Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп планирует ослабление санкций против РФ: какие варианты рассматривают в США

Руслан Иваненко
10 марта 2026, 01:54
Обсуждаются различные варианты ослабления санкций, включая точечные решения для отдельных стран.
Трамп планирует ослабление санкций против РФ: какие варианты рассматривают в США
Администрация Трампа рассматривает ослабление нефтяных санкций против России / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Трамп рассматривает ослабление нефтяных санкций против России
  • Решение связано с ростом цен на энергоносители и дефицитом нефти
  • США уже разрешили Индии временно покупать российскую нефть

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России, чтобы сдержать резкий рост мировых цен на энергоносители из-за конфликта США и Израиля с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

Цель шага и возможные последствия

По данным агентства, такой шаг может увеличить глобальные поставки нефти на фоне перебоев с поставками из Ближнего Востока, но в то же время осложнить американские усилия по ограничению доходов России от войны в Украине.

видео дня

Обсуждаются как широкие варианты ослабления санкций, так и более точечные, в частности возможность разрешить некоторым странам, в том числе Индии, покупать российскую нефть без риска американских штрафов или тарифов.

На прошлой неделе США уже разрешили Индии временно приобретать российскую нефть с танкеров в море, чтобы помочь стране справиться с дефицитом поставок с Ближнего Востока. Новые решения могут быть объявлены в ближайшее время.

Комментарий Белого дома

Представительница Белого дома Тейлор Роджерс отметила:

"Президент Трамп и вся его энергетическая команда заранее разработали четкий план стабилизации энергетических рынков еще до начала операции "Эпическая ярость" и продолжают рассматривать все реальные варианты. Любое официальное объявление политики поступит непосредственно от президента или его команды".

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика - Главред

Во время пресс-конференции 9 марта Дональд Трамп фактически подтвердил возможность отмены нефтяных санкций:

"Мы также отменяем определенные санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены. У нас есть санкции против некоторых стран, но мы их снимаем, пока ситуация не уладится. Возможно, нам не придется их снова вводить".

Как цены на нефть повлияют на экономику РФ

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар считает, что стабильные цены на нефть на уровне 80–85 долларов за баррель в течение второго квартала могут несколько улучшить состояние экономики России, но не решат всех проблем. По его словам:

"Если после нынешнего кризиса цены вернутся к прежнему уровню, то передышка будет для России просто "инъекцией допинга", а дальше все вернется на круги своя. Поэтому обвал российской экономики просто отодвинется примерно на конец года или чуть позже".

Санкции против России - новости по теме

Как писал Главред, США могут отменить санкции в отношении увеличения российской нефти. Такую возможность рассматривают на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Fox Business.

Напомним, что Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, входящего в "теневой флот" России.

Министерство финансов США расширило список санкций против России, включив в него четырех физических лиц и три организации, которые связывают с киберпреступлениями.

Читайте также:

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции Дональд Трамп санкции против России цены на нефть
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп планирует ослабление санкций против РФ: какие варианты рассматривают в США

Трамп планирует ослабление санкций против РФ: какие варианты рассматривают в США

01:54Мир
РФ атаковала жилой квартал Харькова: что известно о последствиях и пострадавших

РФ атаковала жилой квартал Харькова: что известно о последствиях и пострадавших

22:38Война
"Враг затягивает массу пехоты": важный город под угрозой полной оккупации

