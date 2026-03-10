Мужчина проверил камеру видеонаблюдения и не поверил своим глазам – что он увидел

Появление целого стада возле жилого дома - случай куда более необычный.

Мужчина проверил камеру видеонаблюдения и не поверил своим глазам / коллаж: Главред, фото: media.az, smart-gadget.club

Житель американского штата Мичиган был немало удивлён, когда проверил камеру своего дверного звонка и увидел, кто оказался у его дома. Об этом пишет Newsweek.

Мужчина по имени Стив, проживающий в городе Скоттсбург, получил на телефон уведомление от системы видеонаблюдения Ring о движении возле своей входной двери. Однако он и представить не мог, что "гостями" окажется целое стадо коров.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, в штате Мичиган насчитывается около 1,09 миллиона голов крупного рогатого скота. При таком количестве животных побег одной-двух коров - не редкость. Но появление целого стада возле жилого дома - случай куда более необычный.

Запись, сделанная камерой дверного звонка и позже переданная изданию Newsweek, запечатлела забавную сцену. На крыльце Стива стояли три крупные коровы, словно терпеливо ожидая, когда хозяин откроет дверь.

Сам мужчина признался, что был сильно удивлён. По его словам, в тот момент его не было дома, поэтому он даже не знал, сколько времени животные провели возле его входа. Позже выяснилось, что коровы сбежали с фермы, расположенной примерно в полутора милях от его дома.

Интересно, что уведомление о движении Стив увидел не сразу. Лишь позже, заметив следы вокруг дома и возле сарая, он решил просмотреть запись с камеры.

"Я увидел отпечатки копыт возле дома и хозяйственных построек, поэтому решил проверить видео с дверного звонка. Когда посмотрел запись, мне стало очень смешно, и я решил поделиться этим", - рассказал он.

Мужчина проверил камеру видеонаблюдения и не поверил своим глазам

Подобные случаи происходят и в других местах. Например, в ноябре 2024 года житель штата Нью-Мексико проснулся ночью из-за громкого мычания - возле его дома гуляли восемь коров.

Ранее, в феврале 2022 года, стадо сбежавших молочных коров забрело в один из жилых районов штата Джорджия, и этот момент также зафиксировала камера безопасности Ring.

Похожие ситуации происходят не только в США. В июне 2022 года жительница Великобритания опубликовала видео, на котором видно, как её задний двор неожиданно заполнили бродячие коровы.

Камеры видеонаблюдения Ring за последние годы не раз фиксировали необычные и вирусные моменты. При этом их основное предназначение остаётся прежним - помогать владельцам домов следить за происходящим у входа, даже находясь далеко от дома.

Об источнике: Newsweek Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

