Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Мужчина проверил камеру видеонаблюдения и не поверил своим глазам – что он увидел

Виталий Кирсанов
10 марта 2026, 10:44
Появление целого стада возле жилого дома - случай куда более необычный.
Мужчина проверил камеру видеонаблюдения и не поверил своим глазам
Мужчина проверил камеру видеонаблюдения и не поверил своим глазам / коллаж: Главред, фото: media.az, smart-gadget.club

Вы узнаете:

  • Кого мужчина увидел около своего дома в штате Мичиган
  • Где еще были зафиксированы подобные случаи

Житель американского штата Мичиган был немало удивлён, когда проверил камеру своего дверного звонка и увидел, кто оказался у его дома. Об этом пишет Newsweek.

Мужчина по имени Стив, проживающий в городе Скоттсбург, получил на телефон уведомление от системы видеонаблюдения Ring о движении возле своей входной двери. Однако он и представить не мог, что "гостями" окажется целое стадо коров.

видео дня

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, в штате Мичиган насчитывается около 1,09 миллиона голов крупного рогатого скота. При таком количестве животных побег одной-двух коров - не редкость. Но появление целого стада возле жилого дома - случай куда более необычный.

Запись, сделанная камерой дверного звонка и позже переданная изданию Newsweek, запечатлела забавную сцену. На крыльце Стива стояли три крупные коровы, словно терпеливо ожидая, когда хозяин откроет дверь.

Сам мужчина признался, что был сильно удивлён. По его словам, в тот момент его не было дома, поэтому он даже не знал, сколько времени животные провели возле его входа. Позже выяснилось, что коровы сбежали с фермы, расположенной примерно в полутора милях от его дома.

Интересно, что уведомление о движении Стив увидел не сразу. Лишь позже, заметив следы вокруг дома и возле сарая, он решил просмотреть запись с камеры.

"Я увидел отпечатки копыт возле дома и хозяйственных построек, поэтому решил проверить видео с дверного звонка. Когда посмотрел запись, мне стало очень смешно, и я решил поделиться этим", - рассказал он.

Мужчина проверил камеру видеонаблюдения и не поверил своим глазам
Мужчина проверил камеру видеонаблюдения и не поверил своим глазам

Подобные случаи происходят и в других местах. Например, в ноябре 2024 года житель штата Нью-Мексико проснулся ночью из-за громкого мычания - возле его дома гуляли восемь коров.

Ранее, в феврале 2022 года, стадо сбежавших молочных коров забрело в один из жилых районов штата Джорджия, и этот момент также зафиксировала камера безопасности Ring.

Похожие ситуации происходят не только в США. В июне 2022 года жительница Великобритания опубликовала видео, на котором видно, как её задний двор неожиданно заполнили бродячие коровы.

Камеры видеонаблюдения Ring за последние годы не раз фиксировали необычные и вирусные моменты. При этом их основное предназначение остаётся прежним - помогать владельцам домов следить за происходящим у входа, даже находясь далеко от дома.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Newsweek

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США видеокамера интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Враг этого не ожидает": ВСУ готовятся к контрнаступлению

"Враг этого не ожидает": ВСУ готовятся к контрнаступлению

11:30Фронт
Кремль вынужден отказаться от весенне-летнего наступления – ISW

Кремль вынужден отказаться от весенне-летнего наступления – ISW

09:30Украина
Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

08:26Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССР

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССР

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Последние новости

11:44

Германия собрала для Украины партию ракет для систем Patriot – Spiegel

11:32

"Поднял полмира": MamaRika вырвалась из Дубая и воссоединилась с мужемВидео

11:30

"Враг этого не ожидает": ВСУ готовятся к контрнаступлению

11:30

Монета лежала в бабушкином сейфе годами: ее стоимость поразила семью

11:28

Какие цвета делают спальню безвкусной: антирейтинг дизайнеров

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
11:25

Путин сорвал джекпот на войне в Иране: дипломат назвал фактор, который все испортитВидео

10:44

Мужчина проверил камеру видеонаблюдения и не поверил своим глазам – что он увидел

10:40

Китайский гороскоп на завтра, 11 марта: Собакам - боль, Лошадям - риск

10:21

Екатерина Репяхова внезапно высказалась о женах Виктора Павлика - детали

Реклама
10:05

Знак власти и мистики: что на самом деле означает украинский трезубец

10:04

Удача на пороге: 3 знакам китайского зодиака неслыханно повезет до конца марта

09:38

"Это все развод": девушка убитого Комарова получила от него подарок

09:30

Кремль вынужден отказаться от весенне-летнего наступления – ISW

09:29

Трамп намекнул на смену власти в Иране и допустил убийство Хаменеи-младшего

09:15

Весеннее равноденствие 2026 уже близко: когда наступит особенный момент

08:47

Почему быстрый мир в Иране может стать стратегической ловушкой: Яковина объяснилмнение

08:26

Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

08:22

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:03

Путин хочет быть "полезным": Трамп раскрыл детали беседы с главой КремляВидео

07:39

Россия ударила по Днепру: пострадали 10 человек, повреждены дома и банкФото

Реклама
07:01

В Харькове после удара "шахедов" пострадали четыре человека, среди них ребенокФото

06:00

Станет королевой стола: рецепт домашней рубленной колбасы на Пасху 2026Видео

05:45

Гороскоп на завтра 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

05:14

"Русский шик": дочь Ани Лорак поразила сеть длинными "когтями"

04:41

Такое уже почти никто не ест: какие откровенно странные блюда любили в СССР

04:00

Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

03:42

"Реальность другая": могут ли цены на нефть "взлететь в космос" из-за войны в Иране

03:17

Для чего в СССР хозяйственное мыло замораживали: об этом лайфхаке знают единицы

03:02

Зачем на холодильниках в СССР ставили замки - неожиданная причина

02:58

Новый монарх уже через год: принц Уильям готовится принять корону

02:30

Прирожденные комики по гороскопу: кто умеет смешить всех вокруг

02:17

"Самая красивая девочка в мире" выходит замуж - детали

02:05

Антарктическая загадка раскрыта: таинственное создание веками пряталось во льдах

01:54

Трамп планирует ослабление санкций против РФ: какие варианты рассматривают в США

01:46

Ольга Сумская избила Виталия Козловского на глазах у мужа

01:24

"До последнего не понимала": известная актриса узнала о беременности случайно

01:09

Самый маленький остров мира и его украинский "двойник": где они находятся

00:49

"Сохранение брака невозможно": известный певец развелся с женой

00:17

Кого обойдут отключения: обновленный график для Днепра и области на 10 мартаФото

09 марта, понедельник
23:34

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Реклама
23:27

Григорий Решетник публично унизил женщин - что случилось

23:25

Отключения электроэнергии в Киеве и области: что известно о графиках на 10 марта

23:16

Таинственное окно в "хрущевках" — зачем его делали между кухней и ванной

22:38

РФ атаковала жилой квартал Харькова: что известно о последствиях и пострадавшихФотоВидео

22:31

РФ готовит Кинжалы и Искандеры: Жданов назвал, какие города под угрозой обстрела

22:27

Ирина Билык имеет молодого любовника - что известно

22:01

Уксус, сода и отбеливатель: эксперт развенчал популярные мифы о чистоте

21:56

"Враг затягивает массу пехоты": важный город под угрозой полной оккупации

21:37

Говорили об Украине - Трамп провел переговоры с Путиным, что известно

21:34

Хитрый лайфхак сантехников раскрыт: засор исчезнет в мгновение ока

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять