Почему 12 марта нельзя долго лежать в постели: какой церковный праздник

Народные наблюдения советуют не засиживаться долго в постели - чрезмерный сон в этот день может навлечь неудачи на весь год.

В четверг, 12 марта, в православном календаре чтят память святого преподобного исповедника Теофана Сигриянского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 12 марта

Святой родился около 752 года в Константинополе в знатной и благочестивой семье. Его отец состоял в родстве с византийским императором Львом Исаврийским, благодаря чему будущий святой воспитывался при императорском дворе и занимал высокие государственные должности.

Несмотря на успешную карьеру, Теофан стремился к духовной жизни и служению Богу. Даже находясь в браке, он убедил супругу жить в чистоте, как брат и сестра, чтобы вместе посвятить себя духовному пути.

После смерти родителей супруги приняли решение расстаться ради монашеской жизни: жена ушла в женский монастырь, а Теофан принял монашество. Он поселился в уединённых монастырях горной области Сигриана в Малой Азии, где посвятил себя молитве.

Позднее святой основал монастырь в Сигриане, известный как обитель "Великого поселения", и стал его игуменом. По преданию, Бог наделил его даром исцеления, благодаря чему к нему обращались многие люди за духовной поддержкой и помощью.

В 787 году Теофан был приглашён на Седьмой Вселенский собор в Никее, где отстаивал почитание святых икон и выступал против иконоборчества.

Позже, во время нового этапа гонений на иконопочитателей, святого пытались заставить отказаться от своих убеждений. За отказ он был арестован, подвергнут заключению, а его монастырь разрушили.

После двух лет тюрьмы Теофана отправили в ссылку на остров Самотракию. Измученный тяжёлыми испытаниями, он прожил там лишь несколько недель и мирно скончался, оставшись верным своей вере.

Что нельзя делать 12 марта

В этот день не рекомендуется ссужать деньги - существует большой риск потерять финансовую стабильность. Также не стоит принимать подарки без всякого возмездного жеста: даже символическая монета считается обязательным ответом за любую полученную вещь. Народные наблюдения также советуют не засиживаться долго в постели - чрезмерный сон в этот день может навлечь неудачи на весь год.

Что можно делать 12 марта

Перед иконой святителя Григория обращаются с молитвами за получение знаний и мудрости, особенно те, кто связан с политикой или государственным управлением. Святой Григорий помогает принимать взвешенные решения, а также покровитель всех мужчин с именем Григорий.

