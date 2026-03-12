Забитая раковина больше не проблема: лайфхак, который поможет за считанные секунды

Главное из новости:
- Механические методы лучше всего прочищают трубы
- Сода и уксус могут повредить систему
- Бутылка работает как импровизированный вантуз
В быту засорение кухонной раковины случается чаще, чем кажется: жир, остатки еды и мелкие отходы постепенно накапливаются в трубах, из-за чего вода начинает медленно стекать или вовсе застаивается.
Специалисты отмечают, что неправильные действия могут ухудшить ситуацию, поэтому важно выбирать безопасные и эффективные методы прочистки. Об этом пишет УНИАН.
Механические способы остаются самыми эффективными
Перед тем как что-то делать, сантехники советуют оценить поведение воды: стекает ли она медленно, стоит ли в раковине, поднимается ли обратно. Если проблема повторяется, скорее всего, забивается сифон.
Лучше всего работают инструменты, которые создают давление или позволяют достать засор:
- Вантуз может протолкнуть или вытащить пробку из отходов.
- Сантехнический трос помогает достать более глубокие засоры, но им нужно пользоваться осторожно, особенно с пластиковыми трубами.
Для деликатных систем специалисты советуют заменить металлический трос на жесткий резиновый шланг.
Сода и уксус: почему этот метод может навредить
Популярный домашний рецепт с содой и уксусом часто подается как универсальное средство, но эксперты предостерегают: реакция между щелочью и кислотой не всегда безопасна для труб.
Возможные последствия:
- образование новых отложений на стенках труб;
- повреждение металлических и резиновых деталей из-за кислоты;
- риск протолкнуть мусор глубже, усугубив засорение.
Такой способ может помочь только при легких загрязнениях, но не подходит для серьезных блокировок.
Бутылка вместо вантуза: простой лайфхак
Если под рукой нет инструментов, сантехники советуют использовать пластиковую бутылку. Достаточно отрезать дно, набрать немного воды в раковину и несколько раз резко нажать бутылкой на слив. Принцип действия аналогичен вантузу — создается давление, которое может сдвинуть засор.
Как предотвратить повторные проблемы
После прочистки трубы стоит промыть горячей водой, чтобы смыть остатки жира. В дальнейшем специалисты рекомендуют:
- не сливать в раковину масло после жарки;
- не сбрасывать крупные куски пищи;
- установить сетку на слив;
- периодически промывать трубы теплой водой.
