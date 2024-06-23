Украинские морские дроны могли сбить вертолет РФ: эксперт раскрыл детали

Россияне прикрывают свою несостоятельность и неудачу, говорит Владимир Заблоцкий.

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РФ потеряла вертолет Ка-27 / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Facebook/mod.mil.rus

Недавние результативные удары по российским вертолетам Ка-29 и Ка-27 могли быть нанесены украинскими надводными дронами MAGURA V5, а не российским Панцирем, как говорят в РФ, заявил военно-морской эксперт Defence Express, капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

"Я считаю, что россияне прикрывают свою несостоятельность и неудачу, и успех украинских дронов, которые научились сбивать вертолеты. И они говорят, что это якобы friendly fire", - подчеркнул он в эфире Radio NV.

Эксперт говорит, что это был успех украинского надводного дрона, причем зимой таким же образом мог быть поражен еще один российский вертолет Ка-27.

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Как могли уничтожить вертолеты РФ с морского дрона

По словам капитана первого ранга в отставке, противник использует такие вертолеты для поиска наших надводных беспилотных катеров.

"Так вот нам никто не мешает заранее приготовить такой надводный дрон, который включается в состав ударной группировки для прикрытия с воздуха, и в определенных условиях в точке А или в точке Б ожидать прибытия такого вертолета", - не исключил он.

По мнению эксперта, при получении данных о том, что вражеский вертолет "вышел на охоту" украинские морские дроны могут менять порядок строя, выдвигая вперед дрон со средствами ПВО.

"И он ожидает приближения этого вертолета, стреляет и все. И никакая качка ничего не решает, потому что мы знаем азимут, высоту, откуда он идет, стреляем в том направлении. Для гарантии — стреляем двумя ракетами. Он от одной может еще и увернуться, если успеет, а от двух — точно нет", - добавил Заблоцкий.

РФ потеряла еще один вертолет

Ранее сообщалось о том, что оккупанты потеряли еще один вертолет. Пропагандисты РФ, поддерживающие войну, начали публиковать фото вертолета Ка-29 с примечанием о гибели его экипажа.

Отмечается, что первые сообщения о сбитом российской ПВО военном вертолете появились около 11 часов дня 21 июня.

Российский оккупант Егор Гузенко, известный под кличкой "Тринадцатый", говорит, что вертолет был сбит российской ПВО во время отражения ночной атаки Сил обороны.

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ. В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже пребывает под контролем Украины и газодобывающие платформы в том числе. В феврале 2024 года в разведки Великобритании заявили, что упешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря. Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно осложнена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

Удары по целям РФ - последние новости

Ранее сообщалось о том, что ВСУ поразили "жирную" цель в Крыму. Российские радары комплексов С-300/С-400 в трех районах временно оккупированного Крыма срочно прекратили работу, сообщили в Генштабе ВСУ.

Как сообщалось ранее, в ночь на 10 июня во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Под атаку попали Евпатория и Красноперекопск. Движение по Керченскому мосту было перекрыто, в Джанкойском районе слышали несколько взрывов.

Также в ночь на 8 июня в Крыму прогремели громкие взрывы, о чем сообщили местные жители через Telegram-канал "Крымский ветер". Сначала взрыв почувствовали в Балаклаве, затем во всех районах Севастополя. После этого звуки взрыва слышались в море возле Стрелецкой бухты.

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