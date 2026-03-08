Укр
Монстр из тропиков: в Индонезии поймали самую длинную змею в истории

Дарья Пшеничник
8 марта 2026, 14:17
Рекорд зафиксировали в начале 2026 года в районе Марос провинции Южный Сулавеси.
Монстр из тропиков: в Индонезии поймали самую длинную змею в истории
Самая большая змея в мире / Коллаж: Главред, фото: Книга рекордов Гиннеса

Вы узнаете:

  • Какую длину имеет самая длинная змея в мире
  • Почему встречи людей с питонами учащаются

В юго-западной Индонезии официально зарегистрировали нового мирового рекордсмена среди змей: в джунглях Южного Сулавеси обнаружили гигантскую самку сетчатого питона длиной 23 фута 8 дюймов - более 7,2 метра.

видео дня

Рептилия, которую местные назвали "Ибу Барон" или "Баронесса", вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная змея, когда-либо измеренная в естественных условиях. Об открытии сообщило издание Popular Science.

Измерения провели в начале 2026 года в районе Марос. В команду вошли природоохранник Буди Пурванто, заклинатель змей Диас Нуграха и фотограф Раду Френтиу. Их данные показали, что "Баронесса" превысила предыдущую рекордсменку с Борнео, зафиксированную еще в 1999 году, примерно на 25 сантиметров.

Специалисты предполагают, что реальная длина может быть еще больше. Питона измеряли без седации, а при полном расслаблении мышц эти змеи способны удлиняться до 10%. Теоретически "Баронесса" могла бы достигать почти 8 метров, однако рисковать здоровьем животного ради точности не стали.

Впечатляющий вес и сила

После измерения питона взвесили — 213 фунтов, то есть более 96 килограммов. В Книге рекордов Гиннеса уточнили, что змея не была только что накормлена, поэтому показатель отражает ее естественную массу.

Сетчатые питоны не ядовиты, но их сила представляет серьезную опасность: они убивают добычу сдавливанием и способны проглатывать животных значительно больше себя. По словам команды, каждая мышца "Баронессы" работает как отдельный механизм — настолько мощной оказалась рептилия.

Люди и питоны: встреч становится больше

В регионе фиксируют рост контактов между людьми и крупными змеями. Экологи объясняют это разрушением природных сред и уменьшением популяций животных, которыми питаются питоны. Дополнительным фактором остается браконьерство, угрожающее крупным рептилиям по всей Индонезии.

Новый дом для рекордсменки

Сейчас "Баронесса" находится под опекой Буди Пурванто, на территории которого обитают и другие спасенные змеи. Экологи надеются, что история рекордной самки поможет изменить отношение к гигантским питонам — не как к угрозе, а как к важным обитателям экосистемы островов.

Смотрите видео Книги рекордов Гиннеса о самой длинной в мире змее:

Об источнике: Popular Science

Popular Science — американский популярно-научный журнал и веб-сайт, посвященный темам науки, технологий, инноваций и их практической пользе для повседневной жизни.

Журнал основан в мае 1872 года Эдвардом Л. Юмансом как Popular Science Monthly с целью распространения научных знаний среди образованных читателей, не обязательно профессиональных ученых.

В ранних выпусках публиковались материалы таких известных ученых, как Чарльз Дарвин, Луи Пастер и другие.

Он активно работает онлайн: с 1999 года имеет собственный сайт, где публикуются новости, разъяснения, тренды и проекты (DIY, технологии, наука) с регулярным обновлением.

змея Книга рекордов Гиннесса
21:50

Как выглядеть моложе с помощью макияжа — советы экспертов

21:43

Убивают скоординировано: Зеленский раскрыл данные о помощи РФ Ирану

21:14

Водителей с детьми ждут новые правила: что нужно знать, чтобы не получить штрафВидео

