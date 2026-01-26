Украина готовится к следующей трехсторонней встрече: Зеленский назвал дату

Украина надеется, что следующая встреча будет результативной.

Президент выразил ожидания относительно новой трехсторонней встречи / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Украинская делегация вернулась на родину после трехсторонних переговоров с участием США и страны-агрессора России. Представители Киева доложили президенту о результатах переговоров в Абу-Даби.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении сегодня, 26 января. По его словам, украинская делегация успела обсудить вопросы разного характера.

То, что касается шагов для окончания войны и реального контроля, мониторинга. Есть вопросы, которые должны быть подготовлены к следующей встрече. Предварительно, мы говорили о том, что команды встретятся еще раз в воскресенье (1 февраля - Главред)", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что будет хорошо, если удастся ускорить эту встречу. В свою очередь Украина будет подготовлена во всех вопросах и ожидает реальных результатов дипломатии, чтобы не было впечатления, что россияне используют переговорный процесс.

"Украина всегда была и будет на стороне мира, и единственный, из-за кого эта война до сих пор продолжается, – Россия", – отметил глава Украины.

