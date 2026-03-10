Иран атаковал ракетами немецкий полевой лагерь в Иордании - Der Spiegel

В связи с нарастающей напряженностью на Ближнем Востоке Германия заранее сократила численность личного состава на базе.

Иран атаковал ракетами немецкий полевой лагерь в Иордании / коллаж: Главред, фото: скриншот

В результате удара было повреждено здание казарм немецкого контингента

Инцидент расследуется внутренними силами немецкой армии

Вечером в понедельник, 9 марта, немецкий полевой лагерь в Аль-Азраке (Иордания) подвергся атаке баллистическими ракетами, запущенными из Ирана. Под удар попала немецкая часть иорданской авиабазы, где также размещаются подразделения ВВС США.

По информации Der Spiegel, в результате удара было повреждено здание казарм немецкого контингента. К счастью, солдаты на момент атаки находились в укрытиях, поэтому жертв и пострадавших нет. Пока не уточнено, попали ли ракеты напрямую в базу, или повреждения вызваны обломками перехваченных снарядов.

Издание отмечает, что немецкие войска дислоцируются в Аль-Азраке уже несколько лет, обеспечивая поддержку международной антитеррористической коалиции, в частности с помощью самолетов-заправщиков. В связи с нарастающей напряженностью на Ближнем Востоке Германия заранее сократила численность личного состава на базе.

"Аль-Азрак считается относительно безопасным, поскольку американцы обеспечивают его защиту средствами противовоздушной обороны. В лагере находятся два самолета A400M Люфтваффе в режиме готовности, чтобы быстро эвакуировать персонал при необходимости", - подчеркнули в материале.

В настоящий момент инцидент расследуется внутренними силами немецкой армии.

Как Россия может использовать войну в Иране - мнение эксперта

Как писал Главред, реальный эффект для Москвы от войны в Иране в значительной степени будет зависеть от того, насколько длительным будет конфликт и затронет ли он энергетическую инфраструктуру региона. Об этом заявил руководитель Центра исследований России, дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, подобная эскалация на Ближнем Востоке фактически является давним желанием Кремля, однако масштаб выгоды для России будет определяться продолжительностью войны.

Эксперт пояснил, что если операция завершится в течение примерно месяца, уже в марте, сценарии с резким и длительным ростом цен на нефть не оправдаются. В то же время, чем дольше будет длиться конфликт и чем выше будут цены, тем сильнее может стать их дальнейшее падение.

Война в Иране - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует направить своих военных экспертов в страны Персидского залива, чтобы поддержать регион и поделиться опытом в противодействии угрозам со стороны Ирана.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с жестким заявлением о последствиях войны на Ближнем Востоке, подчеркнув, что наибольшую выгоду от хаоса в регионе получает Россия.

Между тем президент США Дональд Трамп четко обозначил свою позицию относительно завершения американской военной операции против Ирана. Он заявил журналистам, что не видит оснований для переговоров с Тегераном и допускает сценарий, при котором конфликт завершится только после полного уничтожения иранских военных структур и политического руководства, сообщает The Guardian.

Об источнике: Der Spiegel Der Spiegel - один из известнейших еженедельных информационно-политических журналов Германии. Это издание принимало участие в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в 2018 году, которых пытались отправить "Новичком". Также оно занималось расследованием, которое касалось покушения на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Википедия.

