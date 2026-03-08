Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Кто получает наибольшую выгоду от войны на Ближнем Востоке: Туск назвал страну

Дарья Пшеничник
8 марта 2026, 12:51
Туск отметил, что из-за дефицита нефти Вашингтон может быть вынужден смягчить или даже отменить санкции против РФ.
Кто получает наибольшую выгоду от войны на Ближнем Востоке: Туск назвал страну
Влияние войны в Иране на безопасность и экономическую ситуацию в Европе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Эскалация на Ближнем Востоке выгодна Кремлю
  • Туск предупреждает о риске смягчения санкций
  • Скачок цен на энергоносители только усиливает Россию

видео дня

Премьер-министр Польши Дональд Туск обнародовал жесткое заявление о последствиях войны на Ближнем Востоке, подчеркнув, что крупнейшим бенефициаром хаоса в регионе становится Россия. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

В сообщении Туск подчеркнул, что эскалация конфликта вызывает резкие колебания на энергетических рынках, а скачок цен на нефть и газ создает благоприятные условия для Кремля. По его словам, рост неопределенности и дефицит энергоносителей усиливают экономическое давление на Запад и одновременно укрепляют позиции Москвы.

Польский премьер также отметил, что в случае дальнейшего углубления кризиса Вашингтон может оказаться перед необходимостью пересмотра санкционной политики в отношении российской нефти. Такой сценарий, по мнению Туска, только усиливает стратегическую выгоду РФ от затяжной нестабильности на Ближнем Востоке.

Риторическим вопросом "Кто здесь настоящий победитель?" он намекнул, что именно Кремль получает экономические и политические дивиденды от нынешней ситуации, используя глобальный хаос как инструмент влияния.

Заявление прозвучало на фоне очередного обострения в регионе, где международные аналитики прогнозируют длительный конфликт с непредсказуемыми последствиями.

Еще в январе 2026 года МИД Польши призвал граждан воздержаться от поездок в Иран из-за критического уровня опасности. Впоследствии Туск обратился к полякам со срочным предупреждением о необходимости немедленно покинуть территорию страны, подчеркнув, что дальнейшая эскалация может сделать невозможной любую эвакуацию.

Как РФ хочет использовать войну в Иране - мнение дипломата

Главред писал, что, по словам руководителя Центра исследований России, дипломата Владимира Огрызко, обострение на Ближнем Востоке сразу вызвало дискуссии о возможных выгодах для России, прежде всего из-за потенциального роста мировых цен на нефть.

Однако реальный эффект от этого кризиса для Москвы в значительной степени зависит от продолжительности конфликта и его влияния на энергетическую инфраструктуру региона. Конфликт на Ближнем Востоке для России является давней мечтой.

НАТО vs
НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Война США и Израиля против Ирана - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп внезапно набросился на корреспондента из-за неудобного вопроса. Ему не понравилась тема, касавшаяся Путина и Ирана.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что есть информация о российской помощи иранскому режиму, в частности сообщения, что россияне предоставляют разведданные режиму в Иране, чтобы корректировать удары по американцам.

Накануне Дональд Трамп сообщил о возможности нанесения серьезного удара по Ирану, что может привести к полному разрушению районов и уничтожению определенных групп людей, которые до сих пор не рассматривались как цели.

Вас может заинтересовать:

О личности: Дональд Туск

Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) — польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007—2014; с 2023), председатель Европейского Совета (2014—2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Туск Иран Ближний Восток Россия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кто получает наибольшую выгоду от войны на Ближнем Востоке: Туск назвал страну

Кто получает наибольшую выгоду от войны на Ближнем Востоке: Туск назвал страну

12:51Мир
Там было 200 пассажиров: РФ ударила по поезду под Сумами

Там было 200 пассажиров: РФ ударила по поезду под Сумами

12:19Украина
Переговоры не понадобятся: Трамп назвал жесткое условие завершения войны в Иране

Переговоры не понадобятся: Трамп назвал жесткое условие завершения войны в Иране

11:53Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Без волос: российского певца Николаева невозможно узнать

Без волос: российского певца Николаева невозможно узнать

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

Начал двигаться сам по себе: семья заметила в саду странный металлический шар

Начал двигаться сам по себе: семья заметила в саду странный металлический шар

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Почувствуют вкус богатства: четыре знака зодиака на пороге финансового подъема

Почувствуют вкус богатства: четыре знака зодиака на пороге финансового подъема

Последние новости

12:51

Кто получает наибольшую выгоду от войны на Ближнем Востоке: Туск назвал страну

12:29

Китайский гороскоп на завтра, 9 марта: Крысам - ссоры, Кроликам - проблемы

12:19

Там было 200 пассажиров: РФ ударила по поезду под СумамиФото

12:10

Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 марта

11:57

Заморозки ни при чем: что на самом деле уничтожает урожай абрикосов

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
11:53

Переговоры не понадобятся: Трамп назвал жесткое условие завершения войны в Иране

11:52

Путин опозорился неудачными дублями поздравления с 8 марта

11:12

Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 марта

10:57

Будет почти +20 градусов: синоптики удивили внезапным изменением погоды

Реклама
10:32

"Сегодня будут переговоры": важное заявление Зеленского об атаках РФ

10:14

Что означают наклейки на бананах: секретные коды, которые стоит знать

09:58

Затяжная магнитная буря атакует Украину: когда этот шторм пойдет на спад

09:49

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 марта: Овнам - перемены, Ракам - выгода

09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 марта (обновляется)

09:00

Валютный рынок Украины: чего ожидать с 9 по 15 марта

08:59

Командование отдало приказ: элитные войска РФ выведены с Покровского направления

08:53

Гороскоп Таро на завтра 9 марта: Ракам - оставаться собой, Девам - план на будущее

08:40

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта: Водолеям - скандал, Львам поможет интуиция

08:40

Двух слов связать не может: дочь Лорак высмеяли за поведение

08:22

Андрусив о топливной панике: цены растут, но государство может это остановитьмнение

Реклама
08:18

Карта Deep State онлайн за 8 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

"Никаких оснований так считать": Трамп ответил, видит ли он помощь России Ирану

08:07

Что будут носить весной 2026 года: главные тенденции модной обуви

07:52

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

07:45

Большие столбы огня в небе: дроны атаковали ключевое звено нефтяной логистики РФ

06:45

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

05:56

Для чего изготавливали деревянные пули: военные хитрости прошлого

05:30

Почувствуют вкус богатства: четыре знака зодиака на пороге финансового подъема

04:30

Будет бешенный скачок цен на топливо: как сильно подорожает газ, бензин и дизель

03:59

Как заставить орхидею цвести месяцами: простой домашний рецепт

03:28

Как получить 300 кг малины с небольшого участка: рецепт чудо-подкормки

03:03

Догадаются единицы - почему пицца на самом деле так называетсяВидео

02:36

Цены на три категории продуктов резко подскочат - что и когда подорожает

01:14

Астероид-"убийца" несётся к Луне: есть ли угроза для Земли и человечества

07 марта, суббота
23:54

Новые графики для Киева и области: часы отключения электроэнергии 8 марта

23:09

Лорак публично унизила Киркорова прямо на своем концерте: как он отреагировалВидео

22:53

РФ продвинулась на Сумщине и захватила Сопычь: детали от DeepState

22:27

Седокова пошла петь бесплатно по барам: упала ниже плинтуса

22:14

В Украине может возникнуть дефицит бензина: нардеп озвучил сроки

21:50

Как выглядеть моложе с помощью макияжа — советы экспертов

Реклама
21:43

Убивают скоординировано: Зеленский раскрыл данные о помощи РФ Ирану

21:14

Водителей с детьми ждут новые правила: что нужно знать, чтобы не получить штрафВидео

20:29

Что может "завалить" РФ: раскрыт сценарий, которого больше всех бояться в Кремле

20:16

Сотрудничество РФ и Ирана прекратится: Стубб заговорил о выгоде для Украины

20:05

Почему китайцы не пользуются вилками: ответ вас удивит

19:45

Обещали еще два года назад: почему Украина до сих пор не получила F-16 от Бельгии

19:42

Чёрная плесень больше не проблема: простое решение работает за считанные минуты

19:23

Жаждаемое потепление: температура в Тернопольской области скоро резко подскочит

19:10

Почему Тегеран обстреливает всех и до кого может дотянуться: Денисенко назвал причинумнение

18:24

У Зеленского появились неожиданные "рычаги влияния" на Трампа: СМИ узнали детали

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять