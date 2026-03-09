Укр
Настоящая весна охватит Житомирскую область: когда ожидается до +17 тепла

Дарья Пшеничник
9 марта 2026, 14:53
Осадков синоптики не прогнозируют, поэтому область ожидает несколько дней стабильной, сухой и солнечной погоды.

Какая погода будет в Житомирской области на этой неделе / Коллаж: Главред, фото: freepik, pixabay

Главное из новости:

видео дня
  • В Житомире неделя будет по-весеннему теплой
  • Ожидается потепление до +17° и отсутствие осадков

В Житомирской области неделя обещает пройти под знаком настоящей весенней оттепели. По данным Житомирского областного центра по гидрометеорологии, с 10 по 13 марта температура воздуха уверенно будет держаться на теплых отметках, местами поднимаясь до +17 градусов.

Осадков синоптики не прогнозируют, поэтому область ожидает несколько дней стабильной, сухой и солнечной погоды, пишет Житомир.info.

Во вторник, 10 марта, небо над Житомиром будет ясным, а южный ветер до 10 м/с только усилит ощущение весеннего тепла. Ночью температура опустится до 0...–2°, зато днем воздух прогреется до 13–15°. По области ситуация аналогичная: сухо, солнечно, с дневными показателями до +16°.

Среда, 11 марта, принесет малооблачную погоду без осадков. Южный ветер останется умеренным, а температура ночью будет колебаться от +3 до –2°. Днем столбики термометров поднимутся до 12–17°, что станет одним из самых теплых дней недели.

В четверг, 12 марта, характер погоды почти не изменится: малооблачно, сухо, с таким же южным ветром. Ночные температуры сохранятся в пределах от +3 до –2°, а днем снова ожидается до +17°.

Пятница, 13 марта, также пройдет без осадков. Ночь будет прохладной, но не морозной – от +3 до –2°, а днем воздух прогреется до 10–15°, что станет плавным переходом к более сдержанному, но все еще теплому завершению недели.

В целом область ждет несколько дней стабильной, комфортной и по-весеннему мягкой погоды - прекрасное время для прогулок и первых сезонных работ на природе.

Когда в Украине наступит настоящая весна - прогноз синоптика

В ближайшие дни в Украине будет царить теплая и солнечная погода во всех областях. Настоящая весна уже вступает в свои права, сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Погодные условия будет определять антициклон, поэтому осадков до конца недели не ожидается. На всей территории будет малооблачно и сухо. Ночью и утром местами возможен слабый туман, а ветер переменных направлений будет оставаться слабым. Кратковременные заморозки также возможны в ночные часы.

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Главред писал, что по данным синоптика Натальи Диденко, 9 марта погода в Украине будет солнечной и теплой. Температура воздуха повысится до +15 градусов. На северо-востоке будет прохладнее - 6-9 градусов тепла. В Киеве температура воздуха повысится до +12 градусов.

Синоптики говорили, что на выходных Тернопольская область будет находиться в поле высокого давления. Из-за этого сохранится ясная и сухая погода с небольшими отрицательными температурными показателями ночью и дневными максимумами около +10 градусов.

Первые выходные марта в Полтаве и области будут сопровождаться умеренно теплой и сухой погодой. Температура воздуха ночью опустится до 4 градусов мороза - 1 градуса тепла, но днем заметно повысится - до 4-9 градусов тепла.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Zhitomir.info

Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Кроме текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

