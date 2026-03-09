Укр
"Враг затягивает массу пехоты": важный город под угрозой полной оккупации

Руслан Иваненко
9 марта 2026, 21:56
Враг продолжает удерживать занятые позиции, одновременно предпринимая попытки просачивания.
Противник перебрасывает дополнительные силы и пытается закрепиться в глубине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ

Кратко:

  • Противник почти контролирует город Гуляйполе
  • Враг активизировал пехоту в районе Железнодорожного и Староукраинского
  • Продолжаются бои за стратегические села Березовое и Солодкое

В районе Гуляйполя Запорожской области ситуация остается сложной: противник практически контролирует город, сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг затягивает туда большое количество пехоты, перебрасывает дополнительные силы и активно действует в глубине территории, в частности, в районе Железнодорожного, Староукраинки и Святопетровки", – отмечают эксперты.

Действия украинских войск

В то же время Силы обороны Украины продолжают зачистку на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

"Украинские бойцы продолжают действовать на участке от Тернового до Солодкого. В частности, продолжаются активные бои за село Березовое. В других участках проводятся поисково-ударные работы по пехоте противника и технике, которая предоставляет подкрепление пехоте или осуществляет логистику, в частности, в тылу", – добавляют аналитики.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

По их наблюдениям, противник не только пытается удержать занятые позиции, но и продвигается в глубину украинской территории.

"Не секрет, что в процессе зачистки участвуют десантно-штурмовые войска. Здесь бойцы подчеркивают эффективность привлечения данного рода войск, выстроивших более четкий и продуктивный процесс работы и планирования, в частности, взаимосвязь со штурмовыми подразделениями, которые совместно работают над зачистками", – подчеркивают в DeepState.

Почему Запорожье является ключевой целью для РФ – мнение военного

Командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов подчеркнул, что Запорожье является важным промышленным центром, и контроль над городом имеет серьезные последствия для промышленности и устойчивости украинских сил.

По его словам, российские войска стремятся блокировать работу предприятий и создать проблемы для государства.

"Противник пытается добраться до участка, с которого можно наносить мощные артиллерийские удары по городу. Это - стратегический замысел врага", - отметил Филатов.

Он добавляет, что на данный момент сил противника достаточно для реализации их планов, но благодаря опытному командованию украинские войска удерживают баланс, сохраняют территории и жизни людей.

Ситуация на фронте – последние новости

Как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. В частности, армия РФ имеет территориальные успехи в Запорожской области.

Кроме того, на государственной границе Украины фиксируется расширение зон контроля российских войск, а на карте появляются новые "красные зоны", охватывающие приграничные населенные пункты, которые переходят под оккупацию.

Напомним, что Силы обороны Украины пытаются перехватить оперативную инициативу на фронте. Уже удалось восстановить контроль над некоторыми территориями. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Лучше подождать: что категорически не делают в саду в начале весны

