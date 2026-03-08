Укр
Что будет с человеком, если он будет лгать: священник назвал последствия

Марина Иваненко
8 марта 2026, 18:12
Каждая ложь — шаг к духовному падению. Как ложь влияет на личность и общество, объясняет отец Василий Колодий.
Как влияет на человека ложь?
Как ложь влияет на человека? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как ложь влияет на человека
  • Какие последствия имеет ложь для человека

В христианском учении ложь — это не просто этическое нарушение, а фундаментальная духовная инфекция, которая искажает человеческую природу и разрушает общественные связи.

Историческим и сакральным символом последствий неправды является распятие Христа: манипуляции, подкуп толпы и сознательные клеветы стали инструментами, которые привели к осуждению Истины. Каждая "мелкая" неправда сегодня является продолжением того же зла.

Главред расскажет об этой проблеме более подробно.

Ложь как орудие против истины

Отец Василий Колодий рассматривает ложь не просто как моральный недостаток, а как духовную проблему, ведущую к страшным последствиям для отдельного человека и всего народа.

Он подчеркивает, что распятие Иисуса Христа стало результатом манипуляций и пропаганды. Религиозная элита того времени, чьи интересы нарушил Христос, использовала подкупленных людей для создания фальшивого общественного гнева. Толпа, которая кричала "Распни Его", состояла из тогдашних "титушек" — лиц, которые за деньги распространяли клевету.

Даже освобождение разбойника Варави вместо Христа священник называет трагическим плодом продажности, вызванной ложью.

Как ложь влияет на личность

Ложь меняет саму природу человека. Лжец вынужден постоянно придумывать новые версии событий, поскольку человеческая память лучше удерживает логическую правду, чем хаотичную выдумку. Это приводит к зацикленности и духовной деградации.

Отец Василий предостерегает от "лжи ради спасения" в отношениях с детьми. Сокрытие тяжелой правды (например, о смерти близких) учит детей жить в мире иллюзий вместо того, чтобы готовить их к реальности.

Любая сплетня или мелкая неправда, по словам проповедника, является вкладом в то общее зло, которое символически продолжает распинать Христа в наших ближних.

Видео о том, что будет, если человек будет лгать, можно посмотреть здесь:

Ложь в больших масштабах

Священник проводит параллели между библейской пропагандой и современной информационной войной в Украине. Он отмечает, что враг использует ложь как главную "инфекцию" для отравления умов.

Жертвами этой "болезни" становятся люди, которые до сих пор ожидают "русский мир" и игнорируют агрессию и жестокость.

Какие последствия имеет ложь

В заключение отец Василий напоминает, что согласно Евангелию, отцом лжи является дьявол. Поэтому каждый, кто выбирает неправду, сознательно или бессознательно начинает служить злу.

Его призыв к верующим прост: быть искренними, не бояться правды, а в сложных ситуациях лучше промолчать, чем осквернить душу ложью. Честность перед собой и Богом — единственный путь к настоящей свободе.

О личности: Отец Василий Колодий

Отец Василий Колодий — известный украинский священник, проповедник и духовный наставник. Его деятельность сосредоточена на духовном просвещении, помощи людям в поиске смысла жизни и решении сложных жизненных и религиозных вопросов. Отец Василий известен своим даром объяснять сложные богословские истины простым, доступным языком, что привлекает к его наставлениям тысячи верующих. Он активно использует современные средства коммуникации, в частности видеоформаты, чтобы доносить слово Божье до более широкой аудитории. Его наставления о молитве, покаянии и отношениях с Богом помогают многим обрести душевный покой и укрепить веру.

