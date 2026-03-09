Бензин может подешеветь до 50-60 гривен: украинцам назвали условие падения цен

Эксперт отметил, что ранее мировой рынок нефти даже был профицитным.

Когда могут упасть цены на бензин / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Цены на топливо в Украине могут упасть

Для этого нужно, чтобы стоимость нефти снизилась до 60 долларов

Цены на бензин и дизель в Украине могут снова приблизиться к тем, которые были до событий в Иране, но для этого есть определенные условия. Об этом сообщил топливный эксперт Дмитрий Леушкин в эфире Киев24.

По его словам, главное, чтобы нефть вернулась к тем ценам, которые были до событий в Иране.

"Если нефть вернется в коридор, где она была, около 60 долларов, то у нас цены также вернутся, ну, очень близко к тем, которые были (50-60 грн)", - подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что до событий в Иране мировой рынок был профицитным и даже был прогноз на снижение цен, но ситуация резко изменилась.

"Но произошло не так, как предполагалось. И если сейчас все немного уладится, то возможно резкое снижение мировой цены", - подытожил Леушкин.

В Украине возможен дефицит бензина

Народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорил, что из-за вероятного блокирования Ираном ключевой нефтегазовой транзитной артерии, проходящей через Ормузский пролив, добычу нефти на Ближнем Востоке придется сократить.

По его словам, из-за этого будет сокращено производство топлива, что приведет к его реальному дефициту.

"По мнению экспертов украинского рынка топлива, ситуация с дефицитом горюче-смазочных материалов может возникнуть у нас в стране уже в апреле", - подчеркнул он.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Цены на бензин - последние новости

Как сообщал Главред, руководитель группы компаний "Прайм" ранее заявлял, что бензин и дизель в Украине могут подорожать на 14-15 грн. В то же время газ может подорожать на 20 гривен.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорил, что стоимость дизельного топлива на мировом рынке увеличилась примерно на 280 долларов за тонну — это почти 30%. В пересчете на украинскую розничную цену это около 13 гривен на литре.

Кроме того, Дмитрий Леушкин рассказывал, что при негативном сценарии цена на бензин в Украине может вырасти до рекордных 100 гривен за литр.

О персоне: Дмитрий Леушкин Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

