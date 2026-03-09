Как американцы борются с колорадским жуком: без ядов и химии

Цель многих американских фермеров - не полное уничтожение насекомых.

Как американцы борются с колорадским жуком / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

Почему в США не принято использовать яд

Как они справляются с вредителями

Колорадский жук для украинцев - один из самых опасных вредителей картофеля и других паслёновых культур. Он способен за короткое время уничтожить листья растений и серьёзно сократить урожай.

Интересно, что на родине вредителя, в США, садоводы предпочитают экологичные методы и стараются контролировать численность вредителя без агрессивной химии.

Почему колорадского жука не всегда уничтожают полностью

Колорадский жук является естественным видом для западной части США и давно стал частью местной экосистемы. Он входит в пищевую цепь и служит кормом для птиц, жаб и ящериц, говорят авторы

Поэтому цель многих американских фермеров - не полное уничтожение насекомых, а контроль популяции колорадского жука, чтобы защитить урожай.

Если вредителей становится слишком много, они переходят с картофеля на помидоры, перец и баклажаны.

Как распознать колорадского жука

Почти каждый украинец, у которой есть огород или участок "в лицо" знаком с вредителем. Оказывается, не все американцы знаю как выглядит колорадский жук и какие последствия оставляет за собой.

Они выделяют основные признаки поражения:

листья, объеденные до прожилок;

красно-оранжевые личинки с чёрными точками по бокам;

блестящие жёлтые или оранжевые яйца на нижней стороне листьев;

взрослые жуки с куполообразным телом и 10 чёрными полосками на жёлто-оранжевых крыльях.

Как избавиться от колорадского жука без яда / Инфографика: Главред

Как американцы борются с колорадским жуком без химии

Самый популярный способ - ручной сбор вредителей. Этот метод особенно эффективен на небольших участках.

Они действуют так:

набирают воду в ведро;

добавляют каплю средства для мытья посуды;

вручную собирают личинок и взрослых жуков;

бросают их в мыльную воду.

Мыльный раствор разрушает поверхностное натяжение, и насекомые тонут. Если неприятно прикасаться к вредителям, используют перчатки или щётку. Собранных насекомых часто отправляют в компост или скармливают курам.

Как американцы борются с колорадским жуком / Фото: скриншот

Что делать при сильном заражении

Если растение сильно повреждено, американские огородники предпочитают радикальный метод — полностью удалить куст вместе с личинками.

Особенно это касается раннего самосева картофеля. Такой подход не даёт жукам завершить жизненный цикл и распространиться на основные посадки.

Смотрите видео о том, как в США борются с колорадским жуком:

