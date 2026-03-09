США приказали дипломатам срочно покинуть Саудовскую Аравию — NYT

Вашингтон усиливает меры безопасности после атак Ирана.

Госдеп начал эвакуацию сотрудников из Саудовской Аравии / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Википедия

Кратко:

Сотрудникам диплмиссии США приказали срочно покинуть Саудовскую Аравию

Американцам рекомендовали избегать районов возле диппредставительств

Государственный департамент США приказал сотрудникам дипломатической миссии срочно покинуть Саудовскую Аравию. Это первый такой приказ, выданный с начала ударов по Ирану 28 февраля.

Подобный шаг Госдепа означает, что американские официальные лица осознают риски, которые нарастают в регионе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, которые ознакомлены с ситуацией.

Приказ покинуть Саудовскую Аравию касается посольства США в Эр-Рияде, которое подверглось нескольким атакам со стороны Ирана. Гражданам рекомендуют избегать эти районы. Также выдано предупреждение о безопасности для американцев в Эр-Рияде, Джидде и Дахране, где расположены консульства США. Сотрудников этих дипучереждений также готовят к отъезду.

Недавно старшие дипломаты в Саудовской Аравии сами обратились в Вашингтон с запросом на обязательный отъезд – и ожидали одобрения из-за частых атак.

После начальных авиаударов по Ирану иранские военные ответили залпами ракет и беспилотников по странам региона, в частности арабским государствам Персидского залива, где есть американские базы, военное присутствие или которые считаются партнерами США и Израиля. NYT отмечает, что это разозлило некоторые из этих правительств на Иран и напугало людей по всему региону.

Операция США и Израиля в Иране - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп резко обозначил границы возможного завершения американской военной операции против Ирана, заявив журналистам, что не видит смысла в переговорах с Тегераном и допускает сценарий, при котором конфликт завершится только после полного уничтожения иранских военных структур и политического руководства.

Также Трамп сообщил о возможности нанесения серьезного удара по Ирану.

"Серьезно рассматриваются варианты полного разрушения районов и уничтожения определенных групп людей, которые до сих пор не рассматривались как цели", - отметил президент США.

Американский лидер в частных обсуждениях проявлял интерес к возможному размещению американских сухопутных войск на территории Ирана. По словам нескольких источников, знакомых с ходом переговоров, речь не шла о полномасштабном вторжении, а скорее о небольшом контингенте для выполнения конкретных стратегических задач.

Политическая система Ирана / Инфографика: Главред

Как долго продлится война в Иране: мнение эксперта

Политолог Сергей Таран считает, что война против Ирана продлится действительно 4-5 недель. Ее продолжительность полностью зависит от Трампа, а не от Ирана или еще кого-то. И завершит он ее тогда, когда это ему будет выгодно.

"А выгодно ее завершить, вероятно, перед самой главной дипломатической миссией Трампа за его вторую каденцию. На апрель запланирована его встреча с Си. И Трампу принципиально важно прибыть на эту встречу победителем. И не имеет значения, что будет происходить на поле боя. Трампу все равно к этому времени нужно объявить себя победителем", - объяснил эксперт.

По мнению политолога, США будут точечно выжигать все возможные локации, где будут находиться иранские военные производства, военные, их политические руководители или военная техника.

"И когда придет время для встречи с Си – будет торжественно объявлена победа. К этому времени от технической базы армии Ирана действительно может ничего не остаться. Если же удастся еще изменить и сам режим – это будет действительно джекпот. Но сейчас в планах об этом пока/уже не идет речи", - сказал Таран.

