Под запретом 4 вещи: что нельзя держать на подоконнике

Подоконник часто служит дополнительным местом для хранения, особенно в маленьких квартирах. Однако не все предметы можно ставить туда, иначе это может привести к повреждению как самого подоконника, так и вещей.
Мы рассмотрим, что нельзя класть на подоконник и почему это важно учитывать.
Почему нельзя ставить вещи на подоконник?
Подоконник, несмотря на свою функциональность, подвергается воздействию солнечных лучей, колебаний температуры и влаги. Эти факторы могут испортить многие предметы и саму поверхность подоконника.
Например, постоянное воздействие солнца может вызвать выцветание или повреждение материалов, а сквозняки и конденсат – деформацию и коррозию.
Что нельзя держать на подоконнике?
Косметика и бытовая химия. Прямые солнечные лучи могут нагревать упаковки, что может вызвать химическую реакцию. В результате косметика и химия потеряют свои свойства, а иногда могут стать опасными для использования, пишет ТСН.
Как долго можно использовать пластиковую бутылку для воды?
Пластиковые бутылки для воды выдерживает температуры 80-96 С, мытье в посудомоечной машине и нагревание в микроволновой печи. Единственное ограничение — многоразовая бутылка для воды не должна использоваться более 1 года. Это связано с тем, что в царапинах на поверхности пластика могут поселяться микроорганизмы.
Продукты питания. Овощи, фрукты и сладости не стоит оставлять на подоконнике, так как перепады температур могут способствовать их быстрой порче. Из-за этого продукты не только потеряют свежесть, но и могут испортить подоконник, если они начнут протекать.
Свечи и пластилин. Эти предметы легко плавятся под воздействием солнечного тепла, что может привести к потекам на поверхности подоконника. Очистить такие пятна будет непросто.
Книги и фотографии. Бумажные изделия подвержены выцветанию под прямыми лучами солнца. Влага также может негативно повлиять на бумагу, вызывая её деформацию или разрушение краски.
Можно ли ставить технику на подоконник?
Определённо нет. Сквозняки, конденсат и влага могут проникнуть внутрь электронных устройств, что приведет к повреждению микросхем и выходу из строя техники.
Что можно ставить на подоконник?
Чтобы ваш подоконник служил долго и выглядел аккуратно, лучше использовать его с осторожностью. Подоконник можно украсить комнатными растениями, которые устойчивы к солнечным лучам, или декоративными элементами, не подверженными повреждению от влаги и тепла. Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить как вещи, так и сам подоконник в отличном состоянии.
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