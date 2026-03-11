Цены скоро пойдут вверх: украинцам назвали сроки подорожания продуктов

Эксперт отметил, что в марте-апреле подорожают не все продукты.

Какие продукты могут подорожать / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кратко:

Сейчас цены на продукты в Украине стабильны

В марте-апреле начнут дешеветь тепличные овощи

Мясо, яйца и другие продукты будут дорожать за 10-14 дней до Пасхи

В ближайшие недели цены на большинство продуктов питания в Украине останутся стабильными. Они будут примерно на том же уровне, что и в феврале. Но перед Пасхой ожидается подорожание. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Что будет с ценами на овощи

По его словам, с одной стороны, цены на овощи борщевого набора, в частности, свеклу и капусту, немного снижаются, но с другой – картофель при этом, по сравнению с прошлым годом, уже подорожал на 14%.

"Поэтому цены на овощи в марте-апреле могут несколько расти, поскольку качественного предложения становится меньше. Этот рост может составить около 10%", - подчеркнул он.

Марчук добавил, что в то же время начнут дешеветь тепличные овощи, ведь погода выравнивается, а производителям нужно меньше тратить на генерацию тепла.

"К тому же в апреле появятся овощи из парниковых теплиц, которые вообще не нуждаются в таких дополнительных инструментах, как энергоносители. Соответственно, огурцы постепенно начнут дешеветь", - подчеркнул эксперт.

Какими будут цены на мясо

Марчук считает, что цены на мясо останутся плюс-минус на том же уровне, что и сегодня, поскольку оно и так дорогое.

По его мнению, скачок цен на мясо может произойти только из-за роста спроса на него, когда закончится пост и приблизятся пасхальные праздники.

Когда вырастут цены на яйца

Эксперт отметил, что с приближением Пасхи спрос на яйца в Украине вырастет, и это вызовет рост цен.

"На сколько именно подорожают яйца – я сейчас не готов прогнозировать. Повышение цен на мясо, яйца и другие продукты, которые традиционно дорожают к Пасхе, мы увидим за 10-14 дней до праздника", – подытожил он.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине фиксируется дефицит гречки, поэтому росту цен будет способствовать постепенное сокращение запасов этой крупы. До августа 2026 года можно ожидать дальнейшего повышения цены на гречку в пределах 10 – 25% от текущего уровня.

В то же время в Украине снизились цены на морковь. Это произошло из-за начала активной продажи запасов овощей из хранилищ.

Кроме того, в Украине заметно подорожали качественные яблоки — в начале марта розничные цены на популярные сорта в супермаркетах достигли около 70 грн за килограмм.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

