Как сказать по-украински 'дурной тон' и 'дурной вкус': большинство ошибается

Вместо русских калек "дурной тон" и "дурной вкус" украинский язык предлагает удачные и точные соответствия.

Вы узнаете:

Как сказать по-украински "дурной тон"

Какой украинский эквивалент выражению "дурной вкус"

Дурной тон и дурной вкус: как сказать по-украински

В современной речи мы часто сталкиваемся с выражениями, которые кажутся естественными, но на самом деле являются кальками с русского языка. Одним из таких примеров является словосочетание "дурной тон" или "дурной вкус".

Главред расскажет, какие слова и выражения в украинском языке лучше всего передают эти значения.

Как правильно сказать на украинском: "дурной тон" или "дурной вкус"

В украинском языке прилагательное дурний означает прежде всего "неразумный", "бессмысленный", "нехороший". Поэтому в контексте манер, поведения или стиля оно звучит неестественно и стилистически неудачно, пишет Oboz.ua. Зато украинский язык имеет более точные и уместные соответствия.

Как правильно говорить о манерах и поведении

Когда речь идет о неподобающих манерах или неприемлемом поведении, вместо кальки "дурной тон" стоит использовать:

поганий тон

погані манери

невихованість

брутальна поведінка

Такие варианты звучат естественно и соответствуют украинским языковым нормам. Они четко передают значение и не создают ощущения искусственности.

Как передать отсутствие эстетики или стиля

В случаях, когда речь идет о вкусе, стиле или эстетических предпочтениях, украинский язык предлагает другие точные слова:

поганий смак

несмак

Например: "Надмірна кількість декору створює несмак". "Таке поєднання кольорів свідчить про поганий смак".

Украинский язык имеет богатый набор устойчивых оборотов со словом вкус, например:

русское "быть по вкусу" на украинском звучит как бути до смаку, бути до вподоби, припасти до душі. "Ця книжка одразу припала мені до душі". "Робіть собі на здоров’я, якщо вам до смаку така праця".

русское "иметь вкус к чему-то" на украинском передается как мати уподобання, на мій смак.

В народном языке также существуют выразительные пословицы, отражающие разницу в предпочтениях: "Кожен Івась має свій лас". "На колір і смак товариш не всяк". "Кому гарбуз, а кому диня".

