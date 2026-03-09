Весенняя защита сада: эксперт рассказал, чем и когда провести первую обработку

Автор рассказал, как защитить деревья от монилиоза даже в прохладные утренние часы и во время дождя.

Как определить идеальное время для первой обработки сада / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

С наступлением стабильного тепла украинские садоводы сталкиваются с ключевой задачей — первой защитной обработкой сада. Этот этап является решающим для косточковых культур, в частности абрикосов и персиков, которые больше всего поражаются монилиозом.

Автор ютуб-канала "Дача Агронома", который много лет занимается садоводством, поделился проверенной схемой, позволяющей защитить деревья даже при неблагоприятных погодных условиях.

Оптимальное время для первой обработки

Оптимальное время для первой обработки определяется состоянием почек, а не календарными датами. Эксперт рекомендует проводить опрыскивание между стадией розового бутона и стадией "попкорна", когда почки начинают белеть, но еще не раскрылись.

Важно завершить обработку до появления первого цветка, поскольку монилиоз проникает в растение именно через цветочные органы, и каждая необработанная почка может стать уязвимой для инфекции, которая быстро уничтожает ветви.

Выбор препаратов

В начале весны, когда ночные температуры остаются низкими, эффективность многих препаратов снижается. Специалисты советуют использовать системные фунгициды, которые сохраняют активность в холодную погоду.

Один из проверенных вариантов — Хорус, при этом следует избегать подделок. Системные препараты проникают в ткани растения в течение 3–5 часов, что обеспечивает внутреннюю защиту даже во время дождя.

Особенности баковой смеси

Дачник подчеркивает, что прилипатели для ранневесенней обработки системными фунгицидами могут быть вредными, ведь они удерживают действующее вещество на поверхности, препятствуя проникновению в ткани.

Вместо этого следует применять смачиватели или адъюванты, которые позволяют раствору равномерно покрыть все почки. Что касается внекорневой подкормки, эксперт отмечает, что она эффективна только при наличии зеленой массы, поэтому сейчас удобрения лучше отложить до третьей обработки.

Естественное нормирование урожая

Если часть цветочных почек подмерзла, добавление инсектицида, например Энжио, обязательно, чтобы защитить оставшиеся цветы от долгоносика. Если дерево перегружено здоровыми почками, инсектицид на первой обработке не нужен: долгоносик естественным образом нормирует урожай, удаляя часть почек и снижая риск поломки веток.

Для успешного старта сезона важно выбирать безветренную погоду и тщательно покрывать все деревья. Первая обработка должна быть комплексной для всего сада, а сроки определяются по абрикосу.

Использование качественного системного фунгицида без прилипателя, со смачивателем, создает надежный барьер против монилиоза и закладывает фундамент для богатого урожая.

Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома" YouTube-канал "Дача Агронома" — это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал акцентирует внимание на полезных лайфхаках для дачников, как избежать потерь урожая.

