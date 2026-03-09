Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Сын Леси Никитюк скоро отпразднует девять месяцев со дня рождения.

Леся Никитюк дети - как выглядит сын Леси Никитюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

Леся Никитюк опубликовала свежие фото

Среди них - несколько кадров с Оскаром

Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк стала более свободно делиться с поклонниками снимками с сыном - девятимесячным Оскаром. Мальчик все чаще становится главным героем в блоге звездной мамы в Instagram.

К примеру, недавно Никитюк опубликовала целую серию фото своего малыша: развлечения с туалетной бумагой, пока мама не видит, кормление, знакомство с лошадью и просто нежные мамины объятия. Все это - моменты, которые Лесе хотелось запечатлеть на камеру.

Комментаторы просто растаяли при виде маленького Оскара. Многие отмечают, что фотографии Леси Никитюк с сыном пропитаны счастьем настолько, что это чувствуется даже через экран.

Леся Никитюк дети - как выглядит сын Леси Никитюк / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк дети - как выглядит сын Леси Никитюк / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк дети - как выглядит сын Леси Никитюк / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк дети - как выглядит сын Леси Никитюк / фото: instagram.com/lesia_nikituk

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

