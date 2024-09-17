Под запретом 4 вещи: что нельзя держать на подоконнике

Мы рассмотрим, что нельзя класть на подоконник и почему это важно учитывать.

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Что нельзя ставить на подоконник / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Подоконник часто служит дополнительным местом для хранения, особенно в маленьких квартирах. Однако не все предметы можно ставить туда, иначе это может привести к повреждению как самого подоконника, так и вещей.

Мы рассмотрим, что нельзя класть на подоконник и почему это важно учитывать.

Почему нельзя ставить вещи на подоконник?

Подоконник, несмотря на свою функциональность, подвергается воздействию солнечных лучей, колебаний температуры и влаги. Эти факторы могут испортить многие предметы и саму поверхность подоконника.

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Например, постоянное воздействие солнца может вызвать выцветание или повреждение материалов, а сквозняки и конденсат – деформацию и коррозию.

Что нельзя держать на подоконнике?

Косметика и бытовая химия. Прямые солнечные лучи могут нагревать упаковки, что может вызвать химическую реакцию. В результате косметика и химия потеряют свои свойства, а иногда могут стать опасными для использования, пишет ТСН.

Как долго можно использовать пластиковую бутылку для воды? Пластиковые бутылки для воды выдерживает температуры 80-96 С, мытье в посудомоечной машине и нагревание в микроволновой печи. Единственное ограничение — многоразовая бутылка для воды не должна использоваться более 1 года. Это связано с тем, что в царапинах на поверхности пластика могут поселяться микроорганизмы.

Продукты питания. Овощи, фрукты и сладости не стоит оставлять на подоконнике, так как перепады температур могут способствовать их быстрой порче. Из-за этого продукты не только потеряют свежесть, но и могут испортить подоконник, если они начнут протекать.

Свечи и пластилин. Эти предметы легко плавятся под воздействием солнечного тепла, что может привести к потекам на поверхности подоконника. Очистить такие пятна будет непросто.

Книги и фотографии. Бумажные изделия подвержены выцветанию под прямыми лучами солнца. Влага также может негативно повлиять на бумагу, вызывая её деформацию или разрушение краски.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Можно ли ставить технику на подоконник?

Определённо нет. Сквозняки, конденсат и влага могут проникнуть внутрь электронных устройств, что приведет к повреждению микросхем и выходу из строя техники.

Что можно ставить на подоконник?

Чтобы ваш подоконник служил долго и выглядел аккуратно, лучше использовать его с осторожностью. Подоконник можно украсить комнатными растениями, которые устойчивы к солнечным лучам, или декоративными элементами, не подверженными повреждению от влаги и тепла. Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить как вещи, так и сам подоконник в отличном состоянии.

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