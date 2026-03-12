"Вернулся": как весна изменила Андрея Беднякова

Бедняков принял серьезное решение.

https://glavred.info/starnews/vernulsya-kak-vesna-izmenila-andreya-bednyakova-10748495.html Ссылка скопирована

Андрей Бедняков сейчас - ведущий решил освежить свой образ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/biedniakov

Читайте больше:

Что решил изменить в себе Андрей Бедняков

Как на это реагируют его подписчики

Украинский актер и ведущий Андрей Бедняков поддался первому весеннему теплу, и на волне этого настроения решился на перемены во внешности. Новостью он поделился в своем блоге в Instagram.

Шоумен опубликовал свои свежие фото без важной детали, которая уже давно стала частью его публичного образа - бороды. Густая растительность исчезла с лица Беднякова, что спровоцировало читателей блога обсудить перемены в его внешности.

видео дня

Сам Андрей бьюти-эксперимент прокомментировал весьма лаконично. "Вернулся к заводским настройкам. Весна", - написал он и добавил эмодзи сердечек. Новый образ ведущего понравился его подписчикам.

Андрей Бедняков сейчас - ведущий решил освежить свой образ / фото: instagram.com/biedniakov

Андрей Бедняков сейчас - ведущий решил освежить свой образ / фото: instagram.com/biedniakov

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что кум Насти Каменских, украинский шоумен Геннадий Витер, разгромил ее позицию на фоне последних скандалов с участием певицы.

Также украинская певица Вера Брежнева намекнула на помолвку. Осенью 2023 года она подтвердила слухи о разводе с музыкальным продюсером Константином Меладзе, и с тех пор не комментировала личное.

Читайте также:

О персоне: Андрей Бедняков Андрей Бедняков - украинский актёр и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орёл и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор". С начала военного вторжения России в Украину, встал на сторону Украины и активно поддерживал ее социальных сетях. Беднякову запрещён въезд на территорию России сроком на 50 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред