Пятница 13 марта: стоит ли бояться этой даты и какие приметы с ней связаны

Что означает пятница 13 сегодня? Сейчас это скорее вопрос традиций и психологии.

https://glavred.info/life/pyatnica-13-marta-stoit-li-boyatsya-etoy-daty-i-kakie-primety-s-ney-svyazany-10747994.html Ссылка скопирована

Пятница 13 / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Почему боятся пятницы 13

Народные приметы на пятницу 13

Пятница 13 - одна из самых известных "мистических" дат в календаре. Одни люди относятся к ней с юмором, другие стараются в этот день не рисковать и избегать важных дел. 13 марта нас ждет очередная "страшная" пятница.

Что такое пятница 13 и почему её считают несчастливой

Комбинация пятницы и числа 13 в европейской культуре давно считается неблагоприятной. Суеверие возникло из-за наложения двух страхов число 13 исторически воспринималось как "лишнее" и нарушающее гармони. Также пятница в христианской традиции считалась тяжелым днём

видео дня

Со временем эти два символа объединились в одну дату, которую начали называть несчастливой.

Сегодня выражение пятница 13 значит чаще культурные традициями, чем реальную опасность.

Пятница 13 в современном мире

Что означает пятница 13 сегодня? Сейчас это скорее вопрос традиций и психологии.

Интересные факты о пятнице 13:

в некоторых странах в зданиях нет 13-го этажа

авиакомпании избегают 13-го ряда

часть людей откладывает важные решения

Существует даже термин "параскаведекатриафобия" — страх пятницы 13.

Народные приметы на пятницу 13

С этой датой связано множество поверий:

не стоит начинать новые дела

лучше не отправляться в дальнюю дорогу

нежелательно совершать крупные покупки

нельзя ссориться — конфликт затянется

При этом многие воспринимают такие приметы как часть фольклора.

Стоит ли бояться пятницы 13

Психологи считают, что дата может влиять на людей через эффект самовнушения. Если человек ожидает неудачи, он чаще замечает негативные события.

Научных доказательств "несчастливости" даты нет. Для большинства людей это обычный день.

Пятница 13 остаётся интересным культурным феноменом: смесь истории, религии, мифов и современной массовой культуры.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред