В Крыму и в России ночью прогремели взрывы: что известно

Взрывы ночью раздавались в Балаклаве и Севастополе, в частности в море возле Стрелецкой бухты. Неспокойно было и на территории РФ - в Краснодарском крае.

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В Крыму и в России ночью прогремели взрывы/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

В Крыму прогремели громкие взрывы в ночь на субботу, 8 июня. Об этом рассказали местные жители, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Сначала громкий объемный взрыв был слышен в Балаклаве. По сообщениям местных жителей, он прогремел около 01:39 в районе Балаклавской ТЭС. При этом отмечается, что перед этим были слышны очереди из крупнокалиберного оружия. По словам очевидцев, от взрыва дрожали окна и сработали сигнализации автомобилей.

После этого взрыв был слышен во всех районах Севастополя. В сети отмечается, что он был со стороны моря. Взрыв в море прогремел вблизи Стрелецкой бухты. При этом перед взрывом также раздавалась стрельба.

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Кроме этого, сообщалось о звуках дронов возле поселка Новоселовское Раздольненского района.

После взрывов российские оккупанты начали оправдываться и заявили, якобы взрывы в районе Стрелецкой бухты были из-за того, что якобы "флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер". Об этом сказал в соцсетях оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Взрывы в Краснодарском крае России в ночь на 8 июня

Неспокойной эта ночь была для российских оккупантов и в Краснодарском страны страны-агрессора России. Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на источники, взрывы были слышны в оккупированной Керчи, но раздавались они не в Керчи, а с другой стороны Керченского пролива - в Темрюкском районе Краснодарского края.

По словам очевидцев, взрывы и обстрелы раздавались один за другим.

Взрывы в РФ и оккупированном Крыму - последние новости

Напомним, в ночь на 6 июня дроны дважды атаковали НПЗ в Ростовской области - вспыхнул масштабный пожар. Новошахтинский НПЗ является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России.

Также в ночь бойцы ГУР уничтожили в Крыму вражеское судно. Утром 6 июня в Черноморском районе временно оккупированного Крыма было уничтожено судно оккупантов. Операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины. После этого стало известно, что в Крыму бойцы ГУР уничтожили российский буксир. В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено.

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