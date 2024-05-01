"Что это из него торчит?": парень поймай 1 рыбу и стал миллионером

Обычный парень Киган Пейн стал настоящим счастливчиком.

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Парень стал миллионером / ABC News: Matt Garrick

Поздний ночной улов парня принес ему целое состояние. Он стал первым человеком, выигравшим самый большой приз в ежегодном конкурсе "Рыба на миллион долларов" в Австралии.

Киган Пейн, 19-летний парень из сельского городка Кэтрин, поймал рыбу баррамунди на миллион долларов, когда рыбачил с приятелями и сестрой на реке Кэтрин, пишет abc.net.au.

"На самом деле мы не ожидали увидеть меченую барру, пока моя младшая сестра не спросила, что это за рыба", - признался парень.

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"Он подумал, что это сом, но это была барра. Они не увидели метку, а я увидела и спросила: "Что это из нее торчит?", - поделилась его сестра.

парень поймай 1 рыбу и стал миллионером / Фото: ABC News: Matt GarrickП

Благодаря 67-сантиметровой баррамунди Пейн стал новым миллионером в Австралии, и теперь он размышляет, как распределить деньги между собой и семью братьями и сестрами.

"Вся семья была потрясена - они все гордятся мной", - сказал он.

Парень также рассказал, что на этой неделе он отправится покупать новую лодку и, возможно, машину.

Что такое баррамунди? Латес, или баррамунди, или белый морской окунь — лучепёрая рыба семейства латовых отряда окунеобразных. Распространены от Персидского залива до Индокитая и Австралии, встречаются в прибрежных морских и солоноватых водах, а также в крупных речных системах.

Конкурс, который оплачивает компания SportsBet, специализирующаяся на спортивных азартных играх, был учрежден в попытке привлечь туристов и рыбаков в Топ-Энд в более спокойные месяцы влажного сезона, поэтому организаторы пометили рыбу, а кто ее поймает - получит миллион долларов. Этим счастливчиком и стал обычный парень Киган Пейн.

Победитель с чеком / Фото: ABC News: Matt Garrick

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