Забитая раковина больше не проблема: лайфхак, который поможет за считанные секунды

Дарья Пшеничник
12 марта 2026, 04:41
Прежде чем принимать меры, следует оценить, как именно стекает вода: медленно, совсем не стекает или, наоборот, поднимается.
Забилась раковина
Как легко почистить раковину в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

  • Механические методы лучше всего прочищают трубы
  • Сода и уксус могут повредить систему
  • Бутылка работает как импровизированный вантуз

В быту засорение кухонной раковины случается чаще, чем кажется: жир, остатки еды и мелкие отходы постепенно накапливаются в трубах, из-за чего вода начинает медленно стекать или вовсе застаивается.

Специалисты отмечают, что неправильные действия могут ухудшить ситуацию, поэтому важно выбирать безопасные и эффективные методы прочистки. Об этом пишет УНИАН.

Механические способы остаются самыми эффективными

Перед тем как что-то делать, сантехники советуют оценить поведение воды: стекает ли она медленно, стоит ли в раковине, поднимается ли обратно. Если проблема повторяется, скорее всего, забивается сифон.

Лучше всего работают инструменты, которые создают давление или позволяют достать засор:

  • Вантуз может протолкнуть или вытащить пробку из отходов.
  • Сантехнический трос помогает достать более глубокие засоры, но им нужно пользоваться осторожно, особенно с пластиковыми трубами.

Для деликатных систем специалисты советуют заменить металлический трос на жесткий резиновый шланг.

Сода и уксус: почему этот метод может навредить

Популярный домашний рецепт с содой и уксусом часто подается как универсальное средство, но эксперты предостерегают: реакция между щелочью и кислотой не всегда безопасна для труб.

Возможные последствия:

  • образование новых отложений на стенках труб;
  • повреждение металлических и резиновых деталей из-за кислоты;
  • риск протолкнуть мусор глубже, усугубив засорение.

Такой способ может помочь только при легких загрязнениях, но не подходит для серьезных блокировок.

Бутылка вместо вантуза: простой лайфхак

Если под рукой нет инструментов, сантехники советуют использовать пластиковую бутылку. Достаточно отрезать дно, набрать немного воды в раковину и несколько раз резко нажать бутылкой на слив. Принцип действия аналогичен вантузу — создается давление, которое может сдвинуть засор.

Как предотвратить повторные проблемы

После прочистки трубы стоит промыть горячей водой, чтобы смыть остатки жира. В дальнейшем специалисты рекомендуют:

  • не сливать в раковину масло после жарки;
  • не сбрасывать крупные куски пищи;
  • установить сетку на слив;
  • периодически промывать трубы теплой водой.

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

