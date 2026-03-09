Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Кратко:
- Леся Никитюк опубликовала свежие фото
- Среди них - несколько кадров с Оскаром
Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк стала более свободно делиться с поклонниками снимками с сыном - девятимесячным Оскаром. Мальчик все чаще становится главным героем в блоге звездной мамы в Instagram.
К примеру, недавно Никитюк опубликовала целую серию фото своего малыша: развлечения с туалетной бумагой, пока мама не видит, кормление, знакомство с лошадью и просто нежные мамины объятия. Все это - моменты, которые Лесе хотелось запечатлеть на камеру.
Комментаторы просто растаяли при виде маленького Оскара. Многие отмечают, что фотографии Леси Никитюк с сыном пропитаны счастьем настолько, что это чувствуется даже через экран.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о том, как Елена Тополя пережила развод. По признанию самой певицы, это был тяжелый период, сравнимый по ощущениям с физической болью.
Также Ольга Навроцкая высказалась после развода с Фаготом. Пара была вместе 16 лет, и теперь украинский дизайнер учится проживать свое одиночество осознанно.
Читайте также:
- "На антидепрессантах": MELOVIN заговорил о своем психиатрическом диагнозе
- Кацурина впервые публично обратилась к Дантесу на фоне слухов об их разрыве
- "Не имеет стопов, когда употребляет": экс-жена Остапчука сообщила о насилии
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред