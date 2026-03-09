Укр
Украина отправила дроны-перехватчики для защиты баз США на Ближнем Востоке

Анна Ярославская
9 марта 2026, 08:36
Владимир Зеленский сообщил об отправке украинских экспертов по беспилотникам на Ближний Восток.
Владимир Зеленский, дроны
Зеленский отправил специалистов по дронам защищать базы США / Коллаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

  • Украина поможет защитить американские базы на Ближнем Востоке
  • По словам Зеленского, США обратились к Украине за помощью
  • Киев рассчитывает, что сотрудничество поможет укрепить позиции Украины в переговорах

Украина направила беспилотники-перехватчики и группу экспертов по дронам для защиты американских военных баз в Иордании. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times.

"Никто не знает больше, чем Украина, о борьбе с беспилотниками дальнего действия, атакующими в одном направлении, которые сейчас массово поступают из Ирана. На прошлой неделе один из таких беспилотников убил шестерых американских военнослужащих в командном центре в Кувейте", - говорится в статье.

видео дня

По словам Зеленского, Соединенные Штаты обратились за помощью в четверг, и украинская команда вылетела на следующий день. Ожидается, что она скоро прибудет на Ближний Восток.

"Мы отреагировали незамедлительно. Я сказал: да, конечно, мы отправим наших специалистов", — сказал президент.

Белый дом не ответил на вопрос о том, обращались ли Соединенные Штаты за помощью к Украине.

NYT отмечает, что Киев надеется заработать очки в переговорах о мире при посредничестве США. В то же время отношения остаются напряженными. В четверг президент Трамп вновь заявил, что считает Зеленского препятствием для мирного соглашения, а не президента России Владимира Путина.

Поскольку Украина сотрудничает с Соединенными Штатами на Ближнем Востоке, Киев надеется противопоставить себя Москве. Американские официальные лица заявляют, что Россия предоставляла Ирану разведывательную информацию во время войны, включая спутниковые снимки, показывающие местоположение американских военных кораблей и военнослужащих. Зеленский также заявил, что видел разведывательные данные, свидетельствующие о том, что беспилотники, которые сейчас массово вылетают из Ирана, имеют российские компоненты. Газета The Times не смогла подтвердить это утверждение.

Украинский лидер заявил, что хочет помочь странам Ближнего Востока, но при этом необходимо сбалансировать эти просьбы с потребностями Украины внутри Украины.

NYT также напомнило, что война в Иране может перекрыть потоки оборонительного вооружения, в котором Украина остро нуждается. Киев предложил странам Ближнего Востока обменять свои беспилотники-перехватчики на более мощные системы, необходимые Украине для противостояния российским баллистическим ракетам. Украина также заявила, что окажет помощь странам Ближнего Востока в обмен на дипломатическую поддержку в вопросе давления России для прекращение огня.

"Поэтому я и сказал: „Послушайте, может быть, они поговорят с россиянами, и россияне сделают паузу". В этом случае, конечно, мы можем помочь Ближнему Востоку защитить их", - сказал Зеленский.

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и страна-агрессор Россия уже неоднократно были близки к заключению мирного соглашения, но каждый раз одна из сторон отступала.

По его словам, проблема в том, что между Украиной и Россией царит огромная ненависть.

"Знаете, Украина и Россия... Можно было бы подумать, что между ними есть какая-то дружба, но на самом деле между ними царит огромная ненависть. Им очень трудно достичь согласия. Очень, очень трудно. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Трамп.

Глава Белого дома обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в нежелании завершать войну. Трамп назвал украинского президента "препятствием" для принятия мирного соглашения.

"Зеленский должен взяться за дело и заключить соглашение", – сказал президент США в интервью Politico.

Президент Владимир Зеленский заявил, что очередной раунд мирных переговоров Украины с США и страной-агрессором Россией откладывается из-за войны в Иране.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на опросы общественного мнения в России, рекордное количество россиян выступило за мирные переговоры вместо продолжения войны РФ против Украины.

В ISW раскрыли планы Кремля

В России обозначили основные сценарии проведения выборов в Государственную думу, запланированных на сентябрь этого года. Все варианты так или иначе связаны с войной против Украины и различаются только тем, насколько успешными для Москвы будут выглядеть боевые действия. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.

Отмечается, что Кремль рассчитывает на продолжение войны как минимум до парламентских выборов в сентябре 2026 года.

"Инсайдерский источник утверждал, что Администрация президента обозначила три сценария, все из которых базировались на идее, что на момент выборов война все еще будет продолжаться", - говорится в сообщении.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Иран Владимир Зеленский дроны новости Украины новости Ирана
