Кремль вынужден отказаться от весенне-летнего наступления – ISW

Украинские силы проводят успешные контратаки не только на Александровском и Гуляйпольском направлениях, но и на западе Запорожской области.

Кремль вынужден отказаться от весенне-летнего наступления / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Действия ВСУ способны сорвать планы наступательной кампании России

РФ пришлось быстро реагировать на проблемы после блокировки Starlink

Аналитики Институт изучения войны считают, что России, вероятно, придётся отказаться от первоначальных планов весенне-летнего наступления 2026 года из-за действий украинской армии. Об этом говорится в отчете ISW.

По их данным, украинские силы проводят успешные контратаки не только на Александровском и Гуляйпольском направлениях, но и на западе Запорожской области. Эти операции уже оказывают тактическое, оперативное и стратегическое влияние на ситуацию на фронте и способны сорвать планы наступательной кампании России.

Попытка выхода к Запорожью

Как отмечают эксперты, российское командование рассчитывало добиться успеха, атакуя район Орехова одновременно с восточного и западного направлений. Такой манёвр позволил бы обойти укреплённую оборонительную линию Украины в Запорожской области, которая проходит с востока на запад, и избежать лобовых атак с южного направления.

Однако контратаки украинских подразделений на Гуляйпольском и Александровском направлениях, начавшиеся ещё в конце января, существенно осложнили эти планы. По оценке аналитиков, они затормозили продвижение российских войск к Орехову и дальнейшее наступление в сторону города Запорожье.

Ухудшение ситуации для российских войск

В отчёте также говорится, что к началу марта российская армия оказалась в более сложных условиях на южном участке фронта, чем в начале 2026 года. Украинские силы сумели сковать значительные подразделения противника на Гуляйпольском и Александровском направлениях.

Кроме того, российским войскам пришлось оперативно реагировать на проблемы с управлением и связью, возникшие после блокировки системы Starlink.

Украинские контратаки не позволили российской армии укрепить позиции, занятые ещё осенью 2025 года. По мнению экспертов, российские силы продолжали попытки наступления без должной консолидации своих рубежей, чем и воспользовалась украинская сторона.

Аналитики считают, что эти ошибки могли лишить российские войска исходных позиций, с которых планировалось начать летнюю наступательную операцию с целью выхода к Запорожью.

Стратегические последствия

Контратаки на юге Украины оказывают влияние и на другие участки фронта. В частности, группировка российских войск "Днепр" может быть вынуждена перебрасывать подразделения из Херсонская область для усиления сил на запорожском направлении.

По оценке аналитиков, такая необходимость демонстрирует ограниченные ресурсы российской армии на украинском театре военных действий. Ограниченность кадровых резервов может осложнить реализацию планов на других направлениях.

Если российское командование решит перебрасывать силы из Донецкой области в Запорожскую область, это способно сорвать подготовку ожидаемого весенне-летнего наступления против украинского оборонительного "пояса крепостей".

Эксперты ISW подчёркивают, что даже серия тактических контратак Украины уже заставляет Россию принимать решения на оперативном и стратегическом уровнях. Это может свидетельствовать о серьёзном истощении российских сил ещё до начала крупной наступательной операции.

В итоге, как считают аналитики, Кремль, вероятно, будет вынужден либо отказаться от первоначальных планов весенне-летнего наступления 2026 года, либо существенно пересмотреть их - на донецком, запорожском направлениях или сразу на обоих.

Масштабы продвижения ВСУ на юге - оценка аналитиков

Главред писал, что по данным мониторингового проекта DeepState, Силы обороны Украины проводят зачистку территорий от российских оккупантов на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

Сейчас активные боевые действия продолжаются в населенном пункте Березовое. Силы обороны пытаются зачистить село от российской пехоты, но там враг все еще оказывает сопротивление и постоянно оказывает давление.

Также ведутся активные поисково-ударные работы по участку Калиновское-Новониколаевка-Новогригоровка-Красногорское-Первомайское-Рыбное-Солодкое.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что весной россияне планируют начать наступление в Донецкой области.

Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявлял, что российские оккупационные войска активизировали попытки продвижения на юге Украины и пытаются прорвать оборону вдоль побережья бывшего Каховского водохранилища, чтобы взять под контроль Степногорск в Запорожской области.

Аналитики мониторингового проекта DeepState сообщали, что Силы обороны Украины проводят зачистку территорий от российских оккупантов на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

