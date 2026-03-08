Украину накрывает весеннее потепление: где будет теплее всего

Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой и сухой.

Прогноз погоды в Украине на 9 марта / фото: УНИАН

Погода в Украине в ближайшее время будет солнечной и теплой. Ожидается сильное потепление. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Погода 9 марта

На погоду в понедельник, 9 марта, будет влиять антициклон. В этот день будет сухо и солнечно.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Температура воздуха днем повысится до 10-15 градусов тепла. На северо-востоке будет прохладнее - 6-9 градусов тепла.

"9 марта будет тепло, солнечно и птицы будут петь!" - пишет Диденко.

Прогноз погоды в Украине 9 марта / фото: meteoprog

Погода в Киеве 9 марта

В Киеве 9 марта также будет тепло. Синоптики осадков не прогнозируют.

"В Киеве на день рождения Тараса Григорьевича - солнышко и +12 градусов", - отмечает Диденко.

Прогноз погоды в Киеве / фото: meteoprog

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в воскресенье, 8 марта, погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления. День обещает быть солнечным и по-настоящему теплым.

Синоптики говорили, что на выходных Тернопольская область будет находиться в поле высокого давления. Из-за этого сохранится ясная и сухая погода с небольшими отрицательными температурными показателями ночью и дневными максимумами около +10 градусов.

Первые выходные марта в Полтаве и области будут сопровождаться умеренно теплой и сухой погодой. Температура воздуха ночью опустится до 4 градусов мороза - 1 градуса тепла, но днем заметно повысится - до 4-9 градусов тепла.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

