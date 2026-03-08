Там было 200 пассажиров: РФ ударила по поезду под Сумами

Утром 8 марта россияне нанесли удар дроном по поезду Киев-Сумы.

https://glavred.info/ukraine/tam-bylo-200-passazhirov-rf-udarila-po-poezdu-pod-sumami-10747094.html Ссылка скопирована

РФ ударила по поезду возле Сум / Коллаж: Главред, фото: Алексей Кулеба

Что известно:

РФ ударила дроном по поезду в Сумской области

На момент взрыва в поезде было 200 человек

Российские оккупанты атаковали поезд Киев - Сумы беспилотником. Это произошло утром 8 марта. Об этом заявили в Сумской областной прокуратуре, пишет Суспільне.

На момент удара в поезде было 200 пассажиров.

видео дня

В пресс-службе Укрзализныци уточнили, что среди пассажиров и железнодорожников пострадавших нет. Сейчас не планируются изменения в расписании движения поездов. Пассажиров доставили до конечной остановки другим локомотивом.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба отметил, что россияне нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Сумской и Харьковской областей.

"К счастью, никто не пострадал. Для продолжения движения оперативно направили вспомогательный локомотив. Россия продолжает атаковать объекты гражданской транспортной инфраструктуры", - написал он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 7 марта Россия нанесла массированный удар по Украине. Во время обстрела были попадания в различные объекты, но неизменными целями для оккупантов остаются портовая инфраструктура и промышленные объекты.

Воздушные Силы сообщили, что противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 19 ракет и 453 беспилотника. Среди уничтоженных целей - восемь баллистических ракет Искандер-М/С-400 и 11 крылатых ракет "Калибр".

Накануне, 6 марта, в Кривом Роге было зафиксировано прямое попадание "шахедами" в девятиэтажку и предприятие инфраструктуры в двух разных локациях.

Другие новости:

О персоне: Алексей Кулеба Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) — украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляемых полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред