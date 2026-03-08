Кто получает наибольшую выгоду от войны на Ближнем Востоке: Туск назвал страну

Туск отметил, что из-за дефицита нефти Вашингтон может быть вынужден смягчить или даже отменить санкции против РФ.

https://glavred.info/world/kto-poluchaet-naibolshuyu-vygodu-ot-voyny-na-blizhnem-vostoke-tusk-nazval-stranu-10747100.html Ссылка скопирована

Влияние войны в Иране на безопасность и экономическую ситуацию в Европе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из новости:

Эскалация на Ближнем Востоке выгодна Кремлю

Туск предупреждает о риске смягчения санкций

Скачок цен на энергоносители только усиливает Россию

видео дня

Премьер-министр Польши Дональд Туск обнародовал жесткое заявление о последствиях войны на Ближнем Востоке, подчеркнув, что крупнейшим бенефициаром хаоса в регионе становится Россия. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

В сообщении Туск подчеркнул, что эскалация конфликта вызывает резкие колебания на энергетических рынках, а скачок цен на нефть и газ создает благоприятные условия для Кремля. По его словам, рост неопределенности и дефицит энергоносителей усиливают экономическое давление на Запад и одновременно укрепляют позиции Москвы.

Польский премьер также отметил, что в случае дальнейшего углубления кризиса Вашингтон может оказаться перед необходимостью пересмотра санкционной политики в отношении российской нефти. Такой сценарий, по мнению Туска, только усиливает стратегическую выгоду РФ от затяжной нестабильности на Ближнем Востоке.

Риторическим вопросом "Кто здесь настоящий победитель?" он намекнул, что именно Кремль получает экономические и политические дивиденды от нынешней ситуации, используя глобальный хаос как инструмент влияния.

Заявление прозвучало на фоне очередного обострения в регионе, где международные аналитики прогнозируют длительный конфликт с непредсказуемыми последствиями.

Еще в январе 2026 года МИД Польши призвал граждан воздержаться от поездок в Иран из-за критического уровня опасности. Впоследствии Туск обратился к полякам со срочным предупреждением о необходимости немедленно покинуть территорию страны, подчеркнув, что дальнейшая эскалация может сделать невозможной любую эвакуацию.

Как РФ хочет использовать войну в Иране - мнение дипломата

Главред писал, что, по словам руководителя Центра исследований России, дипломата Владимира Огрызко, обострение на Ближнем Востоке сразу вызвало дискуссии о возможных выгодах для России, прежде всего из-за потенциального роста мировых цен на нефть.

Однако реальный эффект от этого кризиса для Москвы в значительной степени зависит от продолжительности конфликта и его влияния на энергетическую инфраструктуру региона. Конфликт на Ближнем Востоке для России является давней мечтой.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Война США и Израиля против Ирана - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп внезапно набросился на корреспондента из-за неудобного вопроса. Ему не понравилась тема, касавшаяся Путина и Ирана.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что есть информация о российской помощи иранскому режиму, в частности сообщения, что россияне предоставляют разведданные режиму в Иране, чтобы корректировать удары по американцам.

Накануне Дональд Трамп сообщил о возможности нанесения серьезного удара по Ирану, что может привести к полному разрушению районов и уничтожению определенных групп людей, которые до сих пор не рассматривались как цели.

Вас может заинтересовать:

О личности: Дональд Туск Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) — польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007—2014; с 2023), председатель Европейского Совета (2014—2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред