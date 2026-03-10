Как поразить всех гостей: рецепт божественного творожного кулича

Предлагаем рецепт вкуснейшего творожного кулича на Пасху 2026, от которого ахнут все ваши гости и родные. Особенной изюминкой станет шоколадный корпус, который делает блюдо настоящим шедевром.
Кстати, лучше всего оставить творожный кулич на ночь в холодильнике, сообщает Главред со ссылкой на ptashka.oly.
Творожный кулич - рецепт
Ингредиенты на форму 14 см:
Шоколадный корпус:
- 120 г белого шоколада
- жирорастворимый краситель
Творожная масса:
- 300 г творога 9%
- 90 г сливок 30–33%
- 60 г сливочного масла (комнатной температуры)
- 60 г сахара
- 36 г белого шоколада
- 2 желтка
- 90 г цукатов
Форму для кулича поставьте в морозильную камеру на несколько минут.
Шоколад растопите в микроволной печи, перемешайте.
Вылейте шоколад в форму и распределите по стенкам, поставьте в морозильную камеру на 5 минут.
Нанесите еще один слой шоколада и снова отправьте форму в морозильную камеру.
Творог протрите через сито, добавьте мягкое сливочное масло.
Желтки взбейте с сахаром, подогрейте сливки и влейте в желтки, помешивая.
Поставьте массу на небольшой огонь на 1,5 минуты.
Добавьте в массу белый шоколад, перемешайте и охладите.
Смешайте творожную массу с заварной, добавьте цукаты.
Отправьте все в шоколадную форму и поставьте в морозильную камеру на 4-6 часов.
Аккуратно уберите форму и отправьте кулич в холодильник на 6 часов.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить творожный кулич:
Об источнике: ptashka.oly
