Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Исповедь без лишней вины: что на самом деле не является грехом

Марина Иваненко
24 января 2026, 10:37
42
Многие люди годами каются в том, что давно прощено. Почему это ошибка и какие вещи не являются грехом.
В чем стоит исповедоваться?
В чем стоит исповедоваться? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • О чем не нужно рассказывать на исповеди
  • Что такое исповедь на самом деле

Исповедь — это таинство очищения души, а не формальный отчет о каждой прожитой минуте. Однако многие верующие приходят на исповедь с грузом вины за вещи, которые на самом деле не являются греховными, превращая искренний разговор с Богом в перечень бытовых мелочей.

Главред расскажет о пяти аспектах, которые не требуют покаяния, ведь являются естественной частью человеческой жизни.

видео дня

1. Болезни и физиологические ограничения

Как рассказывают на канале "Источник мудрости", одной из самых распространенных ошибок является исповедь в болезнях или естественных реакциях организма. Сонливость во время молитвы из-за усталости, невозможность соблюдать строгий пост по состоянию здоровья или физиологические особенности женского организма — это не грехи.

Грех — это сознательный выбор зла. Болезнь или истощение — проявление ограниченности человеческой природы. Бог ожидает искреннего сердца, а не истязания тела, которое является "храмом Святого Духа".

2. Эмоции, которые не стали поступками

Страх, печаль, тревога или мгновенная вспышка гнева — это эмоции, а не грех. Грехом считается только то состояние, которое человек сознательно "лелеет", развивает и воплощает в действие.

Чувства возникают спонтанно. Важно не то, что вы почувствовали, а то, как вы с этим поступили. Если вы почувствовали раздражение, но сдержались и не обидели ближнего — это духовная победа, а не падение.

3. Навязчивые мысли без согласия воли

В духовной жизни существует понятие "прилог" — мысли или образы, возникающие против воли человека (даже во время молитвы или службы в храме). Многие пугаются таких мыслей и спешат на исповедь.

Духовные наставники подчеркивают: мысль становится грехом только тогда, когда человек останавливается на ней, обдумывает и внутренне соглашается. Если же плохая мысль сразу отвергается — исповедоваться не в чем.

Видео о том, о чем на исповеди рассказывать не нужно, потому что это не грех, можно посмотреть здесь:

4. Бытовые ошибки и невнимательность

Случайно разбитая тарелка, забывчивость из-за перегрузки делами, ошибка в рабочем документе или непреднамеренно пропущенное слово в молитве — это погрешности, а не нарушение заповедей.

Грех — это сознательное нарушение любви к Богу или ближнему. Бытовая невнимательность не имеет морального подтекста, если она не является следствием сознательного пренебрежения обязанностями.

5. Уже прощенные грехи

Некоторые люди годами снова и снова исповедуются в одном и том же давнем грехе, считая, что Бог "не до конца простил". Это может свидетельствовать о недоверии к Божьему милосердию или скрытой гордыне — убеждении, что собственный грех настолько велик, что даже Бог не может его стереть.

Если человек искренне раскаялся, получил отпущение и больше не возвращается к этому поступку — этот грех перестал существовать. Повторная исповедь в нем является сомнением в силе таинства.

О главном на исповеди

Духовные отцы советуют сосредотачиваться не на мелочах, а на корне поступков. Не "я съел яйцо в пост", а "я проявил несдержанность". Не "я забыла что-то сделать", а "я поленилась проявить любовь и заботу".

Исповедь — это не психотерапия, хотя она и имеет терапевтический эффект. Это встреча, в которой человек говорит Богу: "Я ошибся в главном — в любви". Все остальное — лишь шум нашего шумного мира.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: канал "Источник Мудрости"

YouTube-канал "Источник Мудрости" — это популярный украинский религиозно-просветительский ресурс, который специализируется на разъяснении христианского учения и развенчании распространенных церковных мифов. Главная миссия проекта заключается в популяризации духовной грамотности и помощи зрителям найти путь к Богу через искреннюю веру, а не через страх перед суевериями. Контент канала охватывает широкий круг тем, от анализа Священного Писания до практических советов по молитве и участию в церковных таинствах в современном мире. Благодаря доступной форме изложения и акценту на внутренней свободе человека, ресурс стал важным центром цифровой миссии для тех, кто ищет ответы на сложные духовные вопросы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

священники священник священнослужители интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Давление усиливается: СМИ узнали, достигли ли Украина и РФ компромисса в Абу-Даби

Давление усиливается: СМИ узнали, достигли ли Украина и РФ компромисса в Абу-Даби

11:58Война
Без света более 400 тысяч потребителей: Чернигов почти полностью обесточен

Без света более 400 тысяч потребителей: Чернигов почти полностью обесточен

11:22Энергетика
Тысячи киевлян без света и тепла: враг серьезно повредил инфраструктуру столицы

Тысячи киевлян без света и тепла: враг серьезно повредил инфраструктуру столицы

10:24Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар резко полетел вниз, а евро мчится вверх: новый курс валют на 26 января

Доллар резко полетел вниз, а евро мчится вверх: новый курс валют на 26 января

Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — детали

Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — детали

Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

Отключение света 24 января: как будут действовать графики в субботу

Отключение света 24 января: как будут действовать графики в субботу

Договорились еще в августе: СМИ раскрыли соглашение Трампа и Путина о войне

Договорились еще в августе: СМИ раскрыли соглашение Трампа и Путина о войне

Последние новости

11:58

Давление усиливается: СМИ узнали, достигли ли Украина и РФ компромисса в Абу-Даби

11:52

Гороскоп Таро на завтра 25 января: Овнам - щедрость, Львям - борьба со слабостью

11:51

Гороскоп на завтра 25 января: Близнецам - неожиданная встреча, Девам - грусть

11:26

Любовница мужа Алсу выходит замуж за Абрамова

11:23

Как выглядеть стильно в мороз: модные правила зимнего образа

Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – МаксаковаПутин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – Максакова
11:22

Без света более 400 тысяч потребителей: Чернигов почти полностью обесточен

11:03

Откуда берется запах в квартире и как убрать его навсегда: лайфхаки для уборки

10:37

Исповедь без лишней вины: что на самом деле не является грехом

10:24

Тысячи киевлян без света и тепла: враг серьезно повредил инфраструктуру столицы

Реклама
09:19

Россияне били роженицах и переселенцах: Зеленский прокомментировал атаку РФФото

09:03

Вторая жизнь старых вещей: неожиданные идеи для кашпо из подручных вещейФото

09:00

Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина КремляВидео

08:58

Дочь Келлога публично упрекнула Трампа после ночного обстрела Киева

08:21

Viber после уроков: должен ли учитель отвечать родителям в выходные дни

08:10

Как Украине выйти из энергетического кризисамнение

07:44

РФ массированно атаковала Украину: под прицелом энергетика, есть жертва и раненыеФото

06:10

Почему ни одно западное государство не превосходит Китай по масштабу рынкамнение

06:02

Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — деталиВидео

05:27

Разлетаются со стола первыми: рецепт бюджетных, но очень вкусных отбивных

04:40

Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

Реклама
04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке саксофониста за 31 секунду

03:30

Скрытый момент старения: ученые сделали сенсационное открытие

02:22

Ученые рассказали, почему нельзя гладить пингвинов: причины удивят многих

01:29

Киев под массированной атакой - над городом десятки Шахедов, на подлете баллистика

01:22

До 13,5 часов в сутки без света: графики отключений на Львовщине на 24 января

01:17

В Харькове гремят взрывы и пылает дом: над Украиной еще десятки Шахедов

00:52

Женщина посмотрела, чем занимается муж пока ее нет дома: видео рассмешило миллионыВидео

00:22

Война идет к заморозке: эксперт объяснил, за кем последнее слово

00:06

Переход от аварийных к почасовым отключениям: украинцам раскрыли вероятные сроки

23 января, пятница
22:47

Трехсторонняя встреча в Абу-Даби: Умеров рассказал, что обсудили

22:42

Сантехник раскрыл секрет: как убрать застарелый налёт в унитазе за одну ночьВидео

22:30

Света будет значительно больше: графики отключений на Тернопольщине на 24 января

21:57

До 15 тысяч и кредит под 0%: в правительстве объявили о поддержке для ФЛП

21:45

"Ситуация сложная": в Киеве сотни многоэтажек замерзают без отопленияВидео

21:19

РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: известные сроки атакиВидео

20:54

Энергосистема на грани: в ДТЭК заявили об ухудшении ситуации со светом

20:50

Копали двор — нашли сокровище: монеты под дорожкой оценили в громадную суммуВидео

20:16

"Украинские позиции четкие": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в Абу-Даби

20:16

Много часов без света: новые графики отключения света в Сумах на 24 января

20:13

Мощность возрастет мгновенно: назван простой и быстрый способ "оживить" авто

Реклама
19:56

Украинец создал термокапсулу, где можно согреться без отопленияВидео

19:48

Максакова назвала главное условие окончания войны и краха режима Путина

19:35

Секрет, который знают единицы: "убивает" ли батарею ночная зарядка телефонаВидео

19:21

Украину снова засыплет снегом: неутешительный прогноз на ближайшие дни

19:20

Бензин и дизель в Украине стремительно подорожают: когда цены на АЗС пойдут вверх

19:10

Трамп и Давос: ирония судьбымнение

18:46

"План процветания" Украины: в Politico раскрыли детали соглашения ЕС и США

18:40

Снимала 20000, выдало 6000: банкомат Приватбанка "обобрал" девушку

18:34

Учёные были поражены: австрийская корова проявила настоящую смекалку

18:29

Почему нельзя подметать пол 24 января: строгие приметы в праздник в этот день

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять