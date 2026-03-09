Укр
Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Анна Подгорная
9 марта 2026, 23:34обновлено 10 марта, 00:04
Сын Леси Никитюк скоро отпразднует девять месяцев со дня рождения.
Леся Никитюк
Леся Никитюк дети - как выглядит сын Леси Никитюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

  • Леся Никитюк опубликовала свежие фото
  • Среди них - несколько кадров с Оскаром

Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк стала более свободно делиться с поклонниками снимками с сыном - девятимесячным Оскаром. Мальчик все чаще становится главным героем в блоге звездной мамы в Instagram.

К примеру, недавно Никитюк опубликовала целую серию фото своего малыша: развлечения с туалетной бумагой, пока мама не видит, кормление, знакомство с лошадью и просто нежные мамины объятия. Все это - моменты, которые Лесе хотелось запечатлеть на камеру.

видео дня

Комментаторы просто растаяли при виде маленького Оскара. Многие отмечают, что фотографии Леси Никитюк с сыном пропитаны счастьем настолько, что это чувствуется даже через экран.

сын Леси Никитюк
Леся Никитюк дети - как выглядит сын Леси Никитюк / фото: instagram.com/lesia_nikituk
сын Леси Никитюк
Леся Никитюк дети - как выглядит сын Леси Никитюк / фото: instagram.com/lesia_nikituk
сын Леси Никитюк
Леся Никитюк дети - как выглядит сын Леси Никитюк / фото: instagram.com/lesia_nikituk
сын Леси Никитюк
Леся Никитюк дети - как выглядит сын Леси Никитюк / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ранее Главред рассказывал о том, как Елена Тополя пережила развод. По признанию самой певицы, это был тяжелый период, сравнимый по ощущениям с физической болью.

Также Ольга Навроцкая высказалась после развода с Фаготом. Пара была вместе 16 лет, и теперь украинский дизайнер учится проживать свое одиночество осознанно.

О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Леся Никитюк новости шоу бизнеса
11 стран: Зеленский раскрыл детали помощи Украине в сбивании иранских Шахедов

