"Вернулся": как весна изменила Андрея Беднякова

Читайте больше:
- Что решил изменить в себе Андрей Бедняков
- Как на это реагируют его подписчики
Украинский актер и ведущий Андрей Бедняков поддался первому весеннему теплу, и на волне этого настроения решился на перемены во внешности. Новостью он поделился в своем блоге в Instagram.
Шоумен опубликовал свои свежие фото без важной детали, которая уже давно стала частью его публичного образа - бороды. Густая растительность исчезла с лица Беднякова, что спровоцировало читателей блога обсудить перемены в его внешности.
Сам Андрей бьюти-эксперимент прокомментировал весьма лаконично. "Вернулся к заводским настройкам. Весна", - написал он и добавил эмодзи сердечек. Новый образ ведущего понравился его подписчикам.
О персоне: Андрей Бедняков
Андрей Бедняков - украинский актёр и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орёл и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор". С начала военного вторжения России в Украину, встал на сторону Украины и активно поддерживал ее социальных сетях. Беднякову запрещён въезд на территорию России сроком на 50 лет.
