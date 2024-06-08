В Украине хотят поднять тариф на воду: на сколько он подорожает

В Украине повысили тариф на электроэнергию. Однако это может стать не единственным повышением. Об этом заявил нардеп и первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко, сообщает УНИАН.
По его данным, вырасти могут тарифы на холодную воду. Водоканалы по всей стране хотят, чтобы для населения поднялся тариф на холодную воду на 25-30%. Они требуют этого уже два года, утверждает Кучеренко.
"Рвутся в бой водоканалы, они требуют повышения тарифа. Я думаю, это в первую очередь. Водоканалы вопят, что они в катастрофическом состоянии, и моратория (запрета на повышение цен (тарифов) на рынке - Главред) на воду нет. Поэтому, думаю, что первыми могут быть тарифы на холодную воду", - сказал он.видео дня
Кто такой Алексей Кучеренко
Алексей Кучеренко - украинский политик. Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины во втором правительстве Юлии Тимошенко. Народный депутат Верховной Рады Украины III (беспартийный), V (Блок "Наша Украина"), VI (Наша Украина - Народная самооборона), IX (Батькивщина) созывов. Председатель Запорожской облгосадминистрации в 2000-2001 годах. С 2007 года возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Союз собственников жилья Украины", пишет Википедия.
Повышение тарифов в Украине - какие будут тарифы с 1 июня
Напомним, как ранее сообщал Главред, в начале лета в Украине не ожидается дефицита топлива, в частности бензина, и соответствующего повышения цен. Об этом сообщил Александр Хмелевский в эксклюзивном комментарии "Главреду".
С 1 июня 2024 года тариф на газ в Украине останется неизменным. Поставщики газа решили продлить действующие цены. У "Нафтогаза Украины" 1 кубометр газа будет стоить 7,96 грн.
По данным Госкомстата, за прошлый год, с апреля 2023 по апрель 2024, цены на коммунальные услуги в Украине выросли в целом на 12,9%. В частности, стоимость электроэнергии повысилась на 69,7%, тогда как цены на некоторые услуги ЖКХ остались неизменными. Тариф на услуги по управлению многоквартирными домами вырос на 5,1%, содержание и ремонт жилья подорожали на 3,2%, а уборка мусора - на 1,6%.
Другие новости:
- Ситуация улучшится в ближайшие дни: в Укрэнерго анонсировали замечательные изменения
- Появятся часы, когда у всех будет свет: графики отключения электроэнергии 8 июня
- В Украине работает только 27% ТЭС: Шмыгаль рассказал об экстремальной ситуации в энергетике
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред