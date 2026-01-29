Укр
Когда начнется энергетическое перемирие - Зеленский отреагировал на заявление Трампа

Юрий Берендий
29 января 2026, 21:45обновлено 29 января, 22:27
279
Президент Зеленский прокомментировал заявление Дональда Трампа о возможном временном прекращении российских ударов по Украине на фоне сильных морозов
Зеленский отреагировал на заявление Трампа об энергетическом перемирии / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Зеленский поблагодарил Трампа за его обращение к Путину о прекращении ударов по Украине
  • Ситуация в энергетике в ближайшие ночи покажет реальные намерения россиян

Президент США Дональд Трамп заявил о положительном решении военного преступника и диктатора Путина прекратить удары по Украине на неделю из-за сильных морозов. Следующие ночи покажут, будут ли россияне соблюдать энергетическое перемирие. Об этом глава государства сообщил в посте в X и во время вечернего видеообращения, которое транслировал Офис президента Украины.

/ Скриншот

"Важное заявление президента Трампа о возможности на время этих зимних холодов обеспечить безопасность Киеву и другим городам Украины от российских ударов. Энергетика – это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизнь. Спасибо, президент Трамп! Команды говорили в Эмиратах об этом. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны", - написал глава государства.

видео дня

Во время видеообращения Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за попытки добиться прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и выразил надежду, что американской стороне удастся этого достичь, упомянув также о соответствующем заявлении президента США.

"Ситуация сейчас ночью и в эти дни, реальная ситуация на наших объектах энергетики, в наших городах это покажет", - указал он.

Что этому предшествовало

29 января президент США Дональд Трамп сообщил, что обратился к Владимиру Путину с просьбой как минимум на неделю прекратить удары по украинским городам, объяснив это сильными морозами, которые сейчас наблюдаются в Украине.

"Я лично попросил Путина не стрелять по Киеву и другим городам в течение недели. Он согласился это сделать", - сказал Трамп.

Когда может закончиться война - прогноз нардепа

Как писал Главред, в ближайшее время война не закончится, а Владимир Путин и в дальнейшем будет действовать в своих интересах. Об этом заявил народный депутат Украины и секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, возможны кратковременные паузы или формальные перемирия на день-два, однако такие шаги будут носить скорее тактический характер и будут направлены на удержание внимания президента США Дональда Трампа.

"Все может быть, но я все же не вижу этого в ближайшей перспективе, Путин будет играть переговорами", - отметил он.

Переговоры с РФ в ОАЭ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 января украинская делегация после трехсторонних переговоров с участием США и России вернулась в Украину и проинформировала президента Зеленского об итогах встреч в Абу-Даби, во время которых обсуждался широкий спектр вопросов.

В Кремле при этом предостерегают от завышенных ожиданий, отмечая, что переговорный процесс будет длительным и сложным, а атмосфера - напряженной.

Как сообщает The New York Times, на закрытых консультациях представители Украины и США также рассматривали возможные пути стабилизации ситуации на востоке страны, в частности идею размещения международного контингента на оккупированной части Донецкой области.

Другие новости:

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

Почему женщинам 30 января нельзя заниматься рукоделием: какой церковный праздник

