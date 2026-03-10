Укр
Как поразить всех гостей: рецепт божественного творожного кулича

Элина Чигис
10 марта 2026, 13:28
Рецепт шикарного творожного кулича, который украсит ваш праздничный стол.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Творожный кулич - рецепт
Творожный кулич - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин видео instagram.com/ptashka.oly/

Предлагаем рецепт вкуснейшего творожного кулича на Пасху 2026, от которого ахнут все ваши гости и родные. Особенной изюминкой станет шоколадный корпус, который делает блюдо настоящим шедевром.

Кстати, лучше всего оставить творожный кулич на ночь в холодильнике, сообщает Главред со ссылкой на ptashka.oly.

Творожный кулич - рецепт

Ингредиенты на форму 14 см:

Шоколадный корпус:

  • 120 г белого шоколада
  • жирорастворимый краситель

Творожная масса:

  • 300 г творога 9%
  • 90 г сливок 30–33%
  • 60 г сливочного масла (комнатной температуры)
  • 60 г сахара
  • 36 г белого шоколада
  • 2 желтка
  • 90 г цукатов

Форму для кулича поставьте в морозильную камеру на несколько минут.

Шоколад растопите в микроволной печи, перемешайте.

Вылейте шоколад в форму и распределите по стенкам, поставьте в морозильную камеру на 5 минут.

Нанесите еще один слой шоколада и снова отправьте форму в морозильную камеру.

Творог протрите через сито, добавьте мягкое сливочное масло.

Желтки взбейте с сахаром, подогрейте сливки и влейте в желтки, помешивая.

Поставьте массу на небольшой огонь на 1,5 минуты.

Добавьте в массу белый шоколад, перемешайте и охладите.

Смешайте творожную массу с заварной, добавьте цукаты.

Отправьте все в шоколадную форму и поставьте в морозильную камеру на 4-6 часов.

Аккуратно уберите форму и отправьте кулич в холодильник на 6 часов.

Приятного аппетита!

Пасхальный кулич
Пасхальный кулич / инфографика: Главред

Смотрите видео, как готовить творожный кулич:

Об источнике: ptashka.oly

ptashka.oly - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На ptashka.oly подписаны более 280 тысяч пользователей соцсети.

