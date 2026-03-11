Десятки раненых: РФ ударила прямо по автобусу в Херсоне

Что известно:
- РФ атаковала дронами Херсон
- Враг нанес прицельный удар по маршрутке
- В результате атаки пострадали люди
Российские оккупанты нанесли удар дроном по маршрутке в Днепровском районе Херсона. Об этом заявил глава Херсонской ОГА Олег Прокудин.
Он подчеркнул, что это был прицельный удар врага.
"Среди бела дня российские террористы направили беспилотник на автобус, в котором ехали люди. Они видели, кого берут под прицел, и сознательно нанесли удар", - написал он.
В результате атаки маршрутка полностью уничтожена. Известно о как минимум 10 пострадавших, среди которых есть 17-летний подросток. Также известно, что медики госпитализировали 41-летнего мужчину и женщин в возрасте 49, 64, 58, 37, 45 и 57 лет. Одна из них находится в тяжелом состоянии.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Военное преступление". По состоянию на 14:30 известно о 20 пострадавших, пишет Херсонская областная прокуратура.
Удары по Украине - последние новости
Как писал Главред, 7 марта Россия нанесла массированный удар по Украине. Во время обстрела были попадания в различные объекты, но неизменными целями для оккупантов остаются промышленные объекты и портовая инфраструктура.
Воздушные Силы сообщили, что противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 19 ракет и 453 беспилотника. Среди уничтоженных целей - восемь баллистических ракет Искандер-М/С-400 и 11 крылатых ракет "Калибр".
Российские оккупанты атаковали поезд Киев - Сумы беспилотником. Это произошло утром 8 марта. На момент удара в поезде было 200 пассажиров. В пресс-службе Укрзализныци уточнили, что среди пассажиров и железнодорожников пострадавших нет.
В Нафтогазе сообщили, что РФ несколько дней подряд массированно атаковала дронами объекты газодобычи на Полтавщине. Из-за обстрелов РФ работа ряда объектов критически важной инфраструктуры остановлена.
О персоне: Александр Прокудин
Александр Сергеевич Прокудин – украинский государственный служащий. Председатель Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.
