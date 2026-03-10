Много погибших и раненых: РФ сбросила бомбы на центр Славянска

В результате авиаударов повреждены 6 многоэтажных домов и 10 автомобилей.

Россияне сбросили бомбы на Славянск / Коллаж: Главред, фото: Вадим Филашкин

Что известно:

РФ дарила по Славянску

В результате атаки погибли и пострадали люди

Бомбами повреждены жилые дома и автомобили

Российские оккупанты сбросили на центр Славянска три авиабомбы. Они убили и ранили много гражданских. Об этом заявил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Уже известно о как минимум 4 погибших и 16 раненых. Среди раненых 14-летняя девочка.

Россияне повредили 6 многоэтажек и 10 машин.

"На месте работают все ответственные службы. Окончательное количество пострадавших и объемы нанесенного ущерба устанавливаем. Фиксируем все обстоятельства очередного российского военного преступления", - отметил Филашкин.

РФ изменила тактику применения "Шахедов" - мнение эксперта

Советник министра обороны Украины, эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестов заявлял, что российские оккупационные войска изменили тактику применения ударных БПЛА типа "Шахед" для ударов по Украине.

По его словам, враг сосредоточил их использование вдоль линии фронта.

Он также добавил, что российские войска наблюдают, как украинская сторона результативно уничтожает "Шахеды" различными средствами, и пытаются найти способ противодействовать этому.

Удары по Украине - последние новости

Как писал Главред, 7 марта Россия нанесла массированный удар по Украине. Во время обстрела были попадания в различные объекты, но неизменными целями для оккупантов остаются промышленные объекты и портовая инфраструктура.

Воздушные Силы сообщили, что противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 19 ракет и 453 беспилотника. Среди уничтоженных целей - восемь баллистических ракет Искандер-М/С-400 и 11 крылатых ракет "Калибр".

Российские оккупанты атаковали поезд Киев - Сумы беспилотником. Это произошло утром 8 марта. На момент удара в поезде было 200 пассажиров. В пресс-службе Укрзализныци уточнили, что среди пассажиров и железнодорожников пострадавших нет.

В Нафтогазе сообщили, что РФ несколько дней подряд массированно атаковала дронами объекты газодобычи на Полтавщине. Из-за обстрелов РФ работа ряда объектов критически важной инфраструктуры остановлена.

О персоне: Вадим Филашкин Вадим Филашкин — украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом — заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

