Согласился ли Путин на "перемирие": Жданов назвал дату следующего удара

Вероятность нового удара России по-прежнему нельзя исключать, считает эксперт.

Согласился ли Путин на "перемирие" / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

Почему Россия пошла на перемирие

Когда оккупанты могут нанести следующий удар

Заявления о якобы достигнутом "перемирии" между Россией и Украиной вызывают серьезные сомнения. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему подобные договоренности выглядят малореалистично и когда Россия может нанести следующий удар.

"О договоренности мы узнали не от Украины"

В интервью ТСН Жданов отметил, что информация о прекращении атак на украинскую энергетику прозвучала не из официальных источников Киева.

"Мы сами узнали о якобы договоренности от Трампа. Он объявил, что с Путиным договорился — не с нами, что тот в неделю прекратит обстрелы наших энергетических объектов. Очень сомнительна такая договоренность", — подчеркнул эксперт.

Жданов отмечает, что даже если такие договоренности и существуют, они могли быть достигнуты исключительно на словах, без каких-либо зафиксированных обязательств.

Телефонный разговор и отсутствие формальных решений

Эксперт допускает, что тема "перемирия" могла обсуждаться во время телефонных контактов.

"Я думаю, если она существует на самом деле, то только на уровне слов, допустим, в результате телефонного разговора Путина и Трампа. Кстати, на сегодняшний день, 30 января, запланирован официальный телефонный разговор Трампа и Путина. Посмотрим, что они там друг другу скажут", — сказал Жданов.

Речь идет о возможном контакте между Дональд Трамп и Владимир Путин, однако никаких подтвержденных документов или заявлений пока нет.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Переговоры в Абу-Даби под вопросом

Жданов также обратил внимание на дипломатический фон. По его словам, 1 февраля должна была состояться встреча переговорных групп в Абу-Даби, причем в формате прямого контакта.

Однако, как ранее отметил Владимир Зеленский, эта встреча, вероятно, не состоится из-за ситуации вокруг Ирана.

"Так что опять же это затягивается на неопределенное время", — пояснил эксперт.

Будет ли массированный удар после 1 февраля

Ключевой вопрос — что произойдет после завершения условной "паузы". По мнению Жданова, риск нового масштабного удара остается высоким.

"Массированный удар будет, я думаю. И такую возможность Россия вряд ли упустит. Не могу утверждать, потому что кто его знает, что у них в голове. Но я бы сказал — 50 на 50: ударят или не ударят после 1 февраля", — заявил он.

Эксперт добавил, что даже внутри России эта пауза вызывает раздражение у радикально настроенных сторонников войны.

"Z-военкоры потихоньку скулят, боятся громко сказать, чтобы их ФСБ не прижало. Доходит до того, что самые смелые обвиняют Путина, мол, он не хочет дожать Украину", — рассказал Жданов.

Поведение Путина в кризисные моменты

Отдельно аналитик отметил характерную особенность поведения российского диктатора в сложных ситуациях.

"Когда такие моменты трудны, Путин скрывается. Его не слышно и не видно. Где-то он там в бункере отсиживается и молчит. Молчит, как рыба о лед", — резюмировал эксперт.

Таким образом, по оценке Жданова, разговоры о "перемирии" остаются скорее информационным шумом, а вероятность нового удара России после 1 февраля по-прежнему нельзя исключать.

Энергетическое перемирие - что известно

Как сообщал Главред, 29 января президент США Дональд Трамп обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой воздержаться от ударов по украинским городам в течение недели.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за усилия, направленные на прекращение атак по энергетической инфраструктуре, и выразил надежду, что американской стороне удастся достичь соответствующих договоренностей. Впоследствии он заявил, что Украина зеркально будет соблюдать так называемое энергетическое перемирие, хотя непосредственно во время переговоров в Абу-Даби этот вопрос не обсуждался.

В Кремле заявили, что энергетическое перемирие продлится только до 1 февраля. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, РФ согласилась временно не атаковать энергообъекты по просьбе Дональда Трампа, чтобы создать условия для переговоров.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

