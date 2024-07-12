Попали прямо "в яблочко": под Херсоном рыбаки "дали ляща" российскому дрону

В Херсонской области произошло невероятное. Местные рыбаки показали настоящий мастер-класс, как сбивать вражеские дроны одним броском. Удивительное видео уже разлетелось в Сети.
Мужчины плавали на лодке и ловили рыбу. Вдруг к ним подлетел российский дрон и начал за ними наблюдать. Херсонским рыбакам не понравилось то, что враг пытается помешать им.
Один из мужчин не растерялся. Он взял в руки крупную рыбу и бросил ею прямо в дрон. Удивительно, но он действительно попал прямо в цель. На видео видно, как дрон начал шататься, но, к сожалению, до конца сбить его не удалось. А сами рыбаки уплыли.
"У банки с огурцами появился конкурент", - пишут в Сети.
Смотрите видео о том, как херсонские рыбаки забросали российский дрон рыбой:
Напомним, россияне сбросили взрывчатку с дрона на двух детей в Херсоне. Рядом с детьми было трое взрослых, они самостоятельно обратились за помощью в больницу. В результате атаки ранены сестры 12-ти и 15-ти лет. У младшей девочки взрывная травма и осколочные ранения головы, туловища, ног и рук. У старшей сестры - взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия.
Также сообщалось о том, украинские морские дроны могли сбить вертолет РФ Ка-27. По словам капитана первого ранга в отставке Владимира Заблоцкого, противник использует такие вертолеты для поиска наших надводных беспилотных катеров. По мнению эксперта, при получении данных о том, что вражеский вертолет "вышел на охоту" украинские морские дроны могут менять порядок строя, выдвигая вперед дрон со средствами ПВО.
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