Когда начнется энергетическое перемирие - Зеленский отреагировал на заявление Трампа

О чем идет речь в материале:
- Зеленский поблагодарил Трампа за его обращение к Путину о прекращении ударов по Украине
- Ситуация в энергетике в ближайшие ночи покажет реальные намерения россиян
Президент США Дональд Трамп заявил о положительном решении военного преступника и диктатора Путина прекратить удары по Украине на неделю из-за сильных морозов. Следующие ночи покажут, будут ли россияне соблюдать энергетическое перемирие. Об этом глава государства сообщил в посте в X и во время вечернего видеообращения, которое транслировал Офис президента Украины.
"Важное заявление президента Трампа о возможности на время этих зимних холодов обеспечить безопасность Киеву и другим городам Украины от российских ударов. Энергетика – это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизнь. Спасибо, президент Трамп! Команды говорили в Эмиратах об этом. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны", - написал глава государства.
Во время видеообращения Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за попытки добиться прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и выразил надежду, что американской стороне удастся этого достичь, упомянув также о соответствующем заявлении президента США.
"Ситуация сейчас ночью и в эти дни, реальная ситуация на наших объектах энергетики, в наших городах это покажет", - указал он.
Что этому предшествовало
29 января президент США Дональд Трамп сообщил, что обратился к Владимиру Путину с просьбой как минимум на неделю прекратить удары по украинским городам, объяснив это сильными морозами, которые сейчас наблюдаются в Украине.
"Я лично попросил Путина не стрелять по Киеву и другим городам в течение недели. Он согласился это сделать", - сказал Трамп.
