Как поразить всех гостей: рецепт божественного творожного кулича

Рецепт шикарного творожного кулича, который украсит ваш праздничный стол.

Творожный кулич - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин видео instagram.com/ptashka.oly/

Предлагаем рецепт вкуснейшего творожного кулича на Пасху 2026, от которого ахнут все ваши гости и родные. Особенной изюминкой станет шоколадный корпус, который делает блюдо настоящим шедевром.

Кстати, лучше всего оставить творожный кулич на ночь в холодильнике, сообщает Главред со ссылкой на ptashka.oly.

Творожный кулич - рецепт

Ингредиенты на форму 14 см:

Шоколадный корпус:

120 г белого шоколада

жирорастворимый краситель

Творожная масса:

300 г творога 9%

90 г сливок 30–33%

60 г сливочного масла (комнатной температуры)

60 г сахара

36 г белого шоколада

2 желтка

90 г цукатов

Форму для кулича поставьте в морозильную камеру на несколько минут.

Шоколад растопите в микроволной печи, перемешайте.

Вылейте шоколад в форму и распределите по стенкам, поставьте в морозильную камеру на 5 минут.

Нанесите еще один слой шоколада и снова отправьте форму в морозильную камеру.

Творог протрите через сито, добавьте мягкое сливочное масло.

Желтки взбейте с сахаром, подогрейте сливки и влейте в желтки, помешивая.

Поставьте массу на небольшой огонь на 1,5 минуты.

Добавьте в массу белый шоколад, перемешайте и охладите.

Смешайте творожную массу с заварной, добавьте цукаты.

Отправьте все в шоколадную форму и поставьте в морозильную камеру на 4-6 часов.

Аккуратно уберите форму и отправьте кулич в холодильник на 6 часов.

Приятного аппетита!

Пасхальный кулич / инфографика: Главред

Смотрите видео, как готовить творожный кулич:

