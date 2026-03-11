Изменит ход войны: известна тайная цель массированного удара по Брянску, что уничтожили

Военные эксперты оценили последствия удара по российскому заводу "Кремний Эл" в Брянске, который может серьезно повлиять на производство вооружения РФ.

Известна тайная цель массированного удара по Брянску - что удалось уничтожить и как это повлияет на ход войны / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Каков результат поражения завода "Кремний Эл" ракетой Storm Shadow – снимки со спутника

Чем ценен завод в Брянске

Какова скрытая цель удара по Брянску и что такое "Изделие-30"

Как удар по Брянску повлияет на российские атаки по Украине

Вечером 10 марта 2026 года Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по одному из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса — заводу микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске. Это предприятие считается одним из ключевых в российской оборонной промышленности: здесь производят интегральные микросхемы, полупроводники и системы управления для ракет, которые используются, в частности, в комплексах "Искандер", С-300, С-400, "Панцирь", а также в межконтинентальных ракетах и новых образцах вооружения.

Эксперты предполагают, что повреждение высокотехнологичного оборудования может надолго остановить производство на предприятии, ведь большинство станков и технологических линий трудно восстановить или заменить в условиях санкций.

Главред выяснил, почему именно завод "Кремний Эл" был важной целью для Украины и как этот удар может повлиять на производство российских ракет.

Зеленский подтвердил удар по заводу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во вторник, 10 марта, украинские военные нанесли удар по заводу микроэлектроники в российском Брянске. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

"Пока я вам отвечаю, в паузе звонил мне главнокомандующий (Вооруженных сил Украины Александр. — Ред.) Сырский. И вкратце рассказал мне, какая только что прошла операция. Успешно, кстати. Был поражен Брянский завод. Этот завод производил систему управления всех видов ракет Российской Федерации. Могу только поздравить наши Вооруженные силы. Молодцы, спасибо вам за службу", - сказал президент.

По результатам OSINT-анализа телеграм-канала Astra, целью атаки могло быть предприятие "Группа Кремний Эл" в Брянске, которое занимается производством микрочипов для ракетных систем и беспилотников. На это, в частности, указывают видео, снятые очевидцами.

Один из роликов, обнародованный местными жителями, был записан примерно в 1,3 километра от предприятия. По предварительным данным, удар могли нанести крылатыми ракетами Storm Shadow.

Astra, ссылаясь на каналы, связанные с российскими силовыми структурами, сообщает, что в результате атаки погибли два человека и по меньшей мере десять получили ранения. Жители города слышали около 11 взрывов, а над Советским районом Брянска поднялся густой дым. Также сообщалось, что подъезды к атакованному предприятию были перекрыты.

Предприятие "Группа Кремний Эл" является одним из крупных производителей микроэлектроники в России. Оно производит электронные компоненты, которые применяются в различных видах военной техники и вооружения, в частности в ракетных комплексах, системах противовоздушной обороны и беспилотниках, включая комплексы "Панцирь", "Искандер", "Тополь-М", "Булава", системы С-300 и С-400, а также в средствах радиоэлектронной борьбы и радиолокационных системах.

Генштаб опубликовал видео атаки по Брянску

Позже Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил удар по заводу "Кремний Эл", который был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow.

""Кремний Эл" — это критически важное звено в цепочке производства российского "высокоточного" вооружения. Завод специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, которые являются "мозгами" и "нервной системой" современного оружия, в частности ракет "Искандер", — говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что цель была поражена, а производственные мощности предприятия понесли значительные повреждения. В настоящее время продолжается уточнение масштабов нанесенного ущерба. Аэроразведку во время операции проводило подразделение отдельного полка беспилотных систем "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ.

Детали атаки

По данным OSINT-аналитиков группы"КиберБорошно", по территории завода микроэлектроники в Брянске было выпущено семь крылатых ракет Storm Shadow. Российские мониторинговые каналы сообщали, что пролет ракет зафиксировали в 16:52 в Погарском районе Брянской области. Сначала российская сторона не смогла сразу определить тип цели — в сообщениях упоминали реактивные беспилотники, ракеты Storm Shadow или "Нептун".

Первое попадание на территории предприятия зафиксировали в 16:59, примерно через семь минут после первоначальной фиксации ракет в Погарском районе. По имеющейся информации, ракеты двигались по маршруту Погарский район — район населенного пункта Трубчевск — Брянск. Перед поражением цели они заходили на предприятие с разных направлений, преимущественно с восточного.

"Всего зафиксировано 7 попаданий по территории завода "Кремний Эл". Основная часть ударов пришлась на корпуса №4 - 5 попаданий. Еще 2 ракеты поразили другие производственные здания предприятия. Характер захода ракет с восточного направления может свидетельствовать об обходе зон ПВО и использовании более сложного маршрута полета, что соответствует типовому профилю применения крылатых ракет Storm Shadow", — указали аналитики.

Результат поражения завода "Кремний Эл" ракетой Storm Shadow – снимки со спутника

OSINT-аналитики, проанализировав спутниковые снимки, заявили, что могут подтвердить как минимум пять попаданий ракет в корпус №4 завода.

"По имеющимся повреждениям восстановление цеха без полной реконструкции маловероятно, что фактически означает вывод объекта из эксплуатации. Другое попадание зафиксировано за пределами завода", - указали в"КиберБорошне".

Чем ценен завод в Брянске

Журналист и блогер Денис Казанский также обратил внимание на цитату генерального директора брянского военного предприятия "Кремний Эл".

"Мы сегодня вторые в России по объему среди предприятий микроэлектроники. Надо понимать, если мы сегодня неожиданно исчезнем, то целый ряд военных изделий прекратит свое существование", - рассказывал он, объясняя ценность уже пораженного завода.

Реакция РФ

Между тем российские власти сообщили о последствиях ракетного удара по заводу микроэлектроники в Брянске. По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, погибли шесть человек, еще 42 получили ранения.

Он уточнил, что 29 пострадавших, среди которых есть несовершеннолетний, госпитализированы, а девять человек в тяжелом состоянии перевезли в специализированные федеральные медицинские центры России. Также 11 марта в Брянской области объявлен днем траура.

Журналист Денис Казанский отметил, что пропагандистка канала "Соловьев.Live" Анастасия Кашеварова фактически подтвердила, что предприятие производило компоненты для российских ракет. По ее словам, во время удара на заводе находились ценные специалисты, а сигнала воздушной тревоги перед атакой не было.

"Говорит, что произошла преступная халатность. Но опять не говорит, кто именно виноват в том, что все это происходит. Кто же начал войну, из-за которой теперь обстреливают города России. Опять проклятая неизвестность...", - иронизирует он.

В то же время в Кремле сетуют, что удар по Брянску британскими ракетами Storm Shadow якобы не мог быть осуществлен без участия специалистов из Великобритании. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что запуск этих ракет был невозможен без британских специалистов. Мы осознаем это, мы это хорошо знаем, и мы это, естественно, учитываем", - сказал он журналистам.

Он также утверждал, что именно из-за подобных действий, которые Москва называет "варварскими", Россия продолжает проводить так называемую "специальную военную операцию". По его словам, одной из ее целей остается демилитаризация Украины.

После результативной ракетной атаки пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва намерена обратиться в ООН с жалобой. Она назвала удар "атакой по гражданскому населению", не упомянув, что целью был завод "Кремний Эл", который производит продукцию для российской армии.

Какова степень повреждений завода

После масштабной высокоточной атаки с применением крылатых ракет Storm Shadow российский завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске, который работал на нужды военно-промышленного комплекса РФ, фактически можно считать уничтоженным, а не просто поврежденным. Такую оценку дают эксперты профильного издания Defense Express.

По их мнению, восстановление даже части технологических процессов на предприятии может длиться годами, если вообще будет признано целесообразным. Для этого существует ряд важных причин.

Storm Shadow/SCALP EG - основные характеристики / Инфографика: Главред

"Стоит понимать, что в главное производственное помещение завода "Кремний Эл", размером примерно 140 на 140 метров, влетело сразу пять крылатых ракет. И стоит напомнить, что боевая часть Storm Shadow типа BROACH весом 450 кг сначала пробивает первое препятствие с помощью кумулятивного заряда, а уже в помещении взрывается основная боевая часть", - говорится в материале.

Аналитики отмечают, что дополнительные видеозаписи ударов, сделанные жителями Брянска, позволили OSINT-сообществу "КиберБорошно" установить, что еще две ракеты попали в два меньших производственных помещения. В то же время производство полупроводников на заводе "Кремний Эл", который считается вторым по объемам производителем микроэлектронных компонентов в России, осуществлялось на дорогостоящем и высокоточном иностранном оборудовании, требующем чрезвычайно строгих условий эксплуатации, в частности в отношении чистоты воздуха.

Отмечается, что наиболее технологичные процессы на предприятии происходили в специальных боксах с контролируемым микроклиматом, где допустимый уровень пыли составлял всего одну частицу на литр воздуха. Именно такое оборудование активно устанавливали на заводе в 2010-х годах благодаря значительным государственным инвестициям.

В то же время часть производства, связанная со старой элементной базой уровня 1980-х годов, работала на советском оборудовании того же периода. Хотя оно менее чувствительно к условиям эксплуатации, его восстановление и ремонт также вызывают серьезные вопросы из-за значительной изношенности и закрытия предприятий, которые ранее производили такие машины.

"Кроме того, несмотря на то, что предприятие относится к передовым российским производствам микроэлектроники, производственные процессы продолжали требовать значительного количества работников. Даже по состоянию на 2021 год на предприятии работало более 1,5 тысячи человек. А с переходом завода на многосменный режим — и того больше. А как жалуются сами россияне, удар пришелся, когда на этом производстве микроэлектроники, используемой, в частности, в российских крылатых и баллистических ракетах, была пересменка. При этом воздушная тревога не была объявлена. В то же время о судьбе лиц, участвовавших в производстве вооружения, которое россияне используют для целенаправленных ударов по жилым зданиям украинских городов, местные власти Брянска молчат", - резюмируют специалисты.

Какова скрытая цель удара по Брянску и что такое "Изделие-30"

Удар по заводу "Кремний Эл" в Брянске демонстрирует, что и Украина, и Россия уже начали подготовку к новой зимней кампании, делая это активными ударами. Об этом сообщил военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд" и эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский в своем посте в Facebook.

"Враг начал "обкатывать" довольно опасную ракету "Изделие 30", электронику для которой производят именно на этом заводе (впрочем, как и для других ракет). Ну а Силы обороны Украины - просто ударили по этому важному объекту российского ВПК, как только получили новую партию отечественных или импортных ракет, вероятно Storm Shadow", - отметил он.

Ракета "Изделие 30" / Инфографика: Главред

Он отметил, что Украине уже удалось достичь паритета с российской стороной в сфере дальнобойных беспилотников. Следующим этапом должно стать достижение подобного баланса в использовании дальнобойного ракетного вооружения.

Эксперт подчеркнул, что это значительно более сложная задача, ведь за время полномасштабной войны Россия выпустила по Украине около 13 тысяч различных дальнобойных ракет. В то же время он отметил, что у Украины нет другого выбора, кроме как преодолеть все эти вызовы.

Почему важен удар по Брянску – мнение экспертов

Историю с ударами по российскому заводу микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске можно назвать своеобразным "бриллиантом в короне" среди последних новостей об поражении объектов на территории РФ. Такую оценку в эфире Radio NV дал военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, российская сторона сообщает о применении Украиной около десяти ракет во время атаки на предприятие и заявляет, что завод полностью уничтожен.

"Очень удачный удар. И то, что это документировалось нашими беспилотниками, которые находились над местом события, свидетельствует о том, что российской ПВО в этом месте нет", — подчеркнул он.

Попович подчеркнул, что это предприятие имеет особую ценность для России, поскольку производит электронные компоненты для различных типов ракет, в частности для комплексов "Искандер". Он также отметил, что Украина наносит удары по ключевым предприятиям российского военно-промышленного комплекса, которые непосредственно работают на войну.

Также, поражение завода "Кремний Эл" может приостановить производство новых ракет "Искандер" и одновременно ухудшить качество других ракет и военной техники, где используется современная электроника. Об этом в эфире телеканала"Киев24" заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его мнению, в ближайшее время количество таких ракет в России может сократиться.

Он отметил, что удар стал очень болезненным для российского военно-промышленного комплекса, ведь завод специализируется на электронике — отрасли высоких технологий, которая напрямую связана с ракетостроением.

Кузан также подчеркнул, что последствия атаки могут отразиться не только на производстве "Искандеров", поскольку проблемы могут возникнуть и с другими видами вооружений, где применяются соответствующие электронные компоненты.

"Без этой электроники становится труднее упаковать западную электронику и микрочипы, которые поставляются серыми схемами. А в перспективе та же ракета "Изделие-30", которая потенциально могла бы быть подвешена на Су-30, ее перспективы становятся уже очень и очень призрачными", — сказал Кузан.

По его словам, "Кремний Эл" давно считался одной из приоритетных целей для украинских ударов. Ранее предприятие уже шесть или семь раз атаковали, но тогда речь шла преимущественно об ударах беспилотниками. Нынешняя атака стала примером комплексного применения ракетного вооружения. Если после предыдущих ударов завод относительно быстро восстанавливал производство, то на этот раз зафиксировано полное разрушение одного из цехов и повреждение еще нескольких объектов на территории предприятия.

Об источнике: Defense Express Defense Express — украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор — Сергей Згурец.

