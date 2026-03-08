Там было 200 пассажиров: РФ ударила по поезду под Сумами

Что известно:
- РФ ударила дроном по поезду в Сумской области
- На момент взрыва в поезде было 200 человек
Российские оккупанты атаковали поезд Киев - Сумы беспилотником. Это произошло утром 8 марта. Об этом заявили в Сумской областной прокуратуре, пишет Суспільне.
На момент удара в поезде было 200 пассажиров.
В пресс-службе Укрзализныци уточнили, что среди пассажиров и железнодорожников пострадавших нет. Сейчас не планируются изменения в расписании движения поездов. Пассажиров доставили до конечной остановки другим локомотивом.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба отметил, что россияне нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Сумской и Харьковской областей.
"К счастью, никто не пострадал. Для продолжения движения оперативно направили вспомогательный локомотив. Россия продолжает атаковать объекты гражданской транспортной инфраструктуры", - написал он.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что 7 марта Россия нанесла массированный удар по Украине. Во время обстрела были попадания в различные объекты, но неизменными целями для оккупантов остаются портовая инфраструктура и промышленные объекты.
Воздушные Силы сообщили, что противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 19 ракет и 453 беспилотника. Среди уничтоженных целей - восемь баллистических ракет Искандер-М/С-400 и 11 крылатых ракет "Калибр".
Накануне, 6 марта, в Кривом Роге было зафиксировано прямое попадание "шахедами" в девятиэтажку и предприятие инфраструктуры в двух разных локациях.
