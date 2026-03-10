Трамп планирует ослабление санкций против РФ: какие варианты рассматривают в США

Обсуждаются различные варианты ослабления санкций, включая точечные решения для отдельных стран.

Администрация Трампа рассматривает ослабление нефтяных санкций против России / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Трамп рассматривает ослабление нефтяных санкций против России

Решение связано с ростом цен на энергоносители и дефицитом нефти

США уже разрешили Индии временно покупать российскую нефть

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России, чтобы сдержать резкий рост мировых цен на энергоносители из-за конфликта США и Израиля с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

Цель шага и возможные последствия

По данным агентства, такой шаг может увеличить глобальные поставки нефти на фоне перебоев с поставками из Ближнего Востока, но в то же время осложнить американские усилия по ограничению доходов России от войны в Украине.

Обсуждаются как широкие варианты ослабления санкций, так и более точечные, в частности возможность разрешить некоторым странам, в том числе Индии, покупать российскую нефть без риска американских штрафов или тарифов.

На прошлой неделе США уже разрешили Индии временно приобретать российскую нефть с танкеров в море, чтобы помочь стране справиться с дефицитом поставок с Ближнего Востока. Новые решения могут быть объявлены в ближайшее время.

Комментарий Белого дома

Представительница Белого дома Тейлор Роджерс отметила:

"Президент Трамп и вся его энергетическая команда заранее разработали четкий план стабилизации энергетических рынков еще до начала операции "Эпическая ярость" и продолжают рассматривать все реальные варианты. Любое официальное объявление политики поступит непосредственно от президента или его команды".

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика - Главред

Во время пресс-конференции 9 марта Дональд Трамп фактически подтвердил возможность отмены нефтяных санкций:

"Мы также отменяем определенные санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены. У нас есть санкции против некоторых стран, но мы их снимаем, пока ситуация не уладится. Возможно, нам не придется их снова вводить".

Как цены на нефть повлияют на экономику РФ

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар считает, что стабильные цены на нефть на уровне 80–85 долларов за баррель в течение второго квартала могут несколько улучшить состояние экономики России, но не решат всех проблем. По его словам:

"Если после нынешнего кризиса цены вернутся к прежнему уровню, то передышка будет для России просто "инъекцией допинга", а дальше все вернется на круги своя. Поэтому обвал российской экономики просто отодвинется примерно на конец года или чуть позже".

Санкции против России - новости по теме

Как писал Главред, США могут отменить санкции в отношении увеличения российской нефти. Такую возможность рассматривают на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Fox Business.

Напомним, что Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, входящего в "теневой флот" России.

Министерство финансов США расширило список санкций против России, включив в него четырех физических лиц и три организации, которые связывают с киберпреступлениями.

