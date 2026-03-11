Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Десятки раненых: РФ ударила прямо по автобусу в Херсоне

Ангелина Подвысоцкая
11 марта 2026, 15:20обновлено 11 марта, 16:17
Российские оккупанты нанесли прицельный удар дроном по маршрутке.
удар по Херсону
Россияне ударили дроном по маршрутке в Херсоне / Коллаж: Главред, фото: Херсонская областная прокуратура, Олег Прокудин

Что известно:

  • РФ атаковала дронами Херсон
  • Враг нанес прицельный удар по маршрутке
  • В результате атаки пострадали люди

Российские оккупанты нанесли удар дроном по маршрутке в Днепровском районе Херсона. Об этом заявил глава Херсонской ОГА Олег Прокудин.

Он подчеркнул, что это был прицельный удар врага.

видео дня

"Среди бела дня российские террористы направили беспилотник на автобус, в котором ехали люди. Они видели, кого берут под прицел, и сознательно нанесли удар", - написал он.

В результате атаки маршрутка полностью уничтожена. Известно о как минимум 10 пострадавших, среди которых есть 17-летний подросток. Также известно, что медики госпитализировали 41-летнего мужчину и женщин в возрасте 49, 64, 58, 37, 45 и 57 лет. Одна из них находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Военное преступление". По состоянию на 14:30 известно о 20 пострадавших, пишет Херсонская областная прокуратура.

Удары по Украине - последние новости

Как писал Главред, 7 марта Россия нанесла массированный удар по Украине. Во время обстрела были попадания в различные объекты, но неизменными целями для оккупантов остаются промышленные объекты и портовая инфраструктура.

Воздушные Силы сообщили, что противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 19 ракет и 453 беспилотника. Среди уничтоженных целей - восемь баллистических ракет Искандер-М/С-400 и 11 крылатых ракет "Калибр".

Российские оккупанты атаковали поезд Киев - Сумы беспилотником. Это произошло утром 8 марта. На момент удара в поезде было 200 пассажиров. В пресс-службе Укрзализныци уточнили, что среди пассажиров и железнодорожников пострадавших нет.

В Нафтогазе сообщили, что РФ несколько дней подряд массированно атаковала дронами объекты газодобычи на Полтавщине. Из-за обстрелов РФ работа ряда объектов критически важной инфраструктуры остановлена.

Другие новости:

О персоне: Александр Прокудин

Александр Сергеевич Прокудин – украинский государственный служащий. Председатель Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Херсона вторжение России Херсонская область атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар взлетел до исторического максимума, а евро обвалился: курс валют на 12 марта

Доллар взлетел до исторического максимума, а евро обвалился: курс валют на 12 марта

16:10Экономика
Десятки раненых: РФ ударила прямо по автобусу в Херсоне

Десятки раненых: РФ ударила прямо по автобусу в Херсоне

15:20Украина
"Ожидается понижение температуры": синоптик назвала точную дату похолодания в Украине

"Ожидается понижение температуры": синоптик назвала точную дату похолодания в Украине

14:28Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцев

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцев

Жизнь резко станет лучше: четыре знака зодиака, которым март принесет счастье

Жизнь резко станет лучше: четыре знака зодиака, которым март принесет счастье

Последние новости

16:22

Батарейки в игрушках стали причиной огромного штрафа: мать расплакалась

16:17

"Неудобная и безумная": Денисенко поразила "голыми" образами с возлюбленным

16:14

Пятница 13 марта: стоит ли бояться этой даты и какие приметы с ней связаны

16:10

Доллар взлетел до исторического максимума, а евро обвалился: курс валют на 12 марта

16:08

Почему не плодоносит лимон Майера: основные секреты ухода

Цены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколькоЦены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколько
15:59

Дом посреди реки: где находится самый маленький заселенный клочок суши на планете

15:47

Цены скоро пойдут вверх: украинцам назвали сроки подорожания продуктов

15:25

Мужчину с синей кожей срочно увезли в больницу: причина удивила врачей

15:22

Почему 12 марта нельзя долго лежать в постели: какой церковный праздник

Реклама
15:20

Десятки раненых: РФ ударила прямо по автобусу в Херсоне

15:08

"Могу не отвечать": Елена Тополя сорвалась после вопроса о бывшем муже

14:57

Какие люди идут рука об руку с удачей: рейтинг самых счастливых месяцев рождения

14:57

Сначала самоубийство, теперь волосы: что вытворила российская певица

14:28

"Ожидается понижение температуры": синоптик назвала точную дату похолодания в Украине

14:26

Микки Рурк стал бездомным: что случилось с неузнаваемым актером

14:08

Старые полотенца снова станут мягкими: греческие хозяйки раскрыли секрет стиркиВидео

13:58

"Он очень опасен": популярного российского певца хотят положить в психбольницу

13:52

Чужие кошки помогли мужчине стать богаче 1 млн гривен: что он сделал

13:41

Совсем не ругательство: что означает необычное украинское слово "блят"

13:41

Что означает слово "Аминь": значение и духовный смысл

Реклама
13:30

Пару минут и готово: рецепт бюджетной закуски из лавашаВидео

13:29

"Головы должны полететь": принца Уильяма и Кейт Миддлтон публично унизилиВидео

13:28

Рецепт паски, которая получается у всех: мягкая как облако и с супер глазурью

13:13

Украина получит кредит ЕС, несмотря на Орбана: Politico раскрыло план

13:09

Что происходит, когда пассажир падает за борт: признание экипажаВидео

13:05

Что посадить в тени: деревья, которые все равно дадут урожай

12:33

Историк раскрыл секрет истории России: откуда она взялась и что было до "россиян"Видео

12:25

"Скоро в Россию": Настя Каменских окончательно уничтожила свою репутацию

12:18

Цены на молочку в Украине могут резко пойти вверх: эксперт назвал причину

12:15

Саудовская Аравия хочет купить украинские дроны на миллионы долларов - WSJ

12:13

"Случится подобное": беглая Стужук высказалась о проблеме Ани Лорак

12:00

Ормузский пролив и не только: Александр Леонов - о том, когда НАТО применит 5 статью против Ирана

11:57

Цены на бензин выросли: эксперт сказал, ждать ли резкого скачка цен на продукты

11:50

Соседи будут спрашивать сорт: самые удачные гибриды огурцов

11:44

Леня из "Ворониных" экстремально похудел: тает на глазах

11:26

"Все эти деньги на СВО": Алла Пугачева попала в жуткий скандал

11:25

"Путешественник во времени" показал фото из 6000 года: почему многие поверилиВидео

11:00

Осиная талия: Юлия Свириденко покорила Париж стильным образомВидео

10:58

По просьбе США: сосед Украины может втянуться в войну с Ираном

10:57

Как спасти сад от вредителей весной: инструкция по первому опрыскиванию

Реклама
10:51

ВСУ освободили сотни квадратных километров и сорвали планы Кремля — ISW

10:42

Китайский гороскоп на завтра, 12 марта: Быкам - гнев, Петухам - обиды

10:27

Сорняки на дорожках исчезнут за 3 дня - нужен только чайник

10:23

Гороскоп Таро на завтра 12 марта: Тельцу - сила воли, Ракам - мечтать

10:09

Выгодное разведение животных - что окупится быстрее всего

10:02

"Потеряю волосы и зубы": финалиста "Холостяка" показала последствия расстройства

09:51

Милявская не может выжить в России: требует помощи

09:41

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 марта (обновляется)

09:31

Monobank попал в громкий скандал с якобы флагом РФ: все подробности

09:24

Виталий Козловский срочно прервал концерт и отменил его - что с ним происходит

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять