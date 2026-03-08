Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикоса

Вы узнаете:
- Как правильно сформировать крону абрикоса для большого урожая
- Какие методы обрезки обеспечивают здоровое развитие дерева
- Почему обработка фунгицидами после обрезки важна для защиты плодовых деревьев
Весенний уход за садом всегда начинается с обрезки, и для абрикоса этот этап является критически важным для будущей урожайности.
Главред решил рассказать, как правильно обрезать абрикос весной для максимального урожая.
Опытный садовод и автор канала "Дача Агронома" поделился проверенной схемой формирования кроны в виде чаши, которая позволяет молодому саженцу превратиться в крепкое и плодовое дерево.
Форма "чаши"
По словам эксперта, форма "чаши" является оптимальной для бытового сада: она открывает центр дерева для солнечного света, обеспечивая равномерное освещение всех веток. Абрикос всегда лучше плодоносит на тех побегах, которые получают достаточно света, поэтому главная цель садовода — равномерное развитие кроны.
Удаление центрального проводника
Процесс формирования начинается с удаления центрального проводника. Это направляет соки в скелетные ветви и останавливает вертикальный рост дерева. Эксперт отмечает, что дерево не выбирает, как ему расти, и только обрезка позволяет корректировать его структуру.
Основные ветви следует располагать на определенном расстоянии друг от друга, что делает дерево устойчивым к весу урожая.
Контроль роста скелетных ветвей
Особое внимание автор рекомендует уделить равномерности роста скелетных ветвей. Если одна из них начинает доминировать и формирует "жировик", ее необходимо укоротить, чтобы другие ветви догнали развитие.
Ни одна из основных ветвей не должна становиться лидером, иначе дерево концентрирует силы на ней, затеняя другие части кроны и ухудшая качество плодов.
Техника обрезки и обработка срезов
Техника обрезки предусматривает срез на внешнюю почку, что стимулирует рост побегов в стороны. Однолетний прирост рекомендуется укорачивать на 20–25 сантиметров. После обрезки все срезы следует защитить садовыми замазками, масляной краской или смесью извести и купороса, особенно большие раны на центральном стволе.
Весенняя обработка
Дополнительно эксперт советует провести первую весеннюю обработку фунгицидами: она одновременно дезинфицирует свежие срезы и защищает дерево от болезней в начале сезона.
Такой комплексный подход позволяет садоводам формировать здоровую крону и получать стабильный урожай крупных и сладких абрикосов уже через несколько лет.
Подробнее о том, как правильно обрезать абрикос, смотрите в видео.
Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома"
YouTube-канал "Дача Агронома" — это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал акцентирует внимание на полезных лайфхаках для дачников, как избежать потерь урожая.
