'Это точно выигрыш': Зеленский раскрыл, о чем договорился с президентом Румынии

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина и Румыния построят два интерконнектора для передачи электроэнергии

Первый планируют завершить до конца года

Обсуждают также газовые хранилища, месторождения и поставки дизеля

Украина и Румыния построят два новых интерконнектора для передачи электроэнергии между странами. Первый интерконнектор планируют построить до конца года. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с румынским коллегой.

"Подписали очень важный проект интерконнекторов, будем строить два интерконнектора. Это разный объем электричества. Это точно выигрыш для Румынии и точно энергетическая безопасность для Украины", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, новые линии позволят передавать значительно большие объемы электроэнергии Украине в случае аварийных ситуаций, что особенно важно на фоне постоянных атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру. Решение приняли во время встречи президентов двух стран.

"Первый энергетический интерконнектор между Украиной и Румынией планируют завершить до конца года", - анонсировал президент.

Что касается второго, более крупного интерконнектора, то в настоящее время идут расчеты сроков. Однако Зеленский подчеркнул, что стороны стремятся максимально сократить сроки его строительства.

Кроме этого, Украина обсуждает с Румынией хранение газа и совместную разработку месторождений. Глава государства заявил, что украинские подземные хранилища могут использоваться не только для нужд Украины.

"И дизель нам еще нужен. Я обратился к президенту с просьбой найти возможность помочь Украине, ведь россияне просто разрушают наши резервуары", - добавил Зеленский.