"Враг затягивает массу пехоты": важный город под угрозой полной оккупации

21:56Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

Вселенная снимает испытания: трем знакам зодиака станет проще уже на этой неделе

Вселенная снимает испытания: трем знакам зодиака станет проще уже на этой неделе

Последние новости

02:30

Прирожденные комики по гороскопу: кто умеет смешить всех вокруг

02:17

"Самая красивая девочка в мире" выходит замуж - детали

02:05

Антарктическая загадка раскрыта: таинственное создание веками пряталось во льдах

01:54

Трамп планирует ослабление санкций против РФ: какие варианты рассматривают в США

01:46

Ольга Сумская избила Виталия Козловского на глазах у мужа

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
01:24

"До последнего не понимала": известная актриса узнала о беременности случайно

01:09

Самый маленький остров мира и его украинский "двойник": где они находятся

00:49

"Сохранение брака невозможно": известный певец развелся с женой

00:17

Кого обойдут отключения: обновленный график для Днепра и области на 10 мартаФото

Реклама
09 марта, понедельник
23:34

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

23:27

Григорий Решетник публично унизил женщин - что случилось

23:25

Отключения электроэнергии в Киеве и области: что известно о графиках на 10 марта

23:16

Таинственное окно в "хрущевках" — зачем его делали между кухней и ванной

22:38

РФ атаковала жилой квартал Харькова: что известно о последствиях и пострадавшихФотоВидео

22:31

РФ готовит Кинжалы и Искандеры: Жданов назвал, какие города под угрозой обстрела

22:27

Ирина Билык имеет молодого любовника - что известно

22:01

Уксус, сода и отбеливатель: эксперт развенчал популярные мифы о чистоте

21:56

"Враг затягивает массу пехоты": важный город под угрозой полной оккупации

21:37

Говорили об Украине - Трамп провел переговоры с Путиным, что известно

21:34

Хитрый лайфхак сантехников раскрыт: засор исчезнет в мгновение ока

Реклама
21:32

Путин может поставить Трампу жесткое условие по Украине: в США предупредили о риске

21:26

Эту ошибку совершает большинство: где категорически нельзя хранить яйца в холодильнике

20:58

Весенняя защита сада: эксперт рассказал, чем и когда провести первую обработкуВидео

20:36

Одна ошибка в настройках — и хакеры в домашней сети: как защитить роутерВидео

20:30

Как сделать аксессуар центром образа — главные модные хитрости года

20:09

Громкий скандал в УПЛ: Полесье требует проверки арбитров, что произошло на поле

20:01

Как правильно сеять капусту на рассаду - сроки и важные нюансы

19:35

Мини-арбузы на грядке: как вырастить мексиканский огурец и в чем его особенностьВидео

19:22

Россия хочет использовать войну на Ближнем Востоке против Украины: что задумали

19:21

Дизель неуклонно дорожает: эксперт спрогнозировал новые цены на АЗС

19:10

РФ изменила тактику ударов: Коваленко раскрыл замысел Путинамнение

18:58

Почему лучше не надевать черные носки в самолет: стюард удивил ответом

18:39

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССРВидео

18:35

Отношения, у которых нет будущего: 3 сигнала, которые большинство игнорирует

18:33

Соберете все комплименты: рецепт "золотого" кулича, от которого не оторваться

18:21

Угроза ядерного удара РФ по странам НАТО: раскрыт сценарий ответа США

18:12

Новый раунд переговоров: где и когда могут встретиться Украина, РФ и США

17:58

Как вернуть блеск раковинам и кранам: неожиданное средство, которое работает безотказно

17:56

Враг прорвал границу на новом участке фронта: число оккупированных сел растет

17:44

Украинцы смогут получить отсрочку от мобилизации на год - Зеленский подписал закон

Реклама
17:30

Сорняки пропадут навсегда: один простой способ действует буквально на глазахВидео

17:10

"Не имеет стопов, когда употребляет": экс-жена Остапчука сообщила о насилии

17:02

Будет большой урожай вкусных ягод: чем следует подкормить кусты смородины весной

16:57

Солнце пригреет до +16 градусов: погода вот-вот порадует тернополян теплом

16:41

"Укрзализныця" не проводила расследование в отношении экс-детективов НАБУ, связываемых с убытками на 78 млн грн, – эксперт

16:39

Кацурина впервые публично обратилась к Дантесу на фоне слухов об их разрыве

16:35

Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

16:31

"Ценой жизни": погиб Герой Украины, комбриг 39-й бригады тактической авиации Довгач

16:30

"Обнулить экспорт нефти РФ": раскрыт кошмарный для Кремля сценарий

16:26

Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 10 марта

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять