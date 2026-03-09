Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Образование

Как сказать по-украински "дурной тон" и "дурной вкус": большинство ошибается

Инна Ковенько
9 марта 2026, 16:20
Вместо русских калек "дурной тон" и "дурной вкус" украинский язык предлагает удачные и точные соответствия.
Как сказать по-украински 'дурной тон' и 'дурной вкус': большинство ошибается
Как сказать по-украински "дурной тон" и "дурной вкус"/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как сказать по-украински "дурной тон"
  • Какой украинский эквивалент выражению "дурной вкус"
  • Дурной тон и дурной вкус: как сказать по-украински

В современной речи мы часто сталкиваемся с выражениями, которые кажутся естественными, но на самом деле являются кальками с русского языка. Одним из таких примеров является словосочетание "дурной тон" или "дурной вкус".

Главред расскажет, какие слова и выражения в украинском языке лучше всего передают эти значения.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Слова "подлокотник" не существует — как правильно сказать на украинском

Как правильно сказать на украинском: "дурной тон" или "дурной вкус"

В украинском языке прилагательное дурний означает прежде всего "неразумный", "бессмысленный", "нехороший". Поэтому в контексте манер, поведения или стиля оно звучит неестественно и стилистически неудачно, пишет Oboz.ua. Зато украинский язык имеет более точные и уместные соответствия.

Как правильно говорить о манерах и поведении

Когда речь идет о неподобающих манерах или неприемлемом поведении, вместо кальки "дурной тон" стоит использовать:

  • поганий тон
  • погані манери
  • невихованість
  • брутальна поведінка

Такие варианты звучат естественно и соответствуют украинским языковым нормам. Они четко передают значение и не создают ощущения искусственности.

Как передать отсутствие эстетики или стиля

В случаях, когда речь идет о вкусе, стиле или эстетических предпочтениях, украинский язык предлагает другие точные слова:

  • поганий смак
  • несмак

Например: "Надмірна кількість декору створює несмак". "Таке поєднання кольорів свідчить про поганий смак".

Украинский язык имеет богатый набор устойчивых оборотов со словом вкус, например:

  • русское "быть по вкусу" на украинском звучит как бути до смаку, бути до вподоби, припасти до душі. "Ця книжка одразу припала мені до душі". "Робіть собі на здоров’я, якщо вам до смаку така праця".
  • русское "иметь вкус к чему-то" на украинском передается как мати уподобання, на мій смак.

В народном языке также существуют выразительные пословицы, отражающие разницу в предпочтениях: "Кожен Івась має свій лас". "На колір і смак товариш не всяк". "Кому гарбуз, а кому диня".

Читайте также:

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык словарь образование
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ценой жизни": погиб Герой Украины, комбриг 39-й бригады тактической авиации Довгач

"Ценой жизни": погиб Герой Украины, комбриг 39-й бригады тактической авиации Довгач

16:31Война
Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 10 марта

Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 10 марта

16:26Экономика
Погода готовит сюрприз: где в Украине резко потеплеет и выпадут дожди

Погода готовит сюрприз: где в Украине резко потеплеет и выпадут дожди

16:13Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикоса

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикоса

Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

Последние новости

17:10

"Не имеет стопов, когда употребляет": экс-жена Остапчука сообщила о насилии

17:02

Будет большой урожай вкусных ягод: чем следует подкормить кусты смородины весной

16:57

Солнце пригреет до +16 градусов: погода вот-вот порадует тернополян теплом

16:41

"Укрзализныця" не проводила расследование в отношении экс-детективов НАБУ, связываемых с убытками на 78 млн грн, – эксперт

16:39

Кацурина впервые публично обратилась к Дантесу на фоне слухов об их разрыве

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
16:35

Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

16:31

"Ценой жизни": погиб Герой Украины, комбриг 39-й бригады тактической авиации Довгач

16:30

"Обнулить экспорт нефти РФ": раскрыт кошмарный для Кремля сценарий

16:26

Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 10 марта

Реклама
16:20

Как сказать по-украински "дурной тон" и "дурной вкус": большинство ошибается

16:15

Как носить брошь и не выглядеть "как бабушка": 5 стильных приемовВидео

16:13

Погода готовит сюрприз: где в Украине резко потеплеет и выпадут дожди

16:04

Орбан и Сийярто озвучили новые претензии к Украине и требования к ЕС - детали

16:01

Какими словами обогатил украинский язык Тарас Шевченко: уникальные неологизмы

15:44

Почти летнее тепло нагрянет на Львовщину: когда потеплеет до +18

15:24

11 стран: Зеленский раскрыл детали помощи Украине в сбивании иранских Шахедов

14:57

Секрет функции старт-стоп в авто: сколько топлива она может сэкономитьВидео

14:56

ССО "ослепили" врага в Крыму и уничтожили командный пункт в Донецкой области

14:53

Настоящая весна охватит Житомирскую область: когда ожидается до +17 тепла

14:17

"На антидепрессантах": MELOVIN заговорил о своем психиатрическом диагнозе

Реклама
14:12

Мыши больше не вернутся: запахи, которые они не выносят

13:58

Лучше подождать: что категорически не делают в саду в начале весны

13:52

Как американцы борются с колорадским жуком: без ядов и химииВидео

13:46

"Впервые с 2024 года": Сырский раскрыл новые подробности контрнаступления ВСУ

13:26

Есть жесткие рамки: стали известны требования Николь Кидман к новому бойфренду

13:13

Тараса Цымбалюка заподозрили в каминг-ауте: "Все мы знаем твой секрет"

13:05

"Плакала в трубку полчаса": Козловский рассказал про отношения с Могилевской

12:57

Поможет США на Ближнем Востоке: в ISW заявили об уникальном опыте Украины

12:45

Что положить в пасхальную корзину в 2026 году: список обязательных продуктов

12:41

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

12:32

Сын Натальи Сумской рассказал о позиции Тони Паперной: "Способ выживания"

12:28

У них всё по полочкам: три самых организованных знака зодиака

12:16

Как сказать "лучшее - враг хорошего" на украинском: единственный правильный вариантВидео

11:55

Бензин может подешеветь до 50-60 гривен: украинцам назвали условие падения цен

11:55

Тина Кароль публично послала Ани Лорак: "Я очень хотела это сказать"Видео

11:51

Даже прикуриватель есть: в Китае выпустили лучший телефон на случай апокалипсисаВидео

11:46

Победительница Нацотбора изменила песню для Евровидения 2026 — деталиВидео

11:44

Что делать с голубикой весной - основные процедуры для хорошего урожая

11:22

Худшие цвета для стен в спальне: какие оттенки мешают спать

11:21

Резкое потепление накроет Ровенскую область: синоптики удивили прогнозом

Реклама
11:13

Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

10:54

Поражен склад БпЛА и катер: ВСУ провели успешную операцию в Крыму, деталиВидео

10:49

Гороскоп на завтра 10 марта: Водолеям - сюрприз, Рыбам - убытки

10:41

Враг продвинулся возле ключевого города: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

10:27

"Погружать в любовь": Тина Кароль наконец-то назвала своего фаворита

10:01

Зеленский ответил на обвинения Трампа и раскрыл планы на переговоры с РФ

10:00

От него зависит устойчивость ВСУ: военный оценил угрозу для большого города

09:58

Cтреляли из винтовки: на Рианну было свершено нападениеВидео

09:35

Вселенная снимает испытания: трем знакам зодиака станет проще уже на этой неделе

09:22

"Мама делает все": сын Сумской раскрыл правду о своей сестре-затворнице

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять