиным договорился — не с нами, что тот в неделю прекратит обстрелы наших энергетических объектов. Очень сомнительна такая договоренность", — подчеркнул эксперт.

Жданов отмечает, что даже если такие договоренности и существуют, они могли быть достигнуты исключительно на словах, без каких-либо зафиксированных обязательств.

Телефонный разговор и отсутствие формальных решений

Эксперт допускает, что тема "перемирия" могла обсуждаться во время телефонных контактов.

"Я думаю, если она существует на самом деле, то только на уровне слов, допустим, в результате телефонного разговора Путина и Трампа. Кстати, на сегодняшний день, 30 января, запланирован официальный телефонный разговор Трампа и Путина. Посмотрим, что они там друг другу скажут", — сказал Жданов.

Речь идет о возможном контакте между Дональд Трамп и Владимир Путин, однако никаких подтвержденных документов или заявлений пока нет.

Атомная генерация Украины
Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Переговоры в Абу-Даби под вопросом

Жданов также обратил внимание на дипломатический фон. По его словам, 1 февраля должна была состояться встреча переговорных групп в Абу-Даби, причем в формате прямого контакта.

Однако, как ранее отметил Владимир Зеленский, эта встреча, вероятно, не состоится из-за ситуации вокруг Ирана.

"Так что опять же это затягивается на неопределенное время", — пояснил эксперт.

Будет ли массированный удар после 1 февраля

Ключевой вопрос — что произойдет после завершения условной "паузы". По мнению Жданова, риск нового масштабного удара остается высоким.

"Массированный удар будет, я думаю. И такую возможность Россия вряд ли упустит. Не могу утверждать, потому что кто его знает, что у них в голове. Но я бы сказал — 50 на 50: ударят или не ударят после 1 февраля", — заявил он.

Эксперт добавил, что даже внутри России эта пауза вызывает раздражение у радикально настроенных сторонников войны.

"Z-военкоры потихоньку скулят, боятся громко сказать, чтобы их ФСБ не прижало. Доходит до того, что самые смелые обвиняют Путина, мол, он не хочет дожать Украину", — рассказал Жданов.

Поведение Путина в кризисные моменты

Отдельно аналитик отметил характерную особенность поведения российского диктатора в сложных ситуациях.

"Когда такие моменты трудны, Путин скрывается. Его не слышно и не видно. Где-то он там в бункере отсиживается и молчит. Молчит, как рыба о лед", — резюмировал эксперт.

Таким образом, по оценке Жданова, разговоры о "перемирии" остаются скорее информационным шумом, а вероятность нового удара России после 1 февраля по-прежнему нельзя исключать.

Энергетическое перемирие - что известно

Как сообщал Главред, 29 января президент США Дональд Трамп обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой воздержаться от ударов по украинским городам в течение недели.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за усилия, направленные на прекращение атак по энергетической инфраструктуре, и выразил надежду, что американской стороне удастся достичь соответствующих договоренностей. Впоследствии он заявил, что Украина зеркально будет соблюдать так называемое энергетическое перемирие, хотя непосредственно во время переговоров в Абу-Даби этот вопрос не обсуждался.

В Кремле заявили, что энергетическое перемирие продлится только до 1 февраля. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, РФ согласилась временно не атаковать энергообъекты по просьбе Дональда Трампа, чтобы создать условия для переговоров.

Вам может быть интересно:

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Олег Жданов Энергетическое перемирие
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

23:08Экономика
Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

21:51Stars
Согласился ли Путин на "перемирие": Жданов назвал дату следующего удара

Согласился ли Путин на "перемирие": Жданов назвал дату следующего удара

21:44Война
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

Гороскоп на завтра 31 января: Львам - приятная встреча, Стрельцам - недоразумение

Гороскоп на завтра 31 января: Львам - приятная встреча, Стрельцам - недоразумение

Не казаки и не купцы: кем на самом деле были чумаки и почему их так называли

Не казаки и не купцы: кем на самом деле были чумаки и почему их так называли

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

Повезет с деньгами: в дверь трех знаков зодиака "постучится" финансовая фортуна

Повезет с деньгами: в дверь трех знаков зодиака "постучится" финансовая фортуна

Последние новости

23:27

Света будет в разы больше: графики отключений для Львовской области на 31 января

23:08

Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

23:06

Кто может получить деньги на генератор для дома: как получить помощь от государства

