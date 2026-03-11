Укр
  Дом и уют

Модные, но неудобные: какие трендовые решения быстро разочаровывают

Руслан Иваненко
11 марта 2026, 23:00
Дизайнер рассказала, как сочетать стиль и практичность, чтобы интерьер был красивым и удобным для жизни.
Интерьер
Почему модные плитки и тренд "фермерского дома" быстро выходят из моды в современных интерьерах / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Почему красивые тренды интерьера часто раздражают в быту
  • Какие элементы дизайна требуют частых исправлений
  • Как сделать интерьер стильным и практичным одновременно

Красивые интерьеры в социальных сетях часто создают иллюзию идеальной жизни, однако реальность диктует свои правила. То, что выглядит безупречно на профессиональном фото, через несколько месяцев может превратиться в источник раздражения или потребовать постоянной уборки и дорогого обновления.

Издание Dobrze mieszkaj провело опрос среди ведущих дизайнеров и подрядчиков, чтобы выяснить, какие популярные решения чаще всего заканчиваются исправлениями и демонтажем.



Эстетика против практичности на кухне

Мраморная столешница остается символом роскоши, однако специалисты предостерегают от ее установки в зонах активного приготовления пищи. Этот натуральный камень имеет пористую структуру, поэтому мгновенно впитывает жидкости.

Дизайнер Лаура Хамметт отмечает, что даже одна капля кофе, вина или случайно рассыпанные специи могут оставить стойкое пятно, которое невозможно вывести обычными средствами. Именно поэтому клиенты, которые сначала были в восторге от вида мрамора, быстро разочаровываются из-за сложности ухода.

Аналогичная ситуация наблюдается и с кухонными шкафами, имеющими прозрачное стекло. Эшли Макуга отмечает, что такие фасады обязывают к идеальному порядку. Любой хаос на полках становится заметным, из-за чего даже совершенно новая кухня выглядит неопрятно.

Со временем владельцы обычно заменяют прозрачное стекло на матовое или рифленое, чтобы скрыть содержимое шкафов.

Трансформация открытого пространства

Еще несколько лет назад золотым стандартом считалось объединение кухни, столовой и гостиной в единое пространство. Однако опыт длительного пребывания дома изменил приоритеты жителей.

Дизайнер Бетани Адамс объясняет, что людям снова понадобилась приватность. Из-за этого в современных проектах все чаще появляются раздвижные перегородки или стеклянные стены, которые позволяют зонировать помещение, не теряя при этом визуального объема.

Душевые кабины без дверей выглядят минималистично, однако на практике вода часто разбрызгивается за пределы душевой зоны. Это создает постоянную влажность в ванной, поэтому со временем хозяева все равно вынуждены устанавливать защитные стеклянные панели.

Ранее Главред писал о том, что цвет оказывает сильное влияние на настроение. И если стены в спальне будут окрашены в неправильный оттенок, то о расслаблении можно будет забыть. Чтобы спальня стала местом, где можно отдохнуть, восстановить силы и отвлечься от внешнего мира, нужно подобрать подходящую цветовую гамму.

Читайте также:

Об источнике: сайт Dobrze Mieszkaj

Dobrze Mieszkaj — это ведущий польский медиапортал об архитектуре и дизайне интерьеров, входящий в группу Publikator. Ресурс специализируется на профессиональных обзорах современных материалов, интервью с архитекторами и практических советах по обустройству дома. Это авторитетный источник вдохновения для дизайнеров и владельцев жилья, который сочетает мировые эстетические тренды с функциональными решениями для ремонта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ремонт интерьер дизайнеры дизайн



