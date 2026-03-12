'Это точно выигрыш': Зеленский раскрыл, о чем договорился с президентом Румынии

Ключевые тезисы Зеленского:
- Украина и Румыния построят два интерконнектора для передачи электроэнергии
- Первый планируют завершить до конца года
- Обсуждают также газовые хранилища, месторождения и поставки дизеля
Украина и Румыния построят два новых интерконнектора для передачи электроэнергии между странами. Первый интерконнектор планируют построить до конца года. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с румынским коллегой.
"Подписали очень важный проект интерконнекторов, будем строить два интерконнектора. Это разный объем электричества. Это точно выигрыш для Румынии и точно энергетическая безопасность для Украины", - отметил глава государства.
По словам Зеленского, новые линии позволят передавать значительно большие объемы электроэнергии Украине в случае аварийных ситуаций, что особенно важно на фоне постоянных атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру. Решение приняли во время встречи президентов двух стран.
"Первый энергетический интерконнектор между Украиной и Румынией планируют завершить до конца года", - анонсировал президент.
Что касается второго, более крупного интерконнектора, то в настоящее время идут расчеты сроков. Однако Зеленский подчеркнул, что стороны стремятся максимально сократить сроки его строительства.
Кроме этого, Украина обсуждает с Румынией хранение газа и совместную разработку месторождений. Глава государства заявил, что украинские подземные хранилища могут использоваться не только для нужд Украины.
"И дизель нам еще нужен. Я обратился к президенту с просьбой найти возможность помочь Украине, ведь россияне просто разрушают наши резервуары", - добавил Зеленский.
Атаки РФ по украинской энергетике - новости по теме
Как сообщал Главред, за последнюю неделю Россия атаковала Украину почти 1750 дронами, 1530 авиабомбами и 39 ракетами, сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский. Под ударами оказались гражданская инфраструктура, энергетика и жилые дома.
Также 7 марта Россия нанесла массированный удар по Украине. Во время обстрела были попадания в различные объекты, но неизменными целями для оккупантов остаются порты, энергетика и промышленные объекты.
Кроме этого, США присоединились к России, Китаю и Нигеру, проголосовав против резолюции МАГАТЭ, которая осуждала нападения на энергетическую инфраструктуру Украины. Американские дипломаты заявили, что документ не способствует достижению мира между Украиной и Россией.
Об источнике: Офис президента Украины
Офис президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.