21:51

Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

21:44

Согласился ли Путин на "перемирие": Жданов назвал дату следующего удара

Квадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз ПендзинаКвадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз Пендзина
21:08

РФ масштабирует технологии "комбинированного шока", – Ивашин

20:49

Отключение света в Ровно и области: появился новый график на 31 января

20:48

Мужчина купил дом в Италии за 1 евро, но отказался от него: в чем причина

20:24

"Отсчет начался": Зеленский сделал новое заявление об энергетическом перемирии

Реклама
20:03

Не только "домосед" - как правильно назвать человека, которого не вытащишь из домаВидео

19:52

Что на самом деле видят сканеры в аэропортах: правда потрясла пассажиров

19:36

"Оккупанты устроили сафари на людей": Зеленский назвал самые уязвимые области

19:10

Зачем Трамп просто попиарился на похищении Мадуромнение

18:50

В Госдуме РФ требуют нанести удары по Украине "мощным оружием возмездия"

18:34

"За гранью абсурда": новое обязательство от ПриватБанка поразило украинцев

18:27

В одном регионе Украины объявили принудительную эвакуацию: кто должен покинуть дом

17:46

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

17:35

Стоимость резко изменилась: в Украине переписали цены на популярный продукт

17:30

РФ собралась неожиданно захватить один населенный пункт вдали от фронта - аналитик

17:28

Сколько раз в день следует кормить кота: эксперты назвали оптимальную норму

Реклама
17:09

Украинский фильм номинирован на престижную премию в США - трейлерВидео

17:08

Как стильно носить клетку: раскрыт главный принт 2026 годаВидео

17:01

С чем нужно быть осторожными в этот день: запреты в праздник 31 января

16:39

"Без паники и истерик": известный актер пополнил ряды ВСУ

16:37

США задерживают энергетическую помощь Украине в самый критический момент – Reuters

16:28

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 2 февраля

16:13

Стоимость базового продукта подскочит: как изменятся цены из-за отключений света

16:04

"Уничтожить украинцев как группу": от суда в Гааге требуют арестовать россиян

16:02

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке матери с сыном за 45 секунд

15:52

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

15:18

Можно ли собакам питаться яйцами: ветеринар ответилаВидео

15:07

Тесто замешивать не нужно: рецепт пиццы по-новому, которая готовится за 15 минут

14:59

Двухдневная овсяная диета дала неожиданный результат: что произошло с организмом

14:36

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

14:35

Уплетут за обе щеки: рецепт салата с крабовыми палочками по-новому

14:03

Не искусство, а ненависть: российские фильмы как фабрика войны против Украины

14:02

Готовьтесь к сюрпризам: какими будут первые дни февраля в Украине

13:56

Потери РФ бьют рекорды: Bloomberg назвал варианты, которые остались у Путина

13:51

Украинцам стоит готовиться к аварийным отключениям: эксперт назвал причину

13:16

Половина страны "заминирована": полиция массово получает тревожные сообщения

Реклама
13:07

Эти китайские знаки зодиака скоро вырвутся в лидеры по жизни - кто они

13:04

Температура до -19°С и снег возвращаются: когда мороз ударит по Полтавщине

12:48

Листья монстеры желтеют и сохнут: что нужно срочно сделать, чтобы спасти растениеВидео

12:44

Российские Z-военкоры в полной растерянности от слов Трампамнение

12:44

"Стала бабушкой": 40-летняя Саливанчук сделала заявление о пополнении

12:22

P. Diddy признался в причастности к убийству Тупака Шакура - NYP

12:19

В Кремле согласились не бить по Украине до 1 февраля - заявление Пескова

12:12

Существовала или нет: история о цветке, который никто не видел

11:56

В Украину надвигаются сильные морозы: где и когда ударит -25 °С

11:54

Укрзализныця ограничила движение поездов между двумя крупными городами Украины

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять