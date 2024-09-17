Женщина выловила самую большую рыбу и не попала в Книгу рекордов: в чем причина

Это могла быть самая большая аллигаторная гара, которую когда-либо ловила женщина.

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Аллигатор Гар, выпущенный в Техасе, может стать самым большим, который когда-либо поймала женщина / Коллаж: Главред, фото: outdoorlife, pexels

В последний день лета известный рыболовный гид на побережье Техаса Пол Майерс решил порыбачить на частной береговой линии со своей клиенткой Эмили Сонг. Для наживки он подготовил тилапию, а также три мощных спиннинга, рассказывает Оutdoor Life.

"Я рыбачу в этом месте много лет, и оно всегда приносит отличный улов. Условия той ночи были идеальными для рыбалки на аллигаторную гару", - рассказал Майерс журналу Outdoor Life.

Одна из удочек резко дернулась около 22:30. Каково было удивление Сонг, прежде чем она поняла, что поймала самую большую рыбу своей жизни.

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"До той ночи самая большая рыба Эмили весила 6 фунтов (около 2,7 кг). У нее было много работы с той гарой. Ей понадобилось около 30 минут, чтобы вытащить рыбу на мель", - говорит Майерс, который работает учителем в Хьюстоне и уже восемь лет частично занимается гидом.

Фото Сонг лежала рядом с огромной рыбой / Коллаж: Главред, фото: outdoorlife

Как поделился своим восторгом Майерс, гигантская гара совершила несколько мощных рывков, смотав около 100 ярдов (примерно 91 метр) 100-фунтовой лески. Однако, что самое интересное, крючок оставался на месте.

"Ей было трудно с этой рыбой. Она сказала, что ей казалось, будто удочка вот-вот расплавится в руках",-рассказал рыбак.

Измерив рыбу, рыбаки пришли к выводу, что ее длина составила 100 дюймов (2,54 м), а обхват - 50 дюймов (1,27 м).

Сонг легла рядом с огромной рыбой и сделала несколько фото. После чего они отпустили гару обратно в залив.

"Эмили была в восторге. Мы не убиваем и не взвешиваем аллигаторных гар, поскольку они слишком ценны как живой ресурс... Я не люблю оценивать вес рыбы, но думаю, она весила около 300 фунтов (136 кг)",-сказал Майерс.

Согласно формулам, которые применяют Trout Unlimited и Департамент природных ресурсов Висконсина, вес рыбы мог составлять от 285 до 312 фунтов (примерно 129-141 кг).

"Теоретически, улов Сонг мог бы претендовать на мировой рекорд. Мировой рекорд IGFA для этой рыбы составляет 283 фунта (128 кг), и его установили на озере Сэм Рейберн в Техасе в 2023 году. Однако Сонг не будет претендовать на рекорд, поскольку они не использовали сертифицированное оборудование IGFA и не взвесили рыбу", - считает издание.

Что известно о Книге рекордов Гиннеса "Мировые рекорды Гиннеса" (до 2000: "Книга рекордов Гиннеса") - справочник, который выходит ежегодно и содержит всемирно признанную коллекцию мировых рекордов, как человеческих достижений, так и экстремальных фактов природы. Теперь "Книга рекордов Гиннеса" является изданием с самым большим тиражом из всех книг (за исключением Библии), защищенных копирайтом - факт, который отмечен записью в Книге рекордов Гиннеса. 1 октября 2013 года общий тираж экземпляров, проданных с 1955 года, составил более 130 млн копий, сообщает Википедия.

Однако, несмотря на все, Майерс не сомневается, что это могла быть самая большая аллигаторная гара, которую когда-либо ловила женщина.

"Это третья по величине гара, которую я помог поймать. Я общался с другими гидами, и никто не слышал, чтобы женщина когда-либо ловила 8-футовую рыбу", - сказал Майерс в интервью Chron.

Что интересно, сам Майерс за последние четыре года поймал девять рыб длиной более 8 футов. Однако рыбак заметил, что на рыбе Сонг был тег. Его друг пометил рыбу примерно 2-3 года назад, когда ее длина составляла 97 дюймов (2,46 м), а обхват - 43 дюйма (1,09 м).

Однако на одном великане заядлые рыбаки решили не останавливаться - они продолжали свое дело вплоть до 3 ночи. Сонг не побила свой рекорд, однако поймала еще восемь гар размером от 4 до 6 футов (1,2-1,8 м).

Где именно они поймали такого монстра Майерс не рассказал. Единственное, что он отметил - это не река Тринити, которая известна как одно из лучших мест для рыбалки на аллигаторную гару. Для любителей приключений рыбак намекнул, что это солоноватый ручей, впадающий в залив Галвестон в графстве Харрис.

Иногда рыбалка может быть более полезным занятием, чем кажется на первый взгляд. Так под Херсоном рыбаки "дали леща" российскому дрону. Смельчаки бросили рыбой прямо в российский дрон и почти сбили его.

Также Главред рассказывал, как мужчина ловил рыбу и поймал более 4 млн гривен. Во время рыбалки мужчина с помощью магнита выловил из озера сейф, в котором оказалось много денежных купюр.

А однажды парень Киган Пейн стал настоящим счастливчиком - он также поймал рыбу и стал миллионером.

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